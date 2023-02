Aker ASA collabora con pulsESG per la reportistica e la misurazione in materia di sostenibilità e di ESG

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--pulsESG™, pionieristica piattaforma di software come servizio (SaaS) che propone alle aziende un sistema centralizzato di registrazione e riferimento di metriche ambientali, sociali e di governance (ESG), oggi ha annunciato che il gruppo industriale norvegese Aker ASA (Aker), che vanta una presenza mondiale, ha scelto pulsESG come piattaforma ESG per l'acquisizione, la gestione e l'analisi dei dati. Questa tecnologia consente alle imprese di integrare in modo più completo, nelle loro operazioni, l'impegno in campo ESG e per la sostenibilità e di realizzare la struttura necessaria per promuovere e misurare gli obiettivi di sostenibilità.

Aker utilizzerà la piattaforma pulsESG per comunicare le metriche ESG e di sostenibilità, oltre che per razionalizzare l'acquisizione, l'integrazione e il perfezionamento dei dati ESG societari in tutto il portafoglio di attività, nell'obiettivo di garantire la generazione di valore a lungo termine per gli azionisti. L'applicazione sarà utilizzata per semplificare la reportistica SDG dell'ONU e di CDP, GRI, TCFD, CSRD, del Forum economico mondiale e di altri standard in materia di sostenibilità.

" Secondo Aker, sostenibilità significa prendere decisioni aziendali responsabili che creano valore e, al contempo, tutelano l'ambiente e contribuiscono ad apportare vantaggi per la società. Essere un proprietario responsabile e impegnato che crea imprese solide e resilienti è alla base delle operazioni di Aker. Il rafforzamento delle nostre capacità ESG rappresenta un passo significativo verso la generazione di attività più sostenibili e, grazie alla collaborazione con pulsESG, potremo misurare e analizzare i nostri dati ESG in modo più rapido e accurato", è stato il commento della signora Jeanett Bergan, responsabile della sostenibilità presso Aker.

" Il team di pulsESG è entusiasta di proporre una piattaforma SaaS completa, integrata e flessibile a supporto dell'impegno di Aker per l'acquisizione, l'analisi e la misurazione dei progressi compiuti", ha dichiarato Murat Sönmez, co-fondatore e CEO di pulsESG. " La nostra tecnologia offre una piattaforma completa di gestione delle performance ESG, incluse le strutture per la comunicazione, la conformità normativa, il calcolo delle emissioni di GHG, la valutazione comparativa e la determinazione di obiettivi con un audit trail completo", ha affermato Inderjeet Singh, co-fondatore e CTO di pulsESG. " Siamo pronti a collaborare con Aker per contribuire a velocizzarne l'impatto grazie alla nostra piattaforma innovativa".

Informazioni su Aker ASA

Aker ASA (Aker) è una società di investimento industriale con interessi in partecipazioni concentrate nel settore petrolifero e del gas, delle energie rinnovabili e delle tecnologie verdi, del software industriale, del settore ittico e della biotecnologia marina. Per ulteriori informazioni visitare https://www.akerasa.com/en.

Informazioni su pulsESG™

Fondata nel 2021, pulsESG è una società di pubblica utilità che si impegna per consentire alle imprese orientate a un obiettivo di gestire e migliorare la propria impronta ESG grazie a una piattaforma SaaS integrata e completa, realizzata per il monitoraggio della conformità e generare informazioni in materia. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.pulsESG.com. LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.