AM Best Solicita Comentarios Sobre las Revisiones Propuestas de la Metodología de Calificación Crediticia de Best y Análisis de Capital Disponible y de Compañías Tenedoras

OLDWICK, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--AM Best solicita comentarios de los participantes del mercado en la industria de seguros y de otras partes interesadas sobre las actualizaciones borrador de la Metodología de Calificación Crediticia de Best (BCRM, por sus siglas en inglés) y del procedimiento de criterios de “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras” (que se conocerá como Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras).

Estos documentos borradores están disponibles en la sección de metodología del sitio web de AM Best. Se solicitan los comentarios antes del 31 de marzo de 2023.

Las principales actualizaciones de la BCRM se enfocan en la Sección IV: Compañías Tenedoras de Aseguradoras y Calificaciones Crediticias de Emisiones. No hay cambios a los componentes básicos del proceso de análisis -fortaleza del balance, desempeño operativo, perfil del negocio y gestión del riesgo empresarial- que siguen siendo los pilares clave del análisis. Los cambios propuestos están relacionados principalmente con el escalonamiento utilizado para obtener la calificación crediticia del emisor a largo plazo (Long-Term ICR, por sus siglas en inglés) de compañías tenedoras de aseguradoras.

Entre los cambios en el borrador de la BCRM actualizada se incluyen los siguientes:

Discusión sobre la regulación en los criterios y la implementación de las clasificaciones de AM Best recientemente desarrolladas de grupos aseguradores, ampliamente determinadas por su entorno regulador, utilizando los términos: Grupos de Administración Colectiva de Capital y Estructuras Priorizadas de Entidad.

Introducción de un nuevo cuadro para reflejar un escalonamiento más estrecho para aquellos grupos clasificados como Grupos de Administración Colectiva de Capital.

Detalle sobre el tratamiento de los grupos en múltiples entornos operativos y compañías tenedoras intermedias de aseguradoras.

En el borrador del procedimiento de criterios actualizados “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras de Aseguradoras”, AM Best hizo revisiones a efectos de aclaración y de mayor transparencia. Las revisiones tienen en cuenta las últimas estructuras de capital, instrumentos y características inherentes en el mercado de seguros. Las aclaraciones de los criterios no cambian el enfoque de AM Best con respecto al análisis de calificaciones.

Los cambios en el borrador del procedimiento de criterios del “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras de Aseguradoras” actualizado incluyen lo siguiente:

Elaboración sobre la importancia de la regulación para el tratamiento de la deuda en el análisis de calificación crediticia.

Claridad en el tratamiento de la deuda descendiente en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés).

Claridad en el tratamiento de las actividades orientadas al servicio en el análisis de compañías tenedoras de aseguradoras.

Claridad en el tratamiento de acciones preferentes perpetuas.

Otras consideraciones de ciertas características de los instrumentos.

Cambios del título de los criterios a “Análisis Capital Disponible y Compañías Tenedoras de Aseguradoras”.

Se espera que las revisiones de la BCRM den como resultado una recalibración de una pequeña porción de calificaciones crediticias de AM Best. Cada calificación que tenga un posible impacto derivado de la actualización de la BCRM estará sujeta al proceso completo del comité de calificación según los criterios revisados. Se completará una revisión de las calificaciones afectadas dentro de los seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor de la metodología. AM Best espera que estarán afectadas menos de un 5% de sus calificaciones publicadas. Cualquier calificación que esté en última instancia recalibrada como resultado de estas revisiones a la BCRM no reflejará un cambio en la calidad crediticia.

AM Best no espera que la implementación de las revisiones propuestas al “Análisis de Capital Disponible y Compañías Tenedoras de Aseguradoras” dé como resultado cambios en alguna calificación publicada.

Este procedimiento de criterios borrador está disponible en https://web.ambest.com/ratings-services/regions/americas/centro-regional-para-america-latina/metodologia-de-calificacion-crediticia-de-best.

Cuando envíe comentarios al buzón de la metodología, los comentadores pueden elegir una de las siguientes tres opciones: Permitir que mis comentarios se hagan públicos e incluyan mi información de contacto; permitir que mis comentarios se hagan públicos, pero mantener mi información de contacto de manera anónima; no publicar mis comentarios (confidencial).

Los comentarios por escrito se deben enviar antes del 31 de marzo de 2023, a una de las siguientes direcciones de correo electrónico según su selección:

Para permitir que su comentario se haga público, que incluye su información de contacto, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Public@ambest.com.

Para permitir que su comentario se haga público, pero mantener su información de contacto de manera anónima, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Anonymous@ambest.com.

Para no publicar su información de contacto o comentarios y mantener toda su información confidencial, envíe un mensaje de correo electrónico a Methodology.Private@ambest.com.

Un debate en video sobre este tema con Mahesh Mistry, director sénior, criterios de calificación crediticia, y Mathilde Jakobsen, directora, análisis, ambos de AM Best, está disponible en http://www.ambest.com/v.asp?v=ambholdingscocriteria223.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

