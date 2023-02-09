Sharp、Motorola Mobility 和 Kyocera 作为被许可方加入 Access Advance 的HEVC Advance 专利池

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Access Advance 今天宣布：

Sharp Corporation、Motorola Mobility LLC 和 Kyocera Corporation 等近期新增公司已经成为 HEVC Advance 专利池的被许可方。

HEVC Advance 专利池许可现在包括116个国家/地区颁发的20,500多项 HEVC/H.265 多项必要专利，其中超过17,650项专利仅可通过 HEVC Advance专利池获得专利池许可。

Access Advance 首席执行官 Peter Moller 表示：“我们很高兴 Sharp、Motorola Mobility 和 Kyocera 成为 HEVC Advance 专利池的被许可方。这三家公司都是消费电子市场的领导者，他们的加入是 HEVC Advance 专利池提供价值的另一个指标。”

“我们非常的自豪，现在我们的专利池拥有40个许可方，共有20,500多项专利。我们经过持续的努力，成功地整合了超过 75% 的 HEVC/H.265 专利市场，为我们的许可方和被许可方提供了无可比拟和前所未有的价值。此外，占专利池 85%的专利（超过17,650项）的31 家许可方现在仅通过 HEVC Advance 专利池授予其 HEVC 必要专利的专利池许可，我们赞扬这些许可方为简化专利许可市场所做的努力。

关于 Access Advance：

Access Advance LLC 是一家独立的许可管理公司，旨在领导专利池的开发、管理和运营，以许可最重要的基于标准的视频编解码器技术的基本专利。Access Advance 为专利所有者和专利实施者提供了透明、高效的许可机制。Access Advance 目前负责管理 HEVC Advance 专利池，用于许可 H.265/HEVC 技术必需的专利，以及独立的 VVC Advance 专利池，用于许可 VVC/H.266 技术必需的专利。HEVC Advance 专利池和 VVC Advance 专利池是 Access Advance 视频编解码器平台的要素，通过多编解码器桥接协议，将 HEVC 和 VVC 技术无缝整合到单个专利费率结构中，适用于产品同时包含 HEVC 和 VVC 编解码器的合格被许可方。这种创新响应了市场对更高效的下一代专利池许可结构的渴望。有关更多信息，请访问 www.accessadvance.com。