Dawex、Fraunhofer ISST和TNO达成协议，共同提议可信数据交易预标准化计划

巴黎--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--法国数据交换技术公司Dawex、德国研究机构弗劳恩霍夫软件和系统工程研究所(Fraunhofer ISST)和荷兰应用科学研究组织(TNO)今天宣布，三方已达成协议，将共同提议在欧洲标准化委员会(CEN)体系下就可信数据交易发起研讨会计划，启动标准化进程。

为应对经济、环境和社会挑战，公共和私营机构、大型公司和中小企业都在充分利用数据的爆炸性增长，并在新兴的数据生态系统中越发积极地分发、访问和共享数据。预计未来几年，数据交易量将呈指数级增长，需要明确的框架来组织、简化和保障数据交换，使其符合监管要求。信任是数据交换的基石，因为信任能够巩固数据交易中所有参与方之间的关系并推动合作。

为更好地理解“可信数据交易”这一表述的范围和含义，并预测未来的相关标准化需求，一项在欧洲标准化委员会体系下发起的研讨会计划正在启动。该计划的目标包括，从有关信任锚点的基础工作开始，为共同要素制定术语、概念和机制，从而在不依赖任何架构选择或技术实施的情况下形成可供可信数据交易作为基础的基本理解。

有兴趣参与该计划的组织可在此注册登记，表明对该计划的兴趣，同时CEN将正式确定会议日程并启动时间框架。

Dawex联席首席执行官Fabrice Tocco表示：“Dawex、Fraunhofer ISST和TNO达成协议，共同提议在欧洲标准化委员会体系下发起可信数据交易研讨会计划，这是一项关键的里程碑，将让利益相关方团结在共同的规范性基准之下，而规范性基准将有助于加速跨组织、行业和地域的数据交换。随着其他组织加入该计划，集体努力的成果将服务于利益相关方需要建立信任的全部用例，从而实现数据交换和数据空间互连。”

弗劳恩霍夫信息和通信技术联盟(Fraunhofer ICT Group)主席、Fraunhofer ISST执行所长Boris Otto教授和工程学博士表示：“我们期待着作为共同提议方积极参与由Fraunhofer ISST、Dawex和TNO发起的可信数据交易预标准化计划。这项结构化计划将为寻求在可信数据经济中建立强大数据空间的组织提供指导原则。”

TNO信息通信技术、战略和政策部代理董事总经理Berry Vetjens补充道：“可信数据交易预标准化研讨会计划将有助于支持标准的制定，并通过提出共同的参考依据来推动数据空间支持中心等欧洲倡议的活动。”

关于Dawex

在当今经济环境下，数据已经成为潜力无限的产品；数据本身便具有价值，已成为新的收入来源。Dawex技术让组织能够围绕满足监管要求并解决可追溯性和安全性挑战的数据交换平台来创建新的生态系统。Dawex是数据交换、数据市场和数据中心领域的领先技术公司，致力于协调数据的采购、分发和交换。Dawex在2020年被世界经济论坛评为“技术先锋”(Technology Pioneer)，是Gaia-X的活跃会员。Dawex成立于2015年，总部位于法国，其业务正不断扩展到欧洲、亚洲、北美和中东。

关于弗劳恩霍夫

https://www.fraunhofer.de/en.html

关于荷兰应用科学研究组织

https://www.tno.nl/en/

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