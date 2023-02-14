GreenCity Partners携手ASM Global开发和运营拟议中的弗吉尼亚州亨里科县体育馆，计划打造全美环保程度首屈一指的场馆

洛杉矶--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--GreenCity Partners和ASM Global今天宣布，双方已就开发和运营拟议中的亨里科县17,000个座位的GreenCity Arena体育馆达成协议，并计划将该体育馆打造成全美环保程度首屈一指的场馆。

该场馆专为巡回音乐会、家庭演出、体育项目和锦标赛而设计，是耗资23亿美元的整个开发项目的核心。

该协议还规定，ASM Global将作为合作伙伴参与GreenCity开发项目的其他部分，包括主要街道上的零售和酒店设施，开发商认为这些配套设施将带来额外的区域协同效应。

ASM Global是全球领先的场馆管理公司和现场活动体验提供商。该公司在全球运营着超过350个顶级场馆，在五大洲拥有多样化的体育和娱乐组合设施，包括竞技场、体育场、表演艺术中心、剧院和会议中心。

GreenCity Partners负责人Michael Hallmark表示：“我们希望场馆开发合作伙伴能够了解整个地区的规划。体育馆很可能成为主要景点，但GreenCity的定位远不止于此。”

亨里科县于2020年12月首次宣布GreenCity将是一个综合性开发项目，包括办公、住宅、零售和酒店等用途，作为一个生态友好型区域，将按照极高的可持续发展标准设计。按照计划，该场馆将成为一个净零能耗项目，并拥有其他环保型设计和举措，开发商认为这将使其成为全美环保程度首屈一指的场馆。

Hallmark表示：“越来越多的巡回演出艺术家和企业赞助商将气候变化行动战略视为他们决策过程中的关键因素。他们可以选择任何场馆，但我们希望他们能来我们这里。制定基于科学的目标和净零目标将提升场馆的吸引力。”

费尔菲尔德区监事会主席Frank J. Thornton表示：“亨里科县很高兴欢迎ASM Global成为GreenCity的另一个重要合作伙伴。该公司运营着全世界数百个顶级体育和娱乐场所，包括亚利桑那州格伦代尔的州立农场体育场——第 57 届超级碗决赛的举办场地。随着社区发展管理局的成立和ASM Global加入我们的豪华阵容团队，GreenCity发展势头强劲，已经为腾飞做好了准备。”

体育馆的建设费用将主要通过GreenCity社区发展管理局(CDA)发行的债券支付，该机构由亨利科监事会于1月24日成立。CDA将由一个单独的委员会监督。预计摩根大通将牵头开展承销工作。

GreenCity Partners的Susan Eastridge表示：“去年大部分时间，我们一直专注于CDA 的组建和场馆融资。随着开发权的落实以及与县政府签署开发协议，与世界一流的场馆开发和管理伙伴合作是推进场馆设计和建设的最后一个环节。”

该场馆位于东帕勒姆路和295号州际公路之间的95号州际公路沿线，被认为是弗吉尼亚州大型场馆的黄金位置。

ASM Global发展执行副总裁Liam Thornton表示：“从更大的规划区域上来看，我们相信这个位置是最佳选择，因为I-95走廊连接着从波士顿到迈阿密的众多巡回演出。对我们以及弗吉尼亚州中部来说，这将是一个超大规模的场馆。此外，亨里科县在完成规划审批、开发协议和CDA的组建方面已经做了大量工作，表明他们在与私营部门成功合作开展重大项目方面有着良好的记录。”

该项目是一个综合性开发项目，并且计划建设场馆周边地区，同时非常注重可持续发展标准，这些特点也是吸引ASM Global的原因。

ASM Global总裁兼首席执行官Ron Bension表示：“这是一个极具吸引力的发展计划，在每个层面上都令人印象深刻。GreenCity是一个令人兴奋的项目，为我们希望吸引的人才以及我们相信会积极参与该项目的企业伙伴提供了巨大的协同效应。”

该场馆的设计将在秋季最终确定。预计将于2024年初开工，2026年完工。图片可由GreenCity Partners和ASM Global提供。

关于弗吉尼亚州亨里科县

亨里科县位于弗吉尼亚州首都地区的95号、64号和295号公路沿线，是一个拥有约34万居民的多元化、高教育水平的社区，在公共和私营部门就业以及游客消费方面都位居英联邦的顶级地区行列。亨里科拥有三大评级机构的AAA债券评级，其对财政管理的承诺与它在经济发展和环境管理方面的领导地位相匹配。henrico.us

关于GreenCity

GreenCity是一个耗资23亿美元的私人综合生态区开发项目，包括一座设有1.7万个座位的体育馆，可举办大型音乐会、体育赛事和其他娱乐活动。GreenCity将围绕促进环境可持续性、公民参与和包容性的原则进行设计。该开发项目将整合广阔的公园、步道和开放空间，包括200万平方英尺的办公空间、28万平方英尺的零售空间、2,400个住宅单元、酒店和竞技场馆。greencityva.com

关于ASM Global

ASM Global是世界领先的娱乐体验公司。作为场馆和活动战略与管理的全球领先企业，ASM Global提供本地定制的解决方案和尖端技术，帮助场馆所有者实现理想效果。公司的精英场馆网络跨越五大洲，包含逾350个全球极负盛名的竞技场、体育场、会展中心及表演艺术中心。在Facebook、Instagram、Twitter和LinkedIn上关注ASM Global。asmglobal.com

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。