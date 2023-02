ThetaRay et Piie collaborent dans les technologies de l'IA pour les paiements des assurances

CHARLOTTE, Caroline du Nord, NEW YORK et TEL AVIV, Israël--(BUSINESS WIRE)--ThetaRay, leader en matière de technologie de surveillance des transactions alimentée par l'IA, et Piie, Inc., une assurtech fournissant un moteur de paiement intelligent, ont annoncé aujourd'hui une collaboration pour mettre en œuvre une solution AML avancée dédiée aux paiements des sinistres d'assurance.

Dans le cadre de cet accord, Piie (Moteur d'intégration intelligente des paiements) intégrera la solution AML de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay, basée sur l'intelligence artificielle, en vue de surveiller et de détecter les anomalies indiquant un éventuel crime financier sur sa plateforme de paiements en tant que service, qui comprend un support pour les applications mobiles.

Plateforme de paiements évolutive et sécurisée dont le siège est à Charlotte, en Caroline du Nord, Piie offre au secteur des assurances une solution de paiement en temps réel basée sur l'intelligence artificielle. L'utilisation de la solution AML de ThetaRay pour la surveillance des transactions permettra d'améliorer et de renforcer les contrôles robustes des risques actuels de Piie.

« Piie révolutionne la façon dont les paiements sont traités dans le secteur des assurances, alors que le secteur financier connaît une transformation numérique qui améliore le parcours client des compagnies d'assurances », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « Nous sommes fiers de nous associer à une assurtech centrée sur les paiements numériques qui permettent aux entreprises de traiter les paiements des assurances à moindre coût et avec plus de rapidité et de précision ».

Ritesh Kirad, PDG de Piie, Inc. a noté que « les capacités de surveillance AML avancées de ThetaRay complètent les efforts déployés par Piie pour mettre en place une architecture de paiements moderne et sécurisée qui réduit les coûts, améliore l'efficacité et ravit les assurés ».

La solution SONAR primée de ThetaRay est basée sur une forme propriétaire d'IA, l'intuition de l'intelligence artificielle, qui remplace le biais humain, offrant au système le pouvoir de détecter les anomalies et de repérer des éléments inconnus en dehors du comportement normal, y compris des typologies totalement nouvelles. Il permet aux fintechs et aux banques de mettre en œuvre une approche basée sur le risque pour identifier efficacement les activités réellement suspectes et créer une image complète des identités des clients, y compris à travers des chemins de transaction complexes. Cela permet de découvrir rapidement les menaces de blanchiment d'argent connues et inconnues, et de réduire jusqu'à 99 % les faux positifs par rapport aux solutions fondées sur des règles.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR offerte par ThetaRay, optimisée par l'IA et basée sur « l'intuition de l'intelligence artificielle », permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales et d'accroître leur chiffre d'affaires grâce à des paiements transfrontaliers fiables. La solution révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et accroît la couverture des risques. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes hautement hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de résultats faussement positifs et des taux de détection élevés incomparables de ThetaRay.

