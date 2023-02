GreenCity faz parceria com ASM Global para desenvolvimento e operação da proposta da arena no condado de Henrico, Virgínia, que será a mais ecológica nos EUA

GreenCity development in Richmond, Virginia, site of proposed greenest arena in the U.S. (Photo: Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--A GreenCity Partners e a ASM Global anunciaram hoje que assinaram um contrato para desenvolvimento e operação da proposta da GreenCity Arena com 17.000 lugares no condado de Henrico, planejada para ser o local mais ecológico dos EUA.

O local será projetado para shows de turnê, shows familiares, esportes e torneios, e terá uma recurso central do empreendimento de US$ 2,3 bilhões.

O contrato também prevê que a ASM Global seja parceira em outros componentes da GreenCity, incluindo seus principais usos de varejo e hospitalidade que os desenvolvedores acreditam irão oferecer sinergias adicionais ao distrito.

A ASM Global é a empresa líder mundial em administração de locais e produtora de experiências de eventos ao vivo. Com mais de 350 locais importantes em todo o mundo, a empresa possui um portfólio diversificado de esportes e entretenimento de arenas, estádios, centros de artes cênicas, teatros e centros de convenções nos cinco continentes.

"O que queríamos em uma parceria de desenvolvimento da arena é alguém que também entendesse a programação do distrito", disse o Diretor da GreenCity Partners, Michael Hallmark. "A arena pode até ser a atração principal, mas GreenCity é muito mais."

Henrico anunciou GreenCity pela primeira vez em dezembro de 2020 como um empreendimento de uso misto com escritórios, residências, varejo e hotéis projetados com altos padrões de sustentabilidade como um distrito ecológico. A arena vem sendo planejada como um projeto de energia líquida zero com recursos e práticas de projetos adicionais que os desenvolvedores acreditam irão torná-la a arena mais ecológica do país.

"Uma lista crescente de artistas em turnê, bem como patrocinadores corporativos, estão vendo as estratégias de ação contra as mudanças climáticas como fatores-chave em seu processo de decisão. Eles podem ir a qualquer lugar e queremos que venham aqui", disse Hallmark. "Desenvolver alvos com base na ciência e metas líquidas zero é apenas um bom negócio."

"O condado de Henrico está empolgado em dar as boas-vindas à ASM Global como outra importante parceria em GreenCity", disse o Presidente do Conselho de Supervisores, Frank J. Thornton, do distrito de Fairfield. "A empresa tem um brilhante histórico operando centenas de locais de esportes e entretenimento de primeira linha em todo o mundo, incluindo o State Farm Stadium em Glendale, Arizona - o local do Super Bowl LVII de ontem. Com nossa Autoridade de Desenvolvimento Comunitário (ADC) instalada e a ASM Global adicionada à nossa equipe de estrelas, a GreenCity tem um tremendo impulso e está pronta para decolar."

A construção da arena será paga em grande parte por títulos emitidos pela Autoridade de Desenvolvimento Comunitário de GreenCity, estabelecida pelo Conselho de Supervisores de Henrico em 24 de janeiro. A ADC será supervisionada por um conselho separado. É esperado que a JPMorgan Chase & Co. lidere o esforço de subscrição.

"Durante a maior parte do ano passado, estivemos focados na formação da ADC e no financiamento da arena", disse Susan Eastridge, da GreenCity Partners. "Com os direitos de desenvolvimento em vigor e os contratos de empreendimento assinados com o condado, a parceria com um sócio de desenvolvimento e administração de arenas de classe mundial foi uma das últimas peças restantes para avançar o projeto e a construção da arena."

O local da arena, localizado ao longo da Interestadual 95 entre East Parham Road e a Interestadual 295, é visto como o melhor local para uma grande arena na Virgínia.

"Acreditamos que esta localização é ideal dentro da grande região, já que o corredor I-95 conecta shows de turnê de Boston a Miami. Será um local espetacular para nós, assim como para a Virgínia Central", disse o Vice-Presidente Executivo Global de Desenvolvimento da ASM, Liam Thornton. "Além disto, o extenso trabalho já realizado pelo condado de Henrico em termos de conclusão de aprovações de planejamento, o contrato de empreendimento e a formação da ADC demonstra seu histórico de parceria bem-sucedida com o setor privado em projetos importantes."

A natureza de uso misto do empreendimento, a criação de um distrito ao redor da arena e seu amplo foco nos padrões de sustentabilidade também foram atrativos para a ASM Global.

"É um belo plano de desenvolvimento, impressionante em todos os níveis", disse o Presidente e Diretor Executivo Global da ASM, Ron Bension. "A GreenCity oferece enormes sinergias para o talento que esperamos atrair, bem como às parcerias corporativas que acreditamos estarão ansiosas para fazer parte deste projeto promissor."

O projeto da arena será concluído no outono. A construção está prevista para começar no início de 2024 com finalização em 2026. Imagens estão disponíveis como cortesia da GreenCity Partners e ASM Global.

Sobre o Condado de Henrico, Virginia

Localizado ao longo das interestaduais 95, 64 e 295 na região da capital da Virgínia, o condado de Henrico é uma comunidade diversificada e altamente instruída com cerca de 340.000 habitantes e uma das principais localidades da Commonwealth em empregos no setor público e privado, bem como em gastos de visitantes. Henrico possui uma classificação de títulos AAA das três principais agências de classificação, sendo seu compromisso com a gestão fiscal acompanhado por sua liderança em desenvolvimento econômico e gestão ambiental. henrico.us

Sobre a GreenCity

GreenCity é um desenvolvimento de distrito ecológico privado com uso misto de US$ 2,3 bilhões, incluindo uma arena de 17.000 lugares para grandes shows, eventos esportivos e outros entretenimentos. A GreenCity seria projetada em torno de princípios que promovam a sustentabilidade ambiental, engajamento cívico e inclusão. O empreendimento integraria extensos parques, trilhas e espaços abertos bem como incluiria 2 milhões de pés quadrados de escritórios, 280.000 pés quadrados de espaço comercial, 2.400 unidades habitacionais, hotéis e a arena. greencityva.com

Sobre a ASM Global

A ASM Global é líder mundial na produção de experiências de entretenimento. Também é líder mundial em estratégia e administração de locais e eventos, oferecendo soluções personalizadas localmente e tecnologias de ponta para obter o máximo de resultados aos proprietários de locais. A rede de locais de elite da empresa abrange cinco continentes, com um portfólio de mais de 350 das mais prestigiadas arenas, estádios, centros de convenções e exposições, além de locais de artes cênicas. Siga a ASM Global no Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. asmglobal.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.