Similis Bio s’associe à Novel351k pour développer plusieurs programmes de médicaments biosimilaires ciblant le cancer et les maladies auto-immunes

SUNNYVALE, Californie--(BUSINESS WIRE)--JSR Life Sciences, LLC (« JSR ») a annoncé aujourd’hui que Similis Bio (« Similis »), son unité commerciale axée sur le développement de médicaments biosimilaires, a annoncé son intention de conclure un partenariat avec Novel351k pour codévelopper trois programmes de médicaments biosimilaires qui s’adressent à un large éventail de maladies difficiles à traiter. Dans le cadre de l’accord initial, Similis sera responsable du développement de lignées cellulaires, de l’analyse, du développement de processus et de la production de cGMP, menant à des essais cliniques pharmacocinétiques/pharmacodynamiques. Novel351k tirera parti de son expérience des stratégies réglementaires et cliniques pour accélérer le développement des programmes vers la commercialisation.

« Nous avons lancé Similis pour mettre une plus large sélection de médicaments biosimilaires à la disposition des patients et nous sommes impatients de travailler avec l’équipe de Novel351k sur cette mission importante », déclare John Gabrielson, vice-président principal de JSR Life Science et directeur de Similis Bio. « Ce partenariat unique combine la vaste expertise CMC de Similis et l’approche clinique innovante de Novel351k, soulignant notre objectif d’accélérer la fourniture de médicaments vitaux aux patients à moindre coût. »

Les sociétés prévoient que le partenariat progressera vers des activités de développement à un stade avancé et une fabrication commerciale, en attendant le succès des essais à un stade précoce. Les médicaments thérapeutiques développés dans le cadre du partenariat ont une valeur marchande annuelle actuelle supérieure à 15 milliards de dollars. L’accord de codéveloppement a une valeur projetée de 100 millions de dollars sur plus de dix ans, y compris les étapes de développement et les redevances.

« Novel351k soutient l’adoption d’approches scientifiques révolutionnaires pour réduire les tests redondants et accélérer le développement de médicaments biosimilaires », déclare Sarfaraz Niazi, fondateur et directeur scientifique de Novel351k. « À cette fin, nous visons à créer un impact positif et mesurable grâce à notre modèle de développement et de fabrication avec des partenaires de classe mondiale. »

Keara Sauber, PDG de Novel351k, partage avec son équipe l’enthousiasme de faire avancer des modèles de partenariat innovants pour accroître l’accessibilité des médicaments biosimilaires à l’échelle mondiale. « Cette stratégie à faible coût et de commercialisation rapide, combinée à nos partenariats CDMO et à notre expérience approfondie en matière de réglementation, est unique dans l’industrie. Nous sommes impatients de nous associer à Similis Bio et JSR pour soutenir notre objectif d’améliorer la vie des patients dans le monde entier. »

À propos de Novel351k

Novel351k a été fondée sur le principe de la création d’une organisation et d’une culture axées sur l’innovation pour développer des médicaments biosimilaires en faisant baisser les coûts des médicaments dans l’ensemble du spectre des soins de santé. La stratégie de Novel351k accélère l’innovation, le développement et la commercialisation de médicaments en offrant un accès abordable à des produits biologiques qui changent la vie tout en améliorant la qualité de vie des patients. De plus, Novel351k estime qu’un partenariat stratégique avec Similis Bio et JSR Life Sciences sera la pierre angulaire pour réussir à réduire les structures de coûts pour le développement de médicaments biosimilaires. Notre partenariat pour le pipeline de développement de produits fournira la prochaine génération de médicaments biosimilaires de classe mondiale approuvés par la FDA. L’équipe hautement accomplie de Novel351k, avec plus de 100 ans d’expérience combinée et une implication active avec plus de 10 médicaments biosimilaires approuvés, a pris l’initiative de plaider en faveur d’une collaboration avec la FDA pour rationaliser le processus réglementaire afin de raccourcir le processus d’approbation de médicaments biosimilaires.

À propos de Similis Bio

JSR a lancé Similis Bio pour atténuer les barrières innées à l’entrée sur le marché des médicaments biosimilaires et promouvoir des programmes de développement plus productifs. Similis fournit aux développeurs de médicaments biosimilaires une technologie permettant d’accélérer les délais de développement et de réduire les coûts. En offrant des packages complets d’analyse et de développement de processus, Similis fournit aux entreprises des données pour déterminer une cible biosimilaire appropriée et accélérer le développement précoce du programme. Les ensembles de données comprennent des données sur les produits de référence, des procédures analytiques, une expertise des processus et des modèles CMC d’un modèle centralisé conçu pour donner aux partenaires l’accès à des médicaments biosimilaires de meilleure qualité à un coût inférieur à celui d’autres modèles de développement.

À propos de JSR Life Sciences, LLC

Unité commerciale de JSR Corporation, JSR Life Science LLC fait évoluer la santé humaine en tant que partenaire stratégique et pionnier pour l’industrie des sciences de la vie. Enracinée dans une histoire d’innovation dans le domaine des matériaux, JSR LS fournit des produits, des matériaux et des services spécialisés aux sociétés biopharmaceutiques et aux chercheurs universitaires. En collaboration avec ses filiales de classe mondiale, JSR LS propose des services intégrés de premier ordre conçus pour réduire les risques liés à la sélection de molécules, accélérer les délais de développement, augmenter les taux de réussite clinique et développer de nouveaux diagnostics in vitro. Le réseau mondial d’affiliés de JSR LS comprend Crown Bioscience, KBI Biopharma, Inc., Selexis SA et MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. La société exploite des laboratoires de R&D et d’applications, des installations de fabrication et des bureaux de vente dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur JSRLifeSciences.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.