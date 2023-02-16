盈透证券被指定为永丰金证券的国际经纪商

康涅狄格州格林威治--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球自动化电子经纪商盈透证券 (Interactive Brokers, Nasdaq: IBKR)今天宣布，其已被指定为永丰金证券股份有限公司(Sinopac Securities)的主要国际经纪商。永丰金证券的机构和散户客户可通过盈透证券交易美国股票、交易所交易基金(ETF)和固定收益工具，同时还可进入全球90多个股票市场。盈透证券和永丰金证券联合实施的这一举措扩大了盈透证券在亚太区的业务版图，使台湾加入了该公司为客户提供服务的全球200多个国家和地区之列。

盈透证券首席执行官Milan Galik表示：“ 我们很高兴与永丰金证券合作，将盈透证券的全球交易能力和专业知识带到台湾。我们认识到，与具有本地经验的领先经纪商合作将为我们带来优势，并期待着为台湾这个重要市场及其投资者的需求服务。”

台湾的投资者将受益于盈透证券强大的交易平台以及先进的技术和工具。盈透证券使客户能够交易符合条件的美国和欧洲股票及ETF的零星股份，并能够支持100多种订单类型，包括当前台湾其他经纪公司无法提供的算法交易。客户可每周五天、每天23.5小时在IBKR Eos另类交易系统(“IBEOS”)中的隔夜交易时间交易精选的美国ETF。利用隔夜交易时间，亚洲各地的投资者可以在交易日进入美国股票市场，并能够几乎随时对影响市场走势的消息做出反应。与永丰金证券的合作也使盈透证券的客户能够通过永丰金证券交易台湾股票。

世界各地的介绍经纪人利用盈透证券的Prime Broker服务来帮助其高效管理业务，并以较低的成本为客户提供服务。介绍经纪人可通过盈透证券降低其经营、经纪和结算成本，同时利用公司专业的白牌交易技术获得全球电子化市场准入。盈透证券的一站式解决方案涵盖了交易、结算、报告和计费业务，具有以下优势：

支持全球监管报告

以多达26种货币进行账户融资和交易

通过一站式统一平台交易150多个市场上的股票、期权、期货、货币、债券和基金

无票据费用，无最低限额，无技术、软件、平台或报告费用

免费提供客户关系管理工具

如需进一步了解盈透证券的介绍经纪人平台，请访问：

美国及盈透证券服务的其他国家或地区：https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/broker.php

加拿大：https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/broker.php

英国：https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/broker.php

西欧：https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/broker-ie.php

中欧：https://www.interactivebrokers.hu/en/accounts/broker-hu.php

香港：https://www.interactivebrokers.com.hk/en/accounts/broker.php

新加坡：https://www.interactivebrokers.com.sg/en/accounts/broker.php

印度：https://www.interactivebrokers.co.in/en/accounts/broker.php

澳大利亚：https://www.interactivebrokers.com.au/en/accounts/broker.php

关于盈透证券集团：

盈透证券集团的附属公司利用一站式统一平台，在多个国家的超过150个市场以多种货币向全球客户提供全天候的证券、商品和外汇自动交易执行与保管服务。我们的服务对象涵盖个人投资者、对冲基金、自营交易团体、财务顾问和介绍经纪人。四十年来对于技术和自动化的专注，使我们能够为客户提供独特的尖端平台来管理他们的投资组合。我们力求以较低的价格或免费为客户提供有利的执行价格和交易、风险与投资组合管理工具、研究工具和投资产品，帮助他们实现优厚的投资回报。盈透证券在《巴伦周刊》于2022年3月25日发布的“最佳互联网券商评比”中连续第五年荣获五星（最高五星），位列第一。

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