Hoffmann Green et Eloy signent un partenariat pour développer la construction décarbonée en Belgique

Hoffmann Green Cement Technologies (ISIN : FR0013451044, Mnémo : ALHGR) (« Hoffmann Green Cement » ou la « Société »), acteur industriel engagé dans la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la signature d’un partenariat avec le groupe belge Eloy, pour des applications pilotes de béton prêt à l’emploi et de préfabrication.

Le groupe Eloy, actif notamment dans la construction et le traitement des eaux, s'est depuis toujours soucié de son impact environnemental. L'entreprise liégeoise fût notamment l'une des premières à disposer de son propre recyparc dès les années 1990. Plus récemment, son écocentre situé à Bierset lui permet de briguer une place de choix sur les marchés où la circularité est importante. Eloy se veut être un acteur de durabilité et a notamment inscrit dans sa stratégie transversale l’objectif de diminuer de 30% son impact environnemental à l’horizon 2027.

Dans le prolongement de cette démarche, Eloy a signé un partenariat avec Hoffmann Green Cement afin que les deux acteurs procèdent à des essais techniques spécifiques et élaborent ensemble des formulations de béton fondées sur les technologies 0% clinker d’Hoffmann Green Cement.

Les premiers projets-pilote de construction avec du ciment Hoffmann en Belgique sont prévus dès le premier semestre 2023 en province de Liège, afin de tester ce nouveau produit tout en familiarisant les équipes chantiers d'Eloy. Eloy devient ainsi le premier acteur belge à agir dès maintenant pour une construction en ciment et béton 0% clinker.

Julien BLANCHARD et David HOFFMANN, Co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent : « Après la Suisse et le Royaume-Uni, les ciments Hoffmann Green continuent leur expansion à l’international grâce à ce partenariat conclu en Belgique avec Eloy, groupe familial historique avec qui nous partageons de nombreuses valeurs dont la volonté de décarboner le secteur de la construction. Il s’agit d’une étape importante dans notre processus de collaboration avec Eloy afin de promouvoir nos ciments 0% clinker en Belgique. »

David ELOY, Administrateur Délégué chez Eloy précise : « L’exploitation sur nos chantiers du ciment 0% clinker développé par Hoffmann Green démontre notre engagement dans l’innovation en faveur de la décarbonation. Nous testerons ce ciment au travers de différents projets dès cette année. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous mettra en capacité de répondre à la demande croissante pour des matériaux éco-responsables sur notre territoire. La recherche et l'innovation font partie de notre ADN et c'est donc avec enthousiasme que nous souscrivons à cet accord de partenariat avec Hoffmann. »

À PROPOS DE HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES

Fondé en 2014 et basé à Bournezeau en Vendée, Hoffmann Green Cement Technologies conçoit, produit et commercialise des ciments innovants fortement décarbonés, avec une empreinte carbone divisée par 6 par rapport à des ciments traditionnels, qui présentent, à dosage équivalent et sans aucune modification du processus de fabrication du béton, des performances supérieures au ciment traditionnel.

Doté d’un site de production 4.0 alimenté par un parc de trackers solaires et bientôt de deux sites supplémentaires, le groupe a industrialisé une véritable rupture technologique fondée sur la modification de la composition du ciment et la création d’un processus de fabrication à froid, 0% clinker et à faible consommation énergétique, qui font de lui un acteur leader et unique sur le marché du ciment qui n’a pas évolué depuis 200 ans.

Dans un contexte d’urgence climatique et d’inflation des prix de l’énergie, Hoffmann Green Cement participe donc activement à la transition énergétique en produisant un ciment propre qui consomme 10 à 15 fois moins d’énergie qu’un ciment Portland, ainsi qu’en œuvrant pour des constructions éco-responsables et en favorisant l’économie circulaire et la préservation des ressources naturelles. Grâce à son savoir-faire technologique sans équivalent et en évolution permanente, porté par des équipes performantes, Hoffmann Green Cement Technologies s’adresse à l’ensemble des marchés du secteur de la construction aussi bien en France qu’à l’international.

Pour plus d’informations : www.ciments-hoffmann.fr

À PROPOS DE ELOY

Depuis près de 60 ans, l’envie de bien faire, pour tous !

Le groupe eloy, dont le siège est situé à Sprimont près de Liège, est une entreprise familiale fondée en 1965. Deux pôles opérationnels constituent les piliers de son activité : le pôle CONSTRUCTION (déconstruction, assainissement, infrastructures, bâtiments) et le pôle WATER (traitement et valorisation des eaux à la parcelle). Le groupe eloy est également actif dans le développement immobilier.

Grâce à son expertise reconnue et ses 540 talents, eloy affiche une croissance annuelle moyenne d’environ 10% au cours des 10 dernières années, pour atteindre un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros en 2022. L’entreprise est une référence non seulement dans sa région mais aussi à l’international grâce à une présence sur les 5 continents au travers de son expertise dans les solutions de gestion de l’eau.

Le groupe eloy se distingue par un état d’esprit axé sur la proximité, l’agilité, l’ouverture d’esprit et la performance. Il se définit comme un acteur de durabilité, engagé non seulement pour son environnement mais aussi pour la société en soutenant des projets à haute valeur ajoutée pour sa région et la jeunesse.

Pour plus d’information : www.eloy.be