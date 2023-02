USP/Pharmatech fourniront des capacités de fabrication continue pharmaceutique aux développeurs et fabricants de médicaments

HAYWARD, Californie--(BUSINESS WIRE)--Pharmatech Associates a annoncé aujourd’hui la formation d’une alliance stratégique ayant pour but d’apporter au marché une expertise et des capacités PCM pour remédier aux pénuries de médicaments et résoudre les problèmes de chaîne d’approvisionnement, en offrant aux sponsors et aux fabricants de médicaments des moyens plus efficaces de fabriquer des produits finis pharmaceutiques et ainsi de faire face à la pression baissière sur les prix.

Pharmatech Associates et son partenaire Integra CMS (Continuous Manufacturing Systems) fourniront un ensemble de services et une feuille de route éprouvée pour combler les lacunes en matière de techniques et d’expérience et répondre aux besoins en termes de formation, de conformité et de réglementation de tout sponsor ou fabricant de médicaments qui passe de la fabrication par lots à la PCM.

«Avec son expertise et son expérience de la PCM, l’alliance de l’USP, de Pharmatech et d’Integra comblera le fossé des connaissances et réduira les obstacles perçus qui en freinent l’adoption et la mise en œuvre pour permettre aux sponsors et aux fabricants de médicaments de tirer parti des avantages de la PCM», a déclaré Bikash Chatterjee, PDG de Pharmatech Associates.

«La fabrication continue de médicaments solides administrables par voie orale a le potentiel de générer des avantages dans de nombreux domaines différents du cycle de vie du produit. Elle favorisera l’amélioration du contrôle et de la compréhension du processus, l’accélération du développement et du transfert; les temps de cycle pourront être réduits, de même que les coûts de développement, de transfert de technologies et les frais d’exploitation», a ajouté Lawrence De Belder, responsable de la pratique PCM chez Pharmatech Associates.

«La fabrication continue est la première mise en œuvre majeure de fabrication de pointe dans l’industrie pharmaceutique. Au lieu d’utiliser des méthodes traditionnelles par lots, coûteuses et chronophages, le produit est fabriqué en continu sous contrôle permanent automatisé», a déclaré le Dr Fernando Muzzio, président d’Integra CMS.

L’accent mis par l’USP sur la réduction des obstacles à l’adoption de la PCM fait partie d’une vaste série d’activités visant à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement en médicaments.

À propos de Pharmatech Associates – une société USP

Pharmatech Associates est un cabinet de conseil international au service du secteur des sciences de la vie. Nos scientifiques et nos experts en ingénierie hautement expérimentés répondent aux besoins complexes de nos clients. L’équipe de Pharmatech est spécialisée dans le développement de produits et de processus, les projets d’installations et de financement, le respect des critères de qualité et les questions réglementaires. Depuis son siège social situé dans la région de la Baie de San Francisco, Pharmatech conseille des clients de toutes tailles, des start-ups aux grandes multinationales, pour des projets en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

Pour plus d’informations, visiter le site Web www.pharmatechassociates.com.

À propos d’Integra Continuous Manufacturing Systems

Filiale d’Acumen Biopharma et basée dans le New Jersey, Integra CMS est une société. pionnière des processus de fabrication en continu pour l’industrie pharmaceutique. Fondée en 2015 par le Dr Fernando Muzzio, Integra CMS a conclu en 2016 un accord de licence avec l’Université Rutgers portant sur le développement, la pratique et la commercialisation des services de pointe de fabrication continue, dans le but de les rendre largement disponibles et accessibles aux fabricants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.