Dawex、Fraunhofer ISST和TNO同意共同提議可信資料交易預標準化計畫

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--法國資料交換科技公司Dawex、德國研究機構弗勞恩霍夫軟體和系統工程研究所(Fraunhofer ISST)和荷蘭應用科學研究組織(TNO)今天宣佈，三方已達成協議，將共同提議在歐洲標準化委員會(CEN)體系下就可信資料交易發起研討會計畫，啟動標準化進程。

為應付經濟、環境和社會挑戰，公共和私人機構、大型公司和中小企業都在充分利用資料的爆炸性成長，並日益在新興的資料生態系統中分發、存取和共享資料。預計未來幾年，資料交易量將呈指數級成長，需要明確的架構來整理、簡化和保障資料交換，使其符合監管要求。信任是資料交換的基石，因為信任能夠鞏固資料交易中所有參與者之間的關係並推動合作。

為了進一步理解「可信資料交易」這一表述的範圍和含義，並預測未來的相關標準化需求，現已啟動歐洲標準化委員會研討會計畫。該計畫的目標包括從有關信任錨的基礎工作開始，為共同要素制定術語、概念和機制，從而在不依賴任何架構選擇或技術實施的情況下，形成可供可信資料交易作為基礎的基本理解。

有興趣參與該計畫的組織可在此報名，表達對該計畫的興趣，同時CEN將正式確定會議時間表並啟動時程。

Dawex共同執行長Fabrice Tocco表示：「Dawex、Fraunhofer ISST和TNO達成協議，共同提議在歐洲標準化委員會體系下發起可信資料交易研討會計畫，這是一項關鍵的里程碑，將讓利害關係者團結在共同的規範性基準之下，而規範性基準將有助於加速組織、產業和地域的資料交換。隨著其他組織加入該計畫，集體努力的成果將有助於利害關係者需要建立信任的全部用例，從而實現資料交換和資料空間互連。」

弗勞恩霍夫資通訊科技聯盟(Fraunhofer ICT Group)主席、Fraunhofer ISST執行董事Boris Otto教授和工程學博士表示：「我們期待作為共同提議者積極參與由Fraunhofer ISST、Dawex和TNO發起的可信資料交易預標準化計畫。這項結構化計畫將為尋求在可信資料經濟中建立強大資料空間的組織提供指導原則。」

TNO資通訊科技、策略和政策部代理董事總經理Berry Vetjens補充道：「可信資料交易預標準化研討會計畫將有助於支持標準的制定，並提出共同的參考依據以推動資料空間支援中心等歐洲倡議的活動。」

關於Dawex

在當今經濟環境下，資料已經成為潛力無限的產品；資料本身便具有價值，已成為新的收入來源。Dawex技術讓組織能夠圍繞符合監管要求並解決可追溯性和安全性挑戰的資料交換平臺來創建新的生態系統。Dawex是資料交換、資料市場和資料中心領域的一流科技公司，致力於協調資料的採購、分發和交換。Dawex在2020年被世界經濟論壇評為「科技先鋒」(Technology Pioneer)，是Gaia-X的活躍會員。Dawex成立於2015年，總部位於法國，其業務正擴張到歐洲、亞洲、北美和中東。

關於弗勞恩霍夫

https://www.fraunhofer.de/en.html

關於荷蘭應用科學研究組織

https://www.tno.nl/en/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。