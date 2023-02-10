迪拜水电局成为全球首家利用ChatGPT技术来丰富其服务的公用事业公司

阿联酋迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--迪拜水电局(DEWA)董事总经理兼首席执行官Saeed Mohammed Al Tayer阁下宣布，迪拜水电局正着力利用微软支持的ChatGPT技术来丰富其服务。迪拜水电局因此成为全球首家使用这项新技术的公用事业公司，也是首家使用这项新技术的阿联酋政府实体。这是迪拜水电局不断努力在当地和全球提升领导力的举措之一。

此公告是Saeed Al Tayer阁下在接见微软阿联酋总经理Naim Yazbeck时发布的。此举突显迪拜水电局在所有数字领域的开创性成功，是迪拜水电局运用人工智能(AI)的延续。迪拜水电局制定了人工智能路线图，于2017年开始使用人工智能。迪拜水电局已推出多项利用人工智能的服务和举措，旨在丰富客户、员工和其他利益相关方的体验。

迪拜水电局打算通过数字迪拜水电局(Digital DEWA)的子公司Moro Hub (Data Hub Integrated Solutions LLC)来提供ChatGPT技术。目的是提供由该技术支持的服务，并将其用于服务客户和员工。这将确保提供全面、先进的服务，从而提高效率，满足当前和未来的需求。

Al Tayer表示：“我们与微软的合作体现了阿联酋副总统兼总理、迪拜统治者Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum殿下的愿景和指示，旨在利用数字技术和人工智能来提高绩效并改善人们的生活。它还支持殿下发起的迪拜10X倡议，支持我们通过迪拜水电局的数字部门——数字迪拜水电局为迪拜塑造新的数字未来做出贡献。迪拜水电局因此成为世界上首家将自主系统用于可再生能源和存储的数字公用事业公司。我们也在扩大人工智能和数字服务的使用。”

微软阿联酋总经理Naim Yazbeck表示：“我们赞扬迪拜水电局的开拓精神，期待进一步探索将尖端技术融入其产品的可能性，以增强他们的业务、服务和客户体验。”

*来源：AETOSWire

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