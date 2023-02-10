杜拜水電局成為全球首家利用ChatGPT技術來強化其服務的公用事業公司

阿拉伯聯合大公國杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--杜拜水電局(DEWA)董事總經理兼執行長Saeed Mohammed Al Tayer閣下宣佈，杜拜水電局正利用微軟支援的ChatGPT技術來強化其服務。杜拜水電局因此成為全球首家使用這項新技術的公用事業公司，也是首家使用這項新技術的阿拉伯聯合大公國政府實體。這是杜拜水電局不斷努力在當地和全球提升領導力的行動之一。

此項消息是Saeed Al Tayer閣下在接見微軟阿聯總經理Naim Yazbeck時宣佈的。此舉突顯杜拜水電局在所有數位領域的開創性成功，是杜拜水電局運用人工智慧(AI)的延續。杜拜水電局制定了人工智慧路線圖，於2017年開始使用人工智慧。杜拜水電局已推出多項利用人工智慧的服務和措施，旨在增進客戶、員工和其他利害關係者的體驗。

杜拜水電局打算透過數位杜拜水電局(Digital DEWA)的子公司Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions LLC)來提供ChatGPT技術。目的是提供由該技術支援的服務，並將其用於服務客戶和員工。這將確保提供全面、先進的服務，從而提高生產力並因應目前和未來的需求。

Al Tayer表示：「我們與微軟的合作體現了阿聯副總統兼總理、杜拜統治者Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的願景和指示，旨在利用數位科技和人工智慧來提高績效並改善人們的生活。它還支持殿下發起的杜拜10X倡議，支持我們透過杜拜水電局的數位部門——數位杜拜水電局，為杜拜塑造新的數位未來貢獻力量。杜拜水電局因此成為世界上首家將自主系統用於再生能源和儲存的數位公用事業公司。我們也在擴大人工智慧和數位服務的使用。」

微軟阿聯總經理Naim Yazbeck表示：「我們讚揚杜拜水電局的開拓精神，期待進一步探索將尖端科技融入其產品的可能性，以增強他們的業務、服務和客戶體驗。」

*來源：AETOSWire

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