武田完成对Nimbus Therapeutics旗下TYK2项目子公司的收购

日本大阪和马萨诸塞州剑桥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--武田(Takeda, TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布，正如股份购买协议所述，在获得美国联邦贸易委员会的许可和满足其他成交条件后，公司已于美国东部标准时间2023年2月8日完成了从Nimbus Therapeutics, LLC (“Nimbus”)手中收购Nimbus Lakshmi, Inc. (“Lakshmi”)全部股份的交易。收购协议于2022年12月13日公布，内容是“ 武田将收购Nimbus Therapeutics旗下TYK2项目子公司的100%所有权。”

随着这项交易的完成，武田如今已经收购了TAK-279。Nimbus之前将这款药命名为NDI-034858。TAK-279的2b期数据将在2022财年第四季度公布，治疗银屑病的3期研究预计将在2023年开始。TAK-279有可能在银屑病以及包括炎症性肠病、银屑病关节炎和系统性红斑狼疮在内的其他多种免疫介导疾病治疗中表现出一流的疗效、安全性和便利性。这项收购加强了武田日益增长的后期管线，并潜在扩大产品组合和跨越多个适应症的患者影响，加强了武田在全球范围内保持中长期强劲增长的能力。

武田全球投资组合部总裁Ramona Sequeira表示：“ 随着我们在12月公布收购计划，我们很高兴在后期管线中及时增加了TAK-279。这是一种高选择性的口服TYK2抑制剂，对多种疾病的患者具有真正的变革潜力。这个项目与我们在免疫介导疾病方面的战略和专长密切相关，我们期待着很快分享开发计划的更多细节。”

根据协议条款，在交易完成后，武田将在调整包括结清债务和结清Lakshmi应付账款在内的项目后，向Nimbus支付约40亿美元的预付款。在TAK-279项目开发的产品实现年净销售额40亿美元和50亿美元时，武田还将向Nimbus支付两笔里程碑付款，每笔金额为10亿美元。

武田预计，完成交易对公司截至2023年3月31日财年（2022财年）的合并经营业绩的财务影响并不重大。武田2022财年的综合经营业绩预测或管理指引没有变化。

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武田是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，秉承我们对患者、员工和地球的承诺，武田致力于发现和交付转变命运的药品。武田专注于四大治疗领域的药物研发：肿瘤、罕见遗传疾病和血液学、神经科学及胃肠病学(GI)领域，尤其专注于免疫和炎性疾病，我们同时在血浆衍生治疗及疫苗领域进行专项研发投入。我们始终专注于高度创新药物的研发，通过开拓全新治疗方案、增强合作研发引擎实力，打造一条稳健且形式多样的产品管线，助力改善人们的生活。我们的员工遍布于大约80个国家和地区，与当地医疗健康合作伙伴携手，为全球患者带来健康福音。如需了解更多信息，请访问https://www.takeda.com。

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