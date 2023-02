Interactive Brokers nomeada corretora internacional da Sinopac Securities

GREENWICH (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), uma corretora eletrônica mundial automatizada, anunciou hoje sua indicação como a principal corretora internacional da Sinopac Securities. Os clientes institucionais e de varejo da Sinopac podem negociar instrumentos de renda fixa, ETFs e ações dos EUA, além de acessar mais de 90 mercados de ações do mundo inteiro por meio de Interactive Brokers. Esta iniciativa entre a Interactive Brokers LLC e a Sinopac fortalece a presença da Interactive Brokers na região da Ásia-Pacífico e adiciona Taiwan aos mais de 200 países e territórios onde a empresa atende clientes.

“ Temos o prazer de trabalhar com a Sinopac e trazer os recursos e experiência internacional de comércio da Interactive Brokers para Taiwan”, disse Milan Galik, CEO da Interactive Brokers. “ Reconhecemos a vantagem de trabalhar com uma corretora líder com experiência local e esperamos atender às necessidades desse importante mercado e de seus investidores.”

Os investidores taiwaneses se beneficiarão das poderosas plataformas de negociação e tecnologias e ferramentas avançadas da Interactive Brokers. A Interactive Brokers oferece aos clientes a capacidade de negociar ações fracionárias de ações elegíveis dos EUA e da Europa, bem como ETFs e pode acomodar mais de 100 tipos de pedidos, incluindo negociação algorítmica, que atualmente não está disponível por meio de outros corretores em Taiwan. Os clientes podem negociar ETFs selecionados dos EUA 23 horas e meia por dia, cinco dias por semana, durante o horário noturno de negociação no IBKR Eos ATS (“IBEOS”). Com o “Overnight Trading Hours”, os investidores em toda a Ásia podem acessar os mercados de ações dos EUA durante o dia de negociação e responder às notícias que movimentam o mercado a qualquer momento. A colaboração com a Sinopac também permite que os clientes da Interactive Brokers negociem ações taiwanesas por meio da Sinopac Securities.

Corretoras de apresentação no mundo todo usam os serviços Prime Broker da Interactive Brokers para ajudar a administrar seus negócios com eficiência e atender seus clientes a um custo menor. Por meio da Interactive Brokers, as corretoras de apresentação podem reduzir suas despesas operacionais, de corretagem e compensação enquanto obtêm acesso ao mercado eletrônico mundial com a tecnologia comercial profissional de marca branca da empresa. A solução pronta para uso da Interactive Brokers abrange negociação, compensação, relatórios e cobrança e oferece as seguintes vantagens:

Suporte para relatórios regulamentares internacionais

Financiamento de conta e negociação em até 26 moedas

Acesso a ações, opções, futuros, moedas, títulos e fundos em mais de 150 mercados a partir de uma única plataforma unificada

Sem cobrança de ingressos, sem mínimos e sem taxas de tecnologia, software, plataforma ou relatórios

Ferramentas gratuitas de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Para obter informações adicionais sobre a plataforma da Interactive Brokers para corretoras de apresentação, acesse:

EUA e países atendidos pela IB LLC: https://www.interactivebrokers.com/en/accounts/broker.php

Canadá: https://www.interactivebrokers.ca/en/accounts/broker.php

Reino Unido: https://www.interactivebrokers.co.uk/en/accounts/broker.php

Europa Ocidental: https://www.interactivebrokers.ie/en/accounts/broker-ie.php

Europa Central: https://www.interactivebrokers.hu/en/accounts/broker-hu.php

Hong Kong: https://www.interactivebrokers.com.hk/en/accounts/broker.php

Singapura: https://www.interactivebrokers.com.sg/en/accounts/broker.php

Índia: https://www.interactivebrokers.co.in/en/accounts/broker.php

Austrália: https://www.interactivebrokers.com.au/en/accounts/broker.php

Sobre a Interactive Brokers Group, Inc.:

As afiliadas do Interactive Brokers Group fornecem execução comercial automatizada e custódia de valores mobiliários, commodities e câmbio estrangeiro 24 horas por dia em mais de 150 mercados em vários países e moedas a partir de uma única plataforma unificada para clientes do mundo inteiro. Atendemos investidores individuais, fundos de hedge, grupos de negociação próprios, consultores financeiros e corretoras de apresentação. Nossas quatro décadas de foco em tecnologia e automação nos permitiram equipar nossos clientes com uma plataforma sofisticada e exclusiva para gerenciar seus portfólios de investimentos. Nós nos esforçamos para oferecer aos nossos clientes preços de execução vantajosos e ferramentas de negociação, gerenciamento de risco e portfólio, instalações de pesquisa e produtos de investimento, tudo a baixo ou nenhum custo, posicionando-os para obter retornos superiores sobre os investimentos. Pelo quinto ano consecutivo, a Barron’s classificou a Interactive Brokers como número 1 com cinco estrelas no “Best Online Brokers Review” (25 de março de 2022).

