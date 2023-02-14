NICE联盟宣布了两个新的采纳者：Toyo Media Links和Headwaters，这加速了NICE生态系统基于先进AI的安全服务在各个行业的扩展

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--今天，领先行业的智能摄像头生态系统（NICE）联盟宣布了两个新的采纳者：全方位空间展示的先驱者“Toyo Media Links”和基于人工智能的先进解决方案提供商“Headwaters”。

全方位空间展示的专家

Toyo Midia Links总裁Mitsuhiro Muramatsu表示：「Toyo Media Links（TML）是一家全方位空间展示的公司，包括背景音乐和视频内容、安装监控摄像机以及提出人们聚集的空间芳香的方案。TML拥有超过60年的经验和专业知识，已为500多个客户，包括政府机构、主要金融机构、购物中心、机场等安装了监控摄像机。从空间展示的角度，通过参与NICE生态系统可以把我们的服务从简单监控升级到视频数据并借助AI获取有效的商业数据。」

「此外，我们的母公司 CSS 控股公司也从事 "管家" 业务，负责维护和管理大型酒店和餐厅的餐具，以及自行经营餐饮业务的 "饮食服务" 业务。在 CSS 控股的口号 "超越" 下，我们将以人工智能所取得的商业数据来持续为 700 个管家业务客户和 50 个餐饮服务据点提供解决方案。」

与世界领先企业合作，加速落实人工智能解决方案

Headwaters 总裁 Yosuke Shinoda表示：「Headwaters 利用人工智能和物联网等先进技术为智能商店，智能建筑以及物流业提供边缘人工智能解决方案。加入 NICE 联盟能使我们与世界上拥有最先进技术能力的公司合作并开发高性能、健全且低成本的边缘人工智能解决方案。我们将通过加速利用创新的 NICE生态系统为智能摄像机和物联网市场提供 AI 解决方案，从而实现创新和智能的未来。」

与新的采纳者扩大 NICE 生态系统

索尼半导体解决方案公司高级总经理兼 NICE Licensing LLC 执行总裁 Eita Yanagisawa 表示：「我们很高兴能够与专业的空间展示公司TML和先进的AI解决方案供应商Headwaters合作，欢迎他们参与NICE联盟以改善客户服务。相信两家拥有广泛客户群的公司的参与会产生协同效应并加速扩张NICE生态系于各行业。」

NICE联盟不断发展和加强生态系统，该生态系统将开放给所有公司和有兴趣的团体。

关于 NICE 联盟

消费电子制造商龙头以及知名品牌富士康、尼康、Scenera、索尼半导体和维创组成了 NICE联盟，这是一个革新性的智慧摄影机和智慧物联网市场的生态系统标准，提供以影像数据和人工智能为基础的数据共享平台，以强化多品牌、多摄影机、多服务/应用程序的相乘效果。

网址:https://www.nicealliance.org/

关于 Toyo Media Links（TML）

TML 统筹全方位空间展示，如 背景音乐、音频、视频、安全、宴会安排、信息通讯等，并根据多年的经验和专业知识，从规划到设计、实施和维护，提供全面服务。

网址: https://www.tmlg.co.jp/about/index.php

关于 Headwaters

作为基于人工智能的先进解决方案提供商，Headwaters深刻理解客户在各种行业的业务，并以迅速的方式提供高实用性的服务。我们的目标是使公司的商业转型更有价值，实现智能世界。

网址: https://www.headwaters.co.jp