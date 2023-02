AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Compañía Internacional de Seguros, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a” (Excelente) de Compañía Internacional de Seguros, S.A. (CIS) (Ciudad de Panamá, Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de CIS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa en el nivel más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La fortaleza de balance de CIS está respaldada por una capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), resultados históricos técnicos y netos positivos, posición líder en el mercado de seguros de Panamá, un fuerte programa de reaseguro, un experimentado equipo administrativo, sólidas prácticas de administración de riesgos y una mayor diversificación geográfica a través de Aseguradora del Istmo (ADISA) S.A. en Costa Rica. Contrarrestando parcialmente estos factores positivos de calificación se encuentran los retos que enfrenta CIS en un mercado de seguros relativamente limitado y cada vez más competitivo.

CIS inició operaciones en 1910 como aseguradora multilínea y actualmente se encuentra entre las principales compañías aseguradoras en Panamá en términos de participación de mercado de primas emitidas. Las líneas de negocio más importantes de la compañía incluyen salud, automóvil, misceláneos, vida grupo e individual. CIS opera a través de una red de brokers y sucursales en varias ciudades de Panamá.

Históricamente, CIS ha incrementado su base de capital a una tasa de crecimiento anual compuesta del 7.6%, respaldada por resultados netos positivos, impulsados por un constante flujo de ingresos por suscripción e inversión, reflejando el conocimiento y experiencia del equipo administrativo en el mercado. AM Best espera que la capitalización ajustada por riesgos de la compañía se mantenga estable.

En 2022, el sólido desempeño operativo de CIS se reflejó en un índice combinado del 87.8% y un retorno sobre primas devengadas del 5.6%. Dichos resultados se encuentran respaldados por un desempeño consistentemente positivo de sus negocios de fianzas, auto y salud, los cuales fueron los contribuyentes principales a la utilidad neta durante el periodo. Las primas brutas emitidas de la compañía crecieron en un 15.4% interanual, impulsadas por la reapertura de importantes sectores económicos anteriormente afectados por la pandemia de COVID-19, así como por las oportunidades de negocio en el segmento de fianzas, el impulso proporcionado por el seguro bancario al segmento de accidentes personales y una nueva cuenta grande de vida grupo.

La compañía potencia el desempeño de su segmento de salud a través de Blue Cross Blue Shield, una red de proveedores de atención médica en Estados Unidos.

Los productos financieros continúan respaldando los resultados de CIS; sin embargo, la compañía no depende de estos ingresos para lograr resultados netos positivos. A pesar de que CIS mantiene un sólido perfil de riesgo y su desempeño general es fuerte, CIS presentó una rentabilidad reducida en 2022, con base en el retorno sobre capital, con respecto a las tendencias históricas debido a la caída de los mercados de renta variable estadounidenses, generando pérdidas de valor de mercado.

A pesar de las muchas características positivas de CIS, las calificaciones se encuentran limitadas por el entorno competitivo presente en el mercado, así como por la percepción de AM Best acerca del riesgo país en Panamá, el cual cuenta con una clasificación de CRT-4 por parte de AM Best, el segundo nivel más alto de riesgo país en esta escala.

AM Best considera que CIS se encuentra bien posicionada en sus niveles actuales de calificación, y no espera acciones positivas de calificación en el corto plazo. Factores que podrían llevar a acciones negativas de calificación incluyen un detrimento en la suscripción y en el desempeño operativo en general, cambios en alianzas estratégicas, un deterioro significativo en la capitalización ajustada por riesgos de CIS o una baja en la clasificación de riesgo país de Panamá.

Este comunicado de prensa se ​​refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet con Comunicados de Prensa de AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones de Desempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2023 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.