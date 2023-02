GreenCity s’associe à ASM Global pour développer et gérer son projet d’aréna dans le comté de Henrico, en Virginie, une aréna qui devrait s’avérer la plus écologique des États-Unis

GreenCity development in Richmond, Virginia, site of proposed greenest arena in the U.S. (Photo : Business Wire)

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--GreenCity Partners et ASM Global ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour développer et opérer le projet GreenCity Arena dans le comté de Henrico. Avec ses 17 000 places, ce sera l’aréna la plus écologique des États-Unis.

Pensée pour accueillir des concerts, des spectacles grand public, des événements sportifs et des compétitions, l’aréna occupera une place centrale dans ce projet de 2,3 milliards de dollars.

L’accord prévoit également la possibilité d’un partenariat avec ASM Global pour d’autres composantes de GreenCity, comme les commerces, la restauration et l’hôtellerie, les promoteurs étant d’avis que cela permettra d’apporter des synergies supplémentaires au quartier.

ASM Global est le leader mondial de la gestion de salles de spectacle et producteur d’expériences en direct. Comptant plus de 350 sites de premier plan dans le monde, le portefeuille sports et loisirs de la société est diversifié et s’étend sur cinq continents, comprenant des salles de spectacles, des stades, des centres d’arts de la scène, des théâtres et des palais des congrès.

« Nous cherchions un partenaire de développement d’arénas qui comprenne également la planification urbaine d’un quartier », a déclaré Michael Hallmark, directeur de GreenCity Partners. « L’aréna sera peut-être l’attraction principale, mais GreenCity c’est bien plus qu’une aréna. »

En décembre 2020, Henrico a d’abord présenté GreenCity comme un projet à usage mixte, comprenant des bureaux, des logements, des commerces de détail et des hôtels, qui se voulait un écoquartier grâce à des normes de durabilité élevées. L’aréna est prévue comme un projet à bilan énergétique nul ; sa conception devrait présenter des caractéristiques et des pratiques qui, selon les promoteurs, en feront l’aréna la plus écologique du pays.

« De plus en plus d’artistes en tournée et de sponsors voient les stratégies d’actions contre le changement climatique comme des facteurs clés dans leur processus de décision. Ils peuvent aller où bon leur semble. Nous, nous souhaitons qu’ils viennent chez nous », a déclaré Hallmark. « La formulation de cibles fondées sur la science et d’objectifs zéro émission, c’est tout simplement une bonne pratique commerciale. »

« Le comté de Henrico est ravi d’accueillir ASM Global, nouveau partenaire clé de GreenCity », a déclaré Frank J. Thornton, président du Conseil général du comté de Fairfield. « Le bilan de la société est exemplaire en ce qui concerne la gestion de centaines de salles de spectacles et de sport de premier plan dans le monde entier, comme le State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, là où s’est joué le Super Bowl LVII hier. Notre autorité de développement communautaire étant mise en place et ASM Global ayant rejoint notre équipe d’élite, GreenCity bénéficie d’un élan formidable et est parée au décollage. »

La construction de l’aréna sera en grande partie financée par les obligations émises par l’autorité de développement communautaire (CDA) de GreenCity, créée par le Conseil général de Henrico le 24 janvier. La CDA sera supervisée par un autre conseil. JPMorgan Chase & Co. devrait mener l’effort de prise ferme.

« L’année dernière, nous nous sommes principalement concentrés sur la création de la CDA et le financement de l’aréna », a déclaré Susan Eastridge, de GreenCity Partners. « Dès lors que les droits de développement étaient en place et que les accords de développement étaient signés avec le comté, il ne restait plus qu’à nouer un partenariat avec un partenaire de développement et de gestion d’arénas d’envergure internationale pour faire progresser la conception et la construction de l’aréna. »

Le site choisi pour l’aréna, le long de l’Interstate 95 entre East Parham Road et l’Interstate 295, est vu comme le meilleur emplacement possible pour une aréna d’importance en Virginie.

« Nous pensons qu’il s’agit d’un emplacement optimal dans la région, car l’I-95 permet aux tournées de relier Boston à Miami. Ce sera une salle de spectacle formidable, pour nous comme pour le centre de la Virginie », a déclaré Liam Thornton, vice-président directeur du développement chez ASM Global. « En outre, les travaux considérables déjà effectués par le comté de Henrico pour obtenir les autorisations d’aménagement, conclure l’accord de développement et former la CDA mettent en lumière son expérience en matière de partenariats réussis avec le secteur privé sur des projets importants. »

La nature mixte du projet, la création d’un quartier autour de l’aréna et la grande importance accordée aux normes de durabilité ont également attiré l’attention d’ASM Global.

« C’est un beau plan d’aménagement, impressionnant à tous les niveaux », a déclaré Ron Bension, président-directeur général d’ASM Global. « GreenCity offre d’incroyables synergies pour les talents que nous espérons attirer ainsi que pour les entreprises partenaires qui souhaiteront, nous en sommes certains, prendre part à ce projet passionnant. »

La conception de l’aréna sera finalisée à l’automne. La construction devrait commencer début 2024 et s’achever en 2026. Des illustrations sont disponibles auprès de GreenCity Partners et d’ASM Global.

À propos du comté de Henrico, Virginie

Situé le long des autoroutes 95, 64 et 295 dans la région de la capitale de la Virginie, le comté de Henrico présente une communauté diverse et très éduquée d’environ 340 000 habitants. C’est l’une des communes les plus importantes de l’état en termes d’emploi dans les secteurs public et privé ainsi que de dépenses des visiteurs. Le comté de Henrico est côté AAA par les trois principales agences de notation, et son engagement en matière de gestion budgétaire n’a d’égal que son leadership en matière de développement économique et de gestion de l’environnement. henrico.us

À propos de GreenCity

GreenCity est un projet d’écoquartier privé à usage mixte de 2,3 milliards de dollars qui disposera d’une aréna de 17 000 places pour de grands concerts, des événements sportifs et d’autres spectacles. GreenCity sera conçue sur la base de principes qui encouragent la durabilité environnementale, l’engagement civique et l’inclusion. Le projet comprendra de grands parcs, des sentiers et des espaces ouverts, et proposera 2 millions de pieds carrés de bureaux, 280 000 pieds carrés de commerces, 2 400 logements, des hôtels et l’aréna. greencityva.com

À propos d’ASM Global

ASM Global est le premier producteur mondial d’expériences de divertissement. La société est le leader mondial en termes de stratégie et de gestion des salles et des événements, fournissant des solutions adaptées localement et des technologies de pointe afin d’offrir aux propriétaires de salles des résultats optimaux. Le réseau de salles d’élite de la société s’étend sur cinq continents avec un portefeuille de plus de 350 salles de spectacle, stades, palais des congrès et parc des expositions, figurant parmi les plus prestigieux au monde. Rejoignez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. asmglobal.com

