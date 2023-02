Aker ASA werkt samen met pulsESG voor duurzaamheid en ESG-rapportage en -meting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--pulsESG™, een baanbrekend software as a service (SaaS)-platform dat ondernemingen een gecentraliseerd record- en referentiesysteem biedt voor milieu-, sociale en bestuurlijke (ESG) statistieken, kondigde vandaag aan dat de Noorse industriële groep Aker ASA (Aker) met een wereldwijde aanwezigheid heeft gekozen voor pulsESG als ESG-platform voor gegevensverzameling, -beheer en -analyse. De technologie stelt bedrijven in staat om ESG- en duurzaamheidsinspanningen vollediger in hun activiteiten te integreren en het kader op te bouwen om duurzaamheidsdoelstellingen te sturen en te meten.

Aker zal het pulsESG-platform gebruiken om ESG- en duurzaamheidscijfers te rapporteren en om de verzameling, integratie en verbetering van hun ESG-gegevens over hun activiteitenportefeuille te stroomlijnen, om te zorgen voor waardecreatie op lange termijn voor hun aandeelhouders. De applicatie zal worden gebruikt om de rapportage van UN SDG, CDP, GRI, TCFD, CSRD, World Economic Forum en andere duurzaamheidsnormen te vereenvoudigen.

“ Duurzaamheid betekent bij Aker het nemen van verantwoorde zakelijke beslissingen die waarde creëren en tegelijkertijd het milieu beschermen en bijdragen aan het welzijn van de samenleving. De kern van de activiteiten van Aker is een verantwoordelijke en betrokken eigenaar te zijn die sterke en veerkrachtige bedrijven bouwt. Het versterken van onze ESG-capaciteiten is een belangrijke stap op weg naar een duurzamere bedrijfsvoering, en ons partnerschap met pulsESG zal ons in staat stellen onze ESG-gegevens sneller en nauwkeuriger te meten en te analyseren", aldus Jeanett Bergan, hoofd duurzaamheid bij Aker.

“ Het pulsESG-team is verheugd om een uitgebreid, geïntegreerd en flexibel SaaS-platform te bieden dat de inspanningen van Aker zal ondersteunen om vooruitgang vast te leggen, te analyseren en te meten," zei Murat Sönmez, medeoprichter en CEO van pulsESG. " Onze technologie biedt een compleet ESG-prestatiebeheerplatform, inclusief openbaarmakingskaders, naleving van regelgeving, broeikasgasberekeningen, benchmarking en het stellen van doelen met een volledig controletraject", aldus Inderjeet Singh, medeoprichter en CTO van pulsESG. " We kijken uit naar de samenwerking met Aker om hen te helpen hun impact te vergroten via ons innovatieve platform.”

Over Aker ASA

Aker ASA (Aker) is een industriële investeringsmaatschappij met belangen in olie en gas, duurzame energie en groene technologieën, industriële software, zeevruchten- en mariene biotechnologie. Ga voor meer informatie naar https://www.akerasa.com/en.

Over pulsESG™

pulsESG, opgericht in 2021, is een onderneming van algemeen nut die doelgerichte ondernemingen in staat stelt hun ESG-voetafdruk te beheren en te verbeteren met een geïntegreerd en uitgebreid SaaS-platform dat is gebouwd voor het volgen van naleving en inzicht. Ga voor meer informatie naar www.pulsESG.com. LinkedIn: www.linkedin.com/company/pulsESG

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.