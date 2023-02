Elicit Plant valide à grande échelle la performance son produit BEST-a Maïs dédié à la réduction de la consommation d’eau des grandes cultures et la lutte contre le changement climatique

MOULINS-SUR-TARDOIRE, France--(BUSINESS WIRE)--Elicit Plant, une agri-biotech spécialisée dans la résistance des plantes au stress hydrique qui développe une plateforme technologique à base de phytostérols, annonce aujourd’hui avoir validé à grande échelle la performance de sa solution dédiée à la transition écologique de l’agriculture. Les 150 essais en plein champ réalisés en 2022 à l’échelle internationale (Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud) par des opérateurs indépendants ont mis en évidence une performance régulière et élevée de sa solution pour réduire l’impact du manque d’eau sur les cultures de maïs : 12% de gains productivité (de +6 quintaux à l’hectare en moyenne).

Cette performance, unique dans cette catégorie de produits, repose sur des travaux scientifiques et agronomiques révolutionnaires menés par Elicit Plant. L’agri-biotech a développé une plateforme technologique à base de phytostérols, une molécule d’origine végétale, qui permet aux plantes de mieux résister au stress hydrique grâce à une stimulation des réponses métaboliques propres à chaque espèce.

« Les résultats remarquables des essais conduits sur trois continents, aux caractéristiques pédoclimatiques différentes, consacrent l’excellence scientifique d’Elicit Plant et sa capacité à développer des produits uniques au monde en faveur de la transition agroécologique et valident le plan de développement à l’international pour adresser des marchés très importants », déclare Jean-François Déchant, Président et cofondateur d’Elicit Plant. « Depuis 2019, Elicit Plant a réalisé un total de 500 essais en plein champs, avec un taux de succès proche de 90 %. Au fil des ans, l'entreprise a pu déterminer avec précision les paramètres pédoclimatiques, de saisonnalité et de formulation les plus favorables à la rentabilité des cultures ».

La levée en six mois de 10 millions d’euros supplémentaires via des programmes de R&D, parmi les plus compétitifs en France et en Europe (i.e. financement dans le cadre du Plan de relance « France 2030 » - subvention SADEA destinée à accélérer l’adaptation de l’agriculture au changement climatique - programme d’accélération du Conseil Européen de l’Innovation), ainsi que le succès des essais à grande échelle, s’inscrivent dans le prolongement d’une année marquée par le franchissement de plusieurs jalons importants qui démontrent la capacité d’Elicit Plant à déployer son plan de croissance :

- Levée d’une série A de 16 millions d’euros en février 2022, menée par Sofinnova Partners avec le soutien du fonds ECBF, du Fonds French Tech Seed géré par Bpifrance et des investisseurs historiques.

- Démarrage commercial réussi en France du produit BEST-a pour le maïs, référencé par plus de 50 coopératives, dont les plus importantes du territoire pour cette culture. Obtention d’autorisations de mises sur le marché de ses produits pour le maïs en Ukraine et au Brésil.

- Triplement des effectifs en France et à l’international pour soutenir l’effort de croissance. Elicit Plant emploie désormais plus de soixante collaborateurs qui couvrent l’ensemble des compétences R&D, réglementaires, marketing, commerciales.

- Excellence scientifique récompensée par les concours d’innovation les plus sélectifs : DeepTech BPI, FrenchTech Agri20, Accélérateur EIC, SADEA-France 2030.

Déterminée à donner sa pleine puissance à la plateforme scientifique sur laquelle elle s’est fondée, Elicit Plant a élaboré une feuille de route ambitieuse pour la période qui s’ouvre, avec notamment le renforcement de sa gouvernance, la diversification de son pipeline de produits à horizon 3 à 5 ans et le développement de la politique partenariale et scientifique en Amérique du Nord.

A propos d’Elicit Plant

Elicit Plant est une entreprise d’agri-biotech dont l’ambition est de devenir le champion de la transition écologique pour l’agriculture et répondre aux défis mondiaux de l’impact des sécheresses sur les grandes cultures. Basée à Moulins-sur-Tardoire, et créée en 2017, l’entreprise emploie plus de 60 collaborateurs dans ses laboratoires établis au sein d’une ferme de 1000 ha, ses bureaux à Lyon et sa filiale au Brésil. La technologie propriétaire d’Elicit Plant est basée sur l’apport exogène de phytostérols, une molécule d’origine végétale, qui augmente la résistance au stress hydrique des plantes. Les essais menés en plein champs ont mis en évidence un gain de rendement de +6 q/ha en moyenne. Elicit Plant a démarré en 2022 la commercialisation en France de sa gamme de produits BEST-a, déclinée notamment sur les cultures de maïs, et obtenu des autorisations de mise sur le marché pour l’Ukraine et le Brésil. Pour en savoir plus : www.elicit-plant.com