SecurityScorecard宣布2022年增长势头强劲，增幅达49%

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--网络安全评级的全球领导者SecurityScorecard宣布，公司以强劲的势头结束了截至2022年12月31日的财年，实现了49%的同比增长。SecurityScorecard目前为73%的《财富》100强企业提供安全评级、响应和弹性解决方案及服务，有超过1,200万家组织持续接受评级。

在全球范围内，SecurityScorecard在北美地区以外的业务实现了惊人的全球扩张，年终经常性收入同比增长68%。此外，公司还收购了数字取证、事件响应和网络弹性服务的全球领导者LIFARS™，并在2022年获得了包括安达保险和NTT在内的多家业界龙头客户。

SecurityScorecard联合创始人兼首席执行官Aleksandr Yampolskiy博士表示：“我们的增长标志着全球安全评级市场的拐点。在今年的达沃斯世界经济论坛上，网络弹性显然是全球私营和公共部门领导人的首要考虑因素。这些组织专注于在地缘政治紧张局势和不断升级的网络安全威胁中保持对生态系统的信任，从而使衡量网络安全的能力成为一项必备条件。”

著名分析师、ESG研究员Jon Oltsik表示：“董事会和企业领导人需要更好地了解网络安全可见性和持续监测数据，以及它们与业务流程的关系。如果没有这些知识，他们就无法做出良好的网络风险管理决策来建立一个更具网络弹性的组织。”

受到政府和保险公司信赖

SecurityScorecard已经成为美国政府值得信赖的首选资源。例如，公司与超过八个公共部门相关的协会建立了合作关系，其中包括纽约金融服务部、美国州级银行监管机构会议（全部50个州级银行监管机构的伞状组织）以及美国各县、州立法者和州首席信息官的国家协会。2022年，美国政府的网络机构——美国网络安全和基础设施安全局(CISA)将SecurityScorecard添加到免费网络安全服务和工具目录中，并通过CISA的联合网络防御协作计划与SecurityScorecard公开合作。

此外，SecurityScorecard的威胁研究、情报、知识和参与(STRIKE)团队牵头调查了2022年俄乌冲突之前和期间的民族国家网络活动，结果发现了“Zhadnost”僵尸网络及其对乌克兰和芬兰政府发起的DDoS攻击。SecurityScorecard的Zhadnost研究最终被美国政府引用并纳入CISA的Shields Up计划。

2022年，SecurityScorecard的攻击面情报解决方案被添加到美国国土安全部(DHS)连续诊断和诊断与缓解(CDM)计划的批准产品清单(APL)中，让政府机构能够利用SecurityScorecard的解决方案来识别全球攻击面的关键威胁，并对其进行环境分析和优先级排序。

SecurityScorecard如今还是网络保险和网络承保领域值得保险机构信赖的标准，其保险业务在2022年实现了120%的新年度经常性收入(ARR)增长。凭借与安达保险、安盛、Marsh and McLennan和Willis Towers Watson等市场上领先的网络保险公司和保险经纪公司建立的关系，SecurityScorecard的产品组合在业界大放异彩。

优势合作

SecurityScorecard欢迎美国国家情报局前首席副局长Susan M. Gordon作为独立董事加入公司董事会。Gordon女士曾担任美国国家情报局首席副局长，直到2019年。她是美国两党共同授权的美国网络空间日光浴室委员会(U.S. Cyberspace Solarium Commission)的成员。不久前，MSNBC频道形容Gordon女士是“她这一代人中备受尊敬的美国情报官员之一”。自罗纳德·里根总统以来，她一直为美国前总统提供咨询建议。

SecurityScorecard还将其全球合作伙伴网络Marketplace显著扩大了80%，旨在纳入90多个技术和集成合作伙伴，如AWS、Coupa、Crowdstrike、CSC、Fortinet、IBM、OneTrust、Palo Alto Networks、Snowflake和Splunk。SecurityScorecard Marketplace提供了安全领导者所需的解决方案，以便充分提高安全投资，并更有效地向董事会和/或关键利益相关者通报风险和结果。

旨在量化与降低风险的全球领先的综合平台

作为安全评级的创新者，SecurityScorecard今年扩大了其能力，建立了旨在量化与降低网络风险的全球领先的综合平台，以独特的方式让企业能够保护攻击面和业务生态系统。

对于需要可靠、准确的数据来观测威胁、通报风险并采取果断行动的安全领导者，SecurityScorecard推出的以下新产品和专业服务套件能够为他们提供价值。

攻击面情报 ：业界唯一的全球威胁情报，通过可操作的见解揭示过去未知的威胁，以加快整个攻击面以及第三方生态系统的修复速度。

：业界唯一的全球威胁情报，通过可操作的见解揭示过去未知的威胁，以加快整个攻击面以及第三方生态系统的修复速度。 自动供应商检测： 利用完整性和自动化程度均业界领先的第三方和第四方供应商风险视图，持续监测组织整个数字供应链的网络卫生状况。

利用完整性和自动化程度均业界领先的第三方和第四方供应商风险视图，持续监测组织整个数字供应链的网络卫生状况。 网络风险量化： 与RiskLens和ThreatConnect合作，为全球任何组织提供即时财务影响评估。

与RiskLens和ThreatConnect合作，为全球任何组织提供即时财务影响评估。 网络风险情报： 通过SecurityScorecard的威胁情报团队提供的可操作、定制化情报，帮助组织主动消除网络风险，帮助客户提高先前投资的回报，并大幅改进预防控制措施。

通过SecurityScorecard的威胁情报团队提供的可操作、定制化情报，帮助组织主动消除网络风险，帮助客户提高先前投资的回报，并大幅改进预防控制措施。 主动安全服务、数字取证和事件响应：让客户能够通过与全天候服务的行业领先专家合作，对其安全控制措施进行实战测试，并自信地应对网络攻击。

独特的研究和行业认可

在达沃斯世界经济论坛上，SecurityScorecard公布了研究论文《解决关键基础设施的信任赤字》。日益增加的网络攻击破坏了公众对社会复原力的信任，论文对这些网络攻击进行了分析。彭博社、Dark Reading和世界经济论坛官方博客都对论文进行了报道。

2022年，SecurityScorecard还与Cyentia Institute共同开展了一项突破性研究。这项研究分析了来自160多万个组织的数据，以衡量三年期间漏洞修复的速度。结果显示，尽管过去三年网络攻击增加了15倍，但只有60%的组织改善了安全状况。

此外，凭借对网络安全行业的一系列贡献，SecurityScorecard在2022年得到了认可，其中包括：

《Inc.》杂志最佳企业(Inc. Best In Business) - 安全

Gartner同行洞察“客户之选”(Gartner Peer Insights ‘Customer Choice') - IT供应商风险管理工具

黑色独角兽奖获得者(Black Unicorn Winner) - 网络防御杂志

关于SecurityScorecard

SecurityScorecard由Evolution Equity Partners、Silver Lake Partners、Sequoia Capital、GV、Riverwood Capital等世界级投资者提供资金支持，是全球网络安全评级领域的领导者，已陆续为超过1,200万家公司提供评级服务。SecurityScorecard由安全和风险专家Aleksandr Yampolskiy博士和Sam Kassoumeh于2013年创立，其专利的评级技术被逾2.5万家组织用于企业风险管理、第三方风险管理、董事会报告、尽职调查、网络保险承保和监管监督。SecurityScorecard通过改变公司了解、改进和向董事会、员工以及供应商传达网络安全风险的方式，不断使世界变得更加安全。SecurityScorecard被美国网络安全和基础设施安全局(CISA)列为免费网络工具和服务。每家组织均享有获得可信、透明的Instant SecurityScorecard评级的普遍权利。如需了解更多有关信息，请访问securityscorecard.com，或通过LinkedIn与我们联系。

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