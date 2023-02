Sharp, Motorola Mobility en Kyocera treden als licentiehouders toe tot Access Advance's HEVC Advance Patent Pool

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Access Advance kondigde vandaag aan dat:

Sharp Corporation, Motorola Mobility LLC en Kyocera Corporation, naast andere recente toevoegingen, licentiehouders zijn geworden van de HEVC Advance Patent Pool.

De HEVC Advance Patent Pool-licentie omvat nu meer dan 20.500 HEVC/H.265 essentiële octrooien uit 116 landen, waarvan er meer dan 17.650 exclusief beschikbaar zijn voor een pool-licentie via HEVC Advance.

Volgens Peter Moller, CEO van Access Advance, "zijn we erg blij dat Sharp, Motorola Mobility en Kyocera licentiehouders zijn geworden van de HEVC Advance Patent Pool. Alle drie de bedrijven zijn leiders op het gebied van consumentenelektronica, en hun deelname aan de HEVC Advance Patent Pool is opnieuw een indicatie van de waarde die de HEVC Advance Pool biedt."

"We zijn er ook bijzonder trots op dat we nu 40 licentiegevers in ons programma hebben, met samen meer dan 20.500 octrooien. Onze succesvolle en voortdurende inspanningen om meer dan 75% van het HEVC/H.265-octrooilandschap te consolideren, bieden ongeëvenaarde en ongekende waarde aan zowel onze licentiegevers als licentienemers. Bovendien verlenen 31 van deze licentiegevers, die 85% (meer dan 17.650) van de octrooien van de pool vertegenwoordigen, nu uitsluitend via de HEVC Advance Patent Pool licenties op hun essentiële HEVC-octrooien. Wij prijzen deze licentiegevers voor hun inspanningen om de markt eenvoudiger te maken."

Over Access Advance:

Access Advance LLC is een onafhankelijke licentiebeheerder die is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van octrooipools te leiden voor het in licentie geven van essentiële octrooien van de belangrijkste op standaarden gebaseerde video codec-technologieën. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel octrooihouders als octrooi-uitvoerders. Access Advance beheert en administreert momenteel de HEVC Advance Patent Pool voor het in licentie geven van octrooien die essentieel zijn voor H.265/HEVC-technologie, en de afzonderlijke en onafhankelijke VVC Advance Patent Pool voor het in licentie geven van essentiële octrooien voor VVC/H.266-technologie. De HEVC Advance Patent Pool en de VVC Advance Patent Pool zijn onderdelen van het Access Advance Video Codec Platform Initiative dat HEVC- en VVC-technologieën naadloos integreert in één enkele structuur met gereduceerde royaltytarieven via de Multi-Codec Bridging Agreement voor in aanmerking komende licentiehouders wier producten zowel HEVC- als VVC-codecs bevatten. Deze innovatie komt tegemoet aan de wens van de markt naar een nog efficiëntere poollicentiestructuur van de volgende generatie. Ga voor meer informatie naar www.accessadvance.com.

