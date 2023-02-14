GreenCity Partners攜手ASM Global開發和經營擬議中的維吉尼亞州亨利科縣體育館，計畫打造全美環保程度首屈一指的場館

洛杉磯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GreenCity Partners和ASM Global今天宣佈，雙方已就開發和經營擬議中的亨利科縣17,000個座位的GreenCity Arena體育館達成協議，並計畫將該體育館打造成全美環保程度首屈一指的場館。

該場館專為巡迴音樂會、家庭演出、體育項目和錦標賽而設計，是耗資23億美元的整個開發案的核心。

該協議還規定，ASM Global將作為合作夥伴參與GreenCity開發專案的其他部分，包括主要街道上的零售和酒店設施，開發商認為這些配套設施將帶來額外的區域相乘效應。

ASM Global是全球首屈一指的場館管理公司和現場活動體驗提供商。該公司在全球經營超過350個頂級場館，在五大洲擁有多樣化的體育和娛樂組合設施，包括競技場、體育場、表演藝術中心、劇院和會議中心。

GreenCity Partners負責人Michael Hallmark表示：「我們希望場館開發合作夥伴能夠瞭解整個地區的規劃。體育館很可能成為主要景點，但GreenCity的定位遠不止於此。」

亨利科縣於2020年12月首次宣佈GreenCity將是綜合性開發專案，包括辦公、住宅、零售和酒店等用途，將按照極高的永續發展標準設計為生態友好型區域。按照計畫，該場館將成為淨零能耗專案，並擁有其他環保型設計和措施，開發商認為這將使其成為全美環保程度首屈一指的場館。

Hallmark表示：「越來越多的巡迴演出藝術家和企業贊助商將氣候變遷行動策略視為他們決策過程中的關鍵因素。他們可以選擇任何場館，但我們希望他們能來我們這裡。制定科學基礎目標和淨零目標將提升場館的吸引力。」

費爾菲爾德區監事會主席Frank J. Thornton表示：「亨利科縣欣然歡迎ASM Global成為GreenCity的另一個重要合作夥伴。該公司經營全世界數百個頂級體育和娛樂場所，包括亞利桑那州格倫代爾的州立農場體育場——第 57 屆超級盃決賽的舉辦場地。隨著社區發展管理局的成立和ASM Global加入我們的豪華陣容團隊，GreenCity發展動力強勁，已經做好了準備，蓄勢待發。」

體育館的建造費用將主要透過GreenCity社區發展管理局(CDA)發行的債券支付，該機構由亨利科監事會於1月24日成立。CDA將由單獨的委員會監督。摩根大通可望主導承銷工作。

GreenCity Partners的Susan Eastridge表示：「去年大部分時間，我們一直專注於CDA 的成立和場館融資。隨著開發權的落實以及與縣政府簽署開發協議，與世界一流的場館開發和管理夥伴合作是推進場館設計和建造的最後一個環節。」

該場館位於東帕勒姆路和295號州際公路之間的95號州際公路沿線，被認為是維吉尼亞州大型場館的黃金位置。

ASM Global發展執行副總裁Liam Thornton表示：「從更大的規劃區域上來看，我們相信這個位置是最佳選擇，因為I-95走廊連接著從波士頓到邁阿密的眾多巡迴演出。對我們以及維吉尼亞州中部來說，這將是超大規模的場館。此外，亨利科縣在完成規劃審核、開發協議和CDA的成立方面已經做了大量工作，顯現出他們在與私人部門成功合作進行重大專案方面有著良好的記錄。」

該開發案是綜合性用途專案，並且計畫建設場館周邊地區，同時非常注重永續發展標準，這些特點也是吸引ASM Global的原因。

ASM Global總裁兼執行長Ron Bension表示：「這是極具吸引力的發展計畫，在每個層面上都令人印象深刻。GreenCity是令人興奮的專案，為我們希望吸引的人才以及我們相信會積極參與該專案的企業夥伴提供了巨大的相乘效應。」

該場館的設計將在秋季最終確定。預計將於2024年初開工，2026年完工。圖片可由GreenCity Partners和ASM Global提供。

關於維吉尼亞州亨利科縣

亨利科縣位於維吉尼亞州首都地區的95號、64號和295號公路沿線，是擁有約34萬居民的多元化、高教育水準的社區，在公共和私人部門就業以及遊客消費方面都是該州數一數二的地區。亨利科擁有三大評等機構的AAA債券評等，其對財政管理的承諾與它在經濟發展和環境管理方面的領導地位相匹配。henrico.us

關於GreenCity

GreenCity是耗資23億美元的私人綜合生態區開發案，包括一座設有1.7萬個座位的體育館，可舉辦大型音樂會、運動賽事和其他娛樂活動。GreenCity將圍繞促進環境永續性、公民參與和包容性的原則進行設計。該開發案將整合廣闊的公園、步道和開放空間，包括200萬平方英尺的辦公空間、28萬平方英尺的零售空間、2,400個住宅單位、酒店和競技場館。greencityva.com

關於ASM Global

ASM Global是世界一流的娛樂體驗公司。作為場館和活動策略與管理的全球領導者，ASM Global提供本土量身打造的解決方案和尖端科技，幫助場館所有者獲致理想效果。公司的精英場館網路跨越五大洲，包含逾350個全球極負盛名的競技場、體育場、會議和展覽中心及表演藝術中心。在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上關注ASM Global。asmglobal.com

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