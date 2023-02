SecurityScorecard meldet starke Dynamik in 2022 mit 49 % Wachstum

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SecurityScorecard, der weltweite Marktführer bei Cybersecurity-Ratings, hat sein zum 31. Dezember 2022 beendetes Geschäftsjahr mit einem deutlichen Wachstum von 49 % gegenüber dem Vorjahr abgeschlossen. Damit stellt SecurityScorecard nun Sicherheitsbewertungen sowie Behebungs- und Ausfallsicherheitslösungen und -dienstleistungen für 73 % der Fortune 100 bereit. 12 Millionen Unternehmen werden kontinuierlich bewertet.

Auf globaler Ebene erlebte SecurityScorecard eine deutliche globale Expansion seines Geschäfts außerhalb Nordamerikas mit einem Wachstum von 68 % gegenüber dem Vorjahr bei jährlich wiederkehrenden Umsätzen. Ferner erwarb das Unternehmen LIFARS™, einen weltweit führenden Anbieter digitaler Forensik-, Incident-Response- und Cyber-Resiliency-Dienstleistungen. Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen eine Reihe marktführender Kunden gewinnen, darunter Chubb und NTT.

„Unser Wachstum bedeutet einen Wendepunkt für den weltweiten Markt der Sicherheitsbewertungen“, berichtet Dr. Aleksandr Yampolskiy, CEO und Mitbegründer von SecurityScorecard. „Beim Weltwirtschaftsforum in Davos stand das Thema Cyber-Resilienz weit oben auf der Agenda der globalen Führungskräfte aus dem privaten und öffentlichen Sektor. Diese Unternehmen streben an, im einem Umfeld geopolitischer Spannungen und eskalierender Cybersecurity-Bedrohungen das Vertrauen in ihr Ökosystem aufrechtzuerhalten. Die Fähigkeit, Cybersecurity zu messen, ist dabei unverzichtbar.“

„Vorstände und Unternehmensführer brauchen ein tiefer reichendes Verständnis der Sichtbarkeit von Cybersicherheit und kontinuierlicher Überwachungsdaten sowie deren Beziehung zu den Geschäftsprozessen“, so Jon Oltsik, renommierter Analyst und ESG Fellow. „Ohne dieses Wissen sind sie kaum dazu in der Lage, gute Entscheidungen im Bereich des Cyberrisiko-Managements zu treffen, die die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens verbessern.“

Vertrauen bei Regierungen und Versicherern

SecurityScorecard ist zu einer vertrauenswürdigen Ressource für die US-Regierung geworden. So hat das Unternehmen Partnerschaften mit mehr als acht Verbänden des öffentlichen Sektors gegründet, darunter das New York Department of Financial Services, die U.S. Conference of State Bank Supervisors (der Dachverband der 50 Bankenaufsichtsbehörden auf Bundesstaatsebene) und die nationalen Verbände der US-Landkreise, der Gesetzgeber und der CIOs der Bundesstaaten. Im Jahr 2022 hat die Cyberagentur der US-Regierung, CISA, SecurityScorecard in das Verzeichnis Free Cybersecurity Services and Tools (kostenlose Cybersicherheitsdienste und -tools) aufgenommen und hat über die Joint Cyber Defense Collaborative der CISA eine öffentliche Partnerschaft mit SecurityScorecard geschlossen.

Darüber hinaus leitete das STRIKE-Team von SecurityScorecard mit Fokus auf Bedrohungsforschung, Aufklärung, Wissen und Engagement eine Untersuchung der Cyberaktivitäten von Nationalstaaten im Vorfeld und während der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022, die zur Entdeckung des Botnet „Zhadnost“ führte, das DDoS-Angriffe auf die ukrainische und finnische Regierung ausführte. Schließlich wurden die Untersuchungen von SecurityScorecard zu Zhadnost von der US-Regierung im Rahmen des Shields Up-Programms von CISA zitiert.

Ebenfalls im Jahr 2022 wurde die Lösung Attack Surface Intelligence von SecurityScorecard in die Liste der zugelassenen Produkte (APL) aufgenommen, die im Rahmen des CDM-Programms (Continuous Diagnostics and Diagnostics and Mitigation) des Department of Homeland Security (DHS) erstellt wird. Dadurch können Regierungsbehörden die Lösung von SecurityScorecard nutzen, um kritische Bedrohungen auf ihrer globalen Angriffsfläche zu identifizieren, zu kontextualisieren und zu priorisieren.

Zudem ist SecurityScorecard nun ein vertrauenswürdiger Standard für Cyber-Versicherungen und Cyber-Underwriting mit Versicherungsorganisationen, die 2022 ein Wachstum der neuen ARR ihres Versicherungsgeschäfts von 120 % erzielt haben. Das Portfolio von SecurityScorecard umfasst Kooperationen mit marktführenden Cyber-Versicherern und Versicherungsmaklern wie Chubb, AXA, Marsh and McLennan und Willis Towers Watson.

In bester Gesellschaft

SecurityScorecard nahm Susan M. Gordon, ehemalige Principal Deputy Director der U.S. National Intelligence, als unabhängige Direktorin in sein Board of Directors auf. Zuletzt war Frau Gordon bis 2019 stellvertretende Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes der USA und Mitglied der U.S. Cyberspace Solarium Commission, einer überparteilichen, vom US-Kongress beauftragten Initiative. MSNBC bezeichnete sie kürzlich als „eine der angesehensten US-Geheimdienstmitarbeiter ihrer Generation“. Sie hat frühere US-Präsidenten seit Präsident Ronald Reagan beraten.

SecurityScorecard hat auch seinen globalen Partnermarktplatz um 80 % vergrößert, dem nun mehr als 90 Technologie- und Integrationspartner wie AWS, Coupa, Crowdstrike, CSC, Fortinet, IBM, OneTrust, Palo Alto Networks, Snowflake und Splunk angehören. SecurityScorecard Marketplace bietet die Lösungen, die Sicherheitsverantwortliche benötigen, um ihre Sicherheitsinvestitionen zu maximieren und Risiken und Ergebnisse gegenüber Vorständen und/oder wichtigen Interessengruppen effektiver darzustellen.

Die umfangreichste Plattform der Welt zur Quantifizierung und Senkung von Risiken

Als innovativer Anbieter von Sicherheitsbewertungen hat SecurityScorecard in diesem Jahr seine Fähigkeiten erweitert, um die weltweit größte Plattform zur Quantifizierung und Reduzierung von Cyberrisiken aufzubauen, die es Unternehmen auf einzigartige Weise ermöglicht, ihre Angriffsfläche und ihr Geschäftssystem zu schützen.

Die neuesten Angebote sowie die nachstehenden Professional Services von SecurityScorecard helfen Sicherheitsverantwortlichen, die vertrauenswürdige, präzise Daten benötigen, um Bedrohungen zu visualisieren, Risiken zu kommunizieren und entscheidende Maßnahmen zu ergreifen.

Attack Surface Intelligence: Die branchenweit einzige globale Bedrohungsanalyse, die bisher unbekannte Bedrohungen durch verwertbare Erkenntnisse aufdeckt, um die Behebung von Bedrohungen auf der gesamten Angriffsfläche zu beschleunigen – einschließlich der eines Drittanbieter-Ökosystems.

Die branchenweit einzige globale Bedrohungsanalyse, die bisher unbekannte Bedrohungen durch verwertbare Erkenntnisse aufdeckt, um die Behebung von Bedrohungen auf der gesamten Angriffsfläche zu beschleunigen – einschließlich der eines Drittanbieter-Ökosystems. Automatic Vendor Detection: Überwacht kontinuierlich die Cyber-Hygiene der gesamten digitalen Lieferkette eines Unternehmens mit der branchenweit umfangreichsten und am umfassendsten automatisierten Darstellung der Risiken von Dritt- und Viertanbietern.

Überwacht kontinuierlich die Cyber-Hygiene der gesamten digitalen Lieferkette eines Unternehmens mit der branchenweit umfangreichsten und am umfassendsten automatisierten Darstellung der Risiken von Dritt- und Viertanbietern. Cyber Risk Quantification: Partnerschaften mit RiskLens und ThreatConnect ermöglichen eine sofortige Bewertung der finanziellen Auswirkungen auf jedes Unternehmen rund um den Globus.

Partnerschaften mit RiskLens und ThreatConnect ermöglichen eine sofortige Bewertung der finanziellen Auswirkungen auf jedes Unternehmen rund um den Globus. Cyber Risk Intelligence: Hilft Unternehmen bei der proaktiven Beseitigung von Cyberrisiken durch verwertbare, maßgeschneiderte Informationen des Threat Intelligence-Teams von SecurityScorecard und unterstützt Kunden bei der Steigerung des ROI bestehender Investitionen und der Optimierung der präventiven Kontrollen.

Hilft Unternehmen bei der proaktiven Beseitigung von Cyberrisiken durch verwertbare, maßgeschneiderte Informationen des Threat Intelligence-Teams von SecurityScorecard und unterstützt Kunden bei der Steigerung des ROI bestehender Investitionen und der Optimierung der präventiven Kontrollen. Proactive Security Services, Digital Forensics und Incident Response: Ermöglicht den Kunden, in Zusammenarbeit mit branchenführenden Experten, die rund um die Uhr erreichbar sind, ihre Sicherheitskontrollen auf den Prüfstand zu stellen und auf einen Cyberangriff zu reagieren.

Einzigartige Forschung und Anerkennung durch die Industrie

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos stellte SecurityScorecard den Forschungsbericht „Addressing the Trust Deficit in Critical Infrastructure“ (Überwindung des Vertrauensdefizits in kritische Infrastrukturen) vor, der die zunehmenden Cyberangriffe analysiert, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften untergraben, und von Bloomberg, Dark Reading und dem offiziellen Blog des Weltwirtschaftsforums veröffentlicht wurde.

Ebenfalls im Jahr 2022 veröffentlichte SecurityScorecard zusammen mit dem Cyentia Institute eine bahnbrechende Studie, die Daten von mehr als 1,6 Millionen Unternehmen analysiert, um die Schnelligkeit der Behebung von Schwachstellen über einen Zeitraum von drei Jahren zu erfassen. Dabei stellte sich heraus, dass nur 60 % der Unternehmen ihre Sicherheitslage verbessern konnten, obwohl die Zahl der Cyberangriffe in den letzten drei Jahren um das 15-fache gestiegen ist.

Ferner wurde SecurityScorecard für eine Reihe von Beiträgen zur Cybersicherheits-Branche im Jahr 2022 ausgezeichnet, darunter:

Über SecurityScorecard

SecurityScorecard wird von weltweit renommierten Investoren wie Evolution Equity Partners, Silver Lake Partners, Sequoia Capital, GV, Riverwood Capital und anderen finanziert und ist mit über 12 Millionen kontinuierlich bewerteten Unternehmen der weltweit führende Anbieter von Cybersicherheitsbewertungen. SecurityScorecard wurde 2013 von den Sicherheits- und Risikoexperten Dr. Aleksandr Yampolskiy und Sam Kassoumeh gegründet. Die patentierte Rating-Technologie von SecurityScorecard wird von mehr als 25.000 Organisationen für das Risikomanagement von Unternehmen, das Risikomanagement von Drittanbietern, Board-Reporting, Due-Diligence-Prüfungen, Underwriting von Cyber-Versicherungen und die Regulierungsaufsicht genutzt.SecurityScorecard trägt auch weiterhin dazu bei, die Welt sicherer zu machen, indem es die Art und Weise verändert, wie Cybersecurity-Risiken von Unternehmen wahrgenommen, verbessert und an ihre Vorstände, Mitarbeiter und Lieferanten kommuniziert werden. SecurityScorecard wird von der US-amerikanischen Cybersecurity & Infrastructure Security Agency (CISA) als kostenloses Cyber-Tool und -Serviceangebot geführt. Jedes Unternehmen hat das universelle Recht auf sein vertrauenswürdiges und transparentes Instant SecurityScorecard-Rating. Weitere Informationen finden Sie auf securityscorecard.com, oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

