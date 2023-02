Takeda schließt Übernahme der TYK2-Programm-Tochter von Nimbus Therapeutics ab

OSAKA, Japan, und CAMBRIDGE, Massachusetts, USA--(BUSINESS WIRE)--Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) gab heute bekannt, dass es den Erwerb aller Aktien der Nimbus Lakshmi, Inc. („Lakshmi“) von Nimbus Therapeutics, LLC („Nimbus“) wie im Aktienkaufvertrag festgelegt am 8. Februar 2023 (EST) nach Erhalt der Genehmigung der US-amerikanischen Federal Trade Commission und der Erfüllung weiterer Abschlussbedingungen abgeschlossen hat. Die Vereinbarung wurde am 13. Dezember 2022 bekannt gegeben (Pressemitteilung: „ Takeda to Acquire 100% Ownership of Nimbus Therapeutics’ TYK2 Program Subsidiary“).

Mit dem Abschluss dieser Transaktion hat Takeda nun TAK-279 (früher bei Nimbus als NDI-034858 bezeichnet) erworben. Phase-2b-Studiendaten zu TAK-279 werden im 4. Quartal des Geschäftsjahres 2022 vorgelegt und eine Phase-3-Studie zu Psoriasis wird voraussichtlich 2023 anlaufen. Damit hat TAK-279 das Potenzial, hervorragende Wirksamkeit, Sicherheit und Patientenfreundlichkeit bei Psoriasis sowie bei mehreren anderen immunvermittelten Krankheiten, einschließlich entzündlicher Darmerkrankungen, Psoriasis-Arthritis und systemischem Lupus erythematodes, zu zeigen. Diese Übernahme stärkt die wachsende Late-Stage-Pipeline von Takeda und erweitert damit möglicherweise das Portfolio und den Einfluss auf Patienten in zahlreichen Indikationen, wodurch die Fähigkeit von Takeda zur Aufrechterhaltung eines starken Wachstums weltweit mittel- bis langfristig gefestigt wird.

„ Im Dezember haben wir die geplante Übernahme angekündigt und jetzt freuen wir uns, dass wir unsere Spätphasen-Pipeline umgehend um TAK-279 erweitern konnten. TAK-279 ist ein hochselektiver, oraler Tyrosinkinase-2- (TYK2)-Inhibitor mit wirklich transformativem Potenzial für Patienten mit verschiedenen Krankheiten“, so Ramona Sequeira, President, Global Portfolio Division, bei Takeda. „ Dieses Programm deckt sich hervorragend mit unserer Strategie und unserem Know-how auf dem Gebiet der immunvermittelten Krankheiten, und wir freuen uns darauf, bald weitere Einzelheiten zu unseren Entwicklungsplänen bekannt zu geben.”

Im Rahmen der Vereinbarung und nach Abschluss der Transaktion wird Takeda an Nimbus eine Vorauszahlung von ca. 4 Mrd. US-Dollar leisten, nachdem bestimmte Posten wie die Abschlussverschuldung und die Abschlussverbindlichkeiten von Lakshmi angepasst wurden. Darüber hinaus wird Takeda zwei Meilensteinzahlungen in Höhe von jeweils 1 Mrd. US-Dollar an Nimbus leisten, wenn ein jährlicher Nettoumsatz von 4 Mrd. US-Dollar bzw. 5 Mrd. US-Dollar mit Produkten aus dem TAK-279-Entwicklungsprogramm erreicht worden ist.

Takeda geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen des Abschlusses der Transaktion auf das konsolidierte Betriebsergebnis für das am 31. März 2023 endende Geschäftsjahr (GJ 2022) unwesentlich sein dürften. Die konsolidierten Prognosen von Takeda für das Geschäftsjahr 2022 hinsichtlich der Betriebsergebnisse und der Managementvorgaben haben sich nicht geändert.

Über Takeda

Takeda ist ein globales, wertebasiertes, F&E-getriebenes, führendes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan, das sich der Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien verschrieben hat, geleitet von unserer Verpflichtung gegenüber Patienten, unseren Mitarbeitern und dem Planeten. Die Anstrengungen von Takeda im Bereich Forschung und Entwicklung konzentrieren sich auf vier Therapiegebiete: Onkologie, seltene Genetik und Hämatologie, Neurowissenschaften und Gastroenterologie (GI) mit besonderer Expertise auf dem Gebiet der Immun- und Entzündungskrankheiten. Wir investieren auch gezielt Teile unseres Forschungs- und Entwicklungsbudgets in plasmabasierte Therapien und Impfstoffe. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung höchst innovativer Medikamente, die dazu beitragen, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Dazu eröffnen wir neue Behandlungsoptionen und nutzen unseren verbesserten synergiebetonten Forschungs- und Entwicklungsbereich und unsere gemeinsamen Fähigkeiten zur Schaffung einer soliden, auf unterschiedlichen Modalitäten beruhenden Pipeline. Unsere Mitarbeiter setzen sich für die Verbesserung der Lebensqualität von Patienten ein und arbeiten im Gesundheitswesen in etwa 80 Ländern und Regionen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.takeda.com.

