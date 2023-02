Dawex, Fraunhofer ISST en TNO komen overeen om samen een pre-normalisatieprogramma voor betrouwbare gegevenstransacties voor te stellen

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Dawex, het Franse technologiebedrijf voor gegevensuitwisseling, de Duitse onderzoeksorganisatie Fraunhofer ISST en de Nederlandse onderzoeksorganisatie TNO, kondigen vandaag aan dat zij een overeenkomst hebben bereikt om samen een workshopprogramma van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) over vertrouwde gegevenstransacties voor te stellen, waarmee een normalisatieproces op gang wordt gebracht.

Om economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, profiteren publieke en particuliere organisaties, grote ondernemingen en het mkb ten volle van de gegevensexplosie en verspreiden, raadplegen en delen zij in toenemende mate gegevens binnen opkomende data-ecosystemen. In de komende jaren wordt een exponentiële groei van datatransacties verwacht, waardoor duidelijke kaders nodig zijn om de gegevensuitwisseling te organiseren, te vereenvoudigen en te beveiligen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Vertrouwen is een hoeksteen van gegevensuitwisseling omdat het de relatie versterkt en de samenwerking tussen alle bij de gegevenstransacties betrokken partijen stimuleert.

Om de reikwijdte en de implicaties van het begrip "vertrouwde gegevenstransactie" beter te begrijpen en te anticiperen op aanvullende normalisatievereisten in de toekomst, wordt een workshopprogramma van het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) gestart. Een van de doelstellingen is het ontwikkelen van terminologieën, concepten en mechanismen voor gemeenschappelijke elementen, te beginnen met het voorbereidende werk inzake vertrouwensankers. Dit schept fundamenteel begrip waarop vertrouwde gegevenstransacties kunnen worden gebaseerd, onafhankelijk van architecturale keuzes of technische implementatie.

Organisaties die aan het programma willen deelnemen, kunnen hun belangstelling kenbaar maken door zich hier te registreren. CEN zal het vergaderschema en het tijdschema voor de kick-off officieel vastleggen.

"De overeenkomst om gezamenlijk een workshopprogramma van het Europees Comité voor Normalisatie over vertrouwde gegevenstransacties op te zetten, op initiatief van Dawex, Fraunhofer ISST en TNO is een kritieke mijlpaal om de belanghebbenden op één lijn te krijgen op basis van gemeenschappelijke normen die de gegevensuitwisseling tussen organisaties, sectoren en regio's zullen helpen versnellen." aldus Fabrice Tocco, mede-CEO van Dawex. "Naarmate andere organisaties zich bij het initiatief aansluiten, zullen de resultaten van het collectieve werk alle gebruiksgevallen dienen waarin belanghebbenden vertrouwen kunnen krijgen met het oog op gegevensuitwisseling en interconnectie van dataruimten".

"Wij kijken ernaar uit om als medevoorsteller actief deel te nemen aan het pre-normalisatieprogramma voor betrouwbare gegevenstransacties, geïnitieerd door Fraunhofer ISST, Dawex en TNO. Dit structureringsprogramma biedt een leidraad voor organisaties die sterke dataruimten willen opbouwen in een betrouwbare gegevenseconomie”, zegt Prof. Dr.-Ing. Boris Otto, voorzitter van de Fraunhofer ICT Group en uitvoerend directeur van het Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST.

Berry Vetjens, Managing Director a.i. ICT, Strategie en Beleid bij TNO, voegt daaraan toe: "Het pre-normalisatie workshopprogramma voor vertrouwde gegevenstransacties zal zinvol zijn om de ontwikkeling van normen te ondersteunen en bij te dragen aan de activiteiten van Europese initiatieven. Een voorbeeld daarvan is het Data Space Support Center, dat een gemeenschappelijke basis voorstelt om als referentie te dienen."

Over Dawex

In de huidige economie waarin gegevens een product met een onbeperkt potentieel zijn geworden, met een eigen waarde, en een bron van nieuwe inkomstenstromen, stelt de technologie van Dawex organisaties in staat om nieuwe ecosystemen te creëren rond gegevensuitwisselingsplatforms die voldoen aan de wettelijke vereisten en die de uitdagingen op het gebied van traceerbaarheid en beveiliging aanpakken. Dawex is het toonaangevende technologiebedrijf voor gegevensuitwisseling, datamarktplaats en -hub om de sourcing, de distributie en de uitwisseling van gegevens te coördineren. Dawex is in 2020 door het World Economic Forum uitgeroepen tot Technology Pioneer en is een actief lid van Gaia-X. Dawex, opgericht in 2015, heeft haar hoofdkantoor in Frankrijk en breidt haar bedrijfsactiviteiten uit naar Europa, Azië, Noord-Amerika en het Midden-Oosten.

Over Fraunhofer

De Fraunhofer-Gesellschaft in Duitsland is 's werelds toonaangevende organisatie voor toegepast onderzoek. Het geeft prioriteit aan belangrijke, voor de toekomst relevante technologieën en brengt haar bevindingen op de markt in het bedrijfsleven en de industrie, waardoor het bedrijf een belangrijke rol speelt in het innovatieproces. Als pionier en trendsetter in innovatieve ontwikkelingen en uitmuntend onderzoek helpt zij onze samenleving en onze toekomst vorm te geven. De in 1949 opgerichte Fraunhofer-Gesellschaft beheert momenteel 76 instituten en onderzoekseenheden in heel Duitsland. Meer dan 30.000 werknemers, voornamelijk wetenschappers en ingenieurs, werken met een jaarlijks onderzoeksbudget van €2,9 miljard. Fraunhofer haalt hiervan €2,5 miljard uit contractonderzoek.

Over TNO

TNO is een onafhankelijke organisatie voor toegepast onderzoek gevestigd in Nederland. Wij verbinden mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Ons doel is verbinden, veranderen en versnellen: Innovatie voor het leven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.