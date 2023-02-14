NICE聯盟宣布新的采納者，Toyo Media Links和Headwaters，這加速了NICE生態系統基於先進AI的安全服務在各行業的擴展

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--今天，領先業界的智能攝像頭生態系統（NICE）聯盟宣布了兩個新的采納者：全方位空間展示的先驅者“Toyo Media Links”和基於人工智能的先進解決方案提供商“Headwaters”。

全方位空間展示的專家

Toyo Midia Links 總裁 Mitsuhiro Muramatsu表示: 「Toyo Media Links（TML）是一家全方位空間展示的公司，包括背景音樂和視頻內容、安裝監控攝像機以及提出人們聚集的空間芳香的方案。TML擁有超過60年的經驗和專業知識，已為500多個客戶，包括政府機構、主要金融機構、購物中心、機場等安裝了監控攝像機。從空間展示的角度，通過參與NICE生態系統可以把我們的服務從簡易監控升級到視頻資料並借由AI獲取有效的商業數據。」

「此外，我們的母公司CSS控股公司也從事“管家”業務，負責維護和管理大型旅館和餐廳的餐具，以及自行經營餐飲業務的“飲食服務”業務。在CSS控股的口號“超越”下，我們將以人工智能所取得的商業數據來持續為700個管家業務客戶和50個餐飲服務據點提供解決方案。」

與世界領先企業合作，加速落實人工智能解決方案

Headwaters 總裁 Yosuke Shinoda表示: 「Headwaters 利用人工智能和物聯網等先進技術來為智能商店，智能建築以及物流業提供邊緣人工智能解決方案。加入 NICE 聯盟能使我們與世界上擁有最先進技術能力的公司合作並開發高性能、健全且低成本的邊緣人工智能解決方案。我們將通過加速利用創新的NICE生態系統為智能攝像機和物聯網市場提供AI解決方案，從而實現創新和智能的未來。」

與新的采納者擴大 NICE 生態系統

索尼半導體解決方案公司資深總經理兼 NICE Licensing LLC 執行長 Eita Yanagisawa 表示: 「我們很高興能夠與專業的空間展示公司TML和先進的AI解決方案供應商Headwaters合作，並歡迎他們參與NICE聯盟以改善客戶服務。相信兩家擁有廣泛客戶群的公司的參與會產生協同效應並加速擴張NICE生態系于各行業。」

NICE 聯盟持續發展和加强生態系統，該生態系統將開放給所有公司及有興趣的團體。

關於 NICE 聯盟

消費性電子製造商龍頭和知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半導體和緯創組成了 NICE聯盟，這是一個革新性的智慧攝影機和智慧物聯網市場的生態系統標準，提供以影像資料和人工智慧為基礎的資料共享平台，以強化多品牌、多攝影機、多服務/應用程式的相乘效應。

網址:https://www.nicealliance.org/

關於 Toyo Media Links (TML)

TML 統籌全方位空間展示，如 背景音樂、音頻、視頻、安全、宴會安排、信息通訊等，並憑藉多年的經驗和專業知識，從規劃到設計、實施和維護，提供全面服務

網址: https://www.tmlg.co.jp/about/index.php

關於 Headwaters

作為基于人工智能的先進解決方案提供商，Headwaters深刻了解客戶在各種行業的業務，并以迅速的方式提供高實用性的服務。我們的目標是使公司的商業轉型更有價值，實現智能世界。

網址: https://www.headwaters.co.jp