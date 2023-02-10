武田完成對Nimbus Therapeutics旗下TYK2專案子公司的收購

日本大阪和麻塞諸塞州劍橋--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--武田(Takeda, TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布，正如股份購買協議所述，在獲得美國聯邦貿易委員會的許可和滿足其他成交條件後，公司已於美國東部標準時間2023年2月8日完成了從Nimbus Therapeutics, LLC (Nimbus)手中收購Nimbus Lakshmi, Inc. (Lakshmi)全部股份的交易。收購協議於2022年12月13日公布，內容是「武田將收購Nimbus Therapeutics旗下TYK2專案子公司的100%所有權。」

隨著這項交易的完成，武田如今已經收購了TAK-279。Nimbus之前將這款藥命名為NDI-034858。TAK-279的2b期資料將在2022會計年度第四季公布，治療銀屑病的3期研究預計將在2023年開始。TAK-279有可能在銀屑病以及包括發炎性腸道疾病、銀屑病關節炎和全身性紅斑狼瘡在內的其他多種免疫介導疾病治療中表現出一流的療效、安全性和便利性。這項收購加強了武田日益成長的後期管線，並潛在擴大產品組合和跨越多個適應症的患者影響，加強了武田在全球保持中長期強勁成長的能力。

武田全球投資組合部總裁Ramona Sequeira表示：「隨著我們在12月公布收購計畫，我們很高興在後期管線中及時增加了TAK-279。這是一種高選擇性的口服TYK2抑制劑，對多種疾病的患者具有真正的變革潛力。這個專案與我們在免疫介導疾病方面的策略和專長密切相關，我們期待著很快分享開發計畫的更多細節。」

根據協議條款，在交易完成後，武田將在調整包括結清債務和結清Lakshmi應付帳款在內的專案後，向Nimbus支付約40億美元的預付款。在TAK-279專案開發的產品實現年淨銷售額40億美元和50億美元時，武田還將向Nimbus支付兩筆里程碑付款，每筆金額為10億美元。

武田預計，完成交易對公司截至2023年3月31日會計年度（2022會計年度）的合併經營業績的財務影響並不重大。武田2022會計年度的綜合經營業績預測或管理指引沒有變化。

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