Dawex, Fraunhofer ISST e TNO si accordano per proporre un programma di prenormazione per le transazioni affidabili dei dati

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Dawex, società tecnologica francese specializzata nello scambio dei dati, e due organizzazioni di ricerca, la tedesca Fraunhofer ISST e l’olandese TNO, hanno annunciato oggi un accordo di proposta congiunta per un programma di workshop del Comitato Europeo di Normazione (CEN) sulla Transazione affidabile dei dati, avviando un processo di standardizzazione.

Per affrontare le sfide economiche, ambientali e sociali, imprese pubbliche e private, grandi corporation e PMI stanno sfruttando appieno il proliferare dei dati, incrementando le attività di distribuzione, accesso e condivisione dei dati all’interno degli ecosistemi di dati emergenti. Per il futuro si prevede una crescita esponenziale delle transazioni, che rende necessari dei quadri normativi chiari per organizzare, semplificare e proteggere lo scambio dei dati in conformità ai requisiti di legge. In questo contesto, la fiducia è un elemento cardine in quanto forza aggregante delle relazioni e catalizzatore della collaborazione tra tutte le parti coinvolte nelle transazioni.

Per meglio comprendere la portata e le implicazioni dell’espressione “Transazione affidabile dei dati”, nonché per anticipare i futuri requisiti normativi del caso, è in fase di lancio un programma workshop del Comitato Europeo di Normazione (CEN). Tra gli obiettivi del programma, lo sviluppo di terminologie, concetti e meccanismi per gli elementi condivisi, partendo da una riflessione sul principio essenziale della fiducia, con l’intento di creare un terreno comune sul quale fondare l’affidabilità delle transazioni di dati, a prescindere dalle scelte in fatto di architettura e/o dalle implicazioni di natura tecnica.

Le imprese inclini a prendere parte al programma possono manifestare il proprio interesse registrandosi qui, mentre il CEN ufficializza l’agenda degli incontri e il termine di inizio lavori.

“L’accordo tra Dawex, Fraunhofer ISST e TNO di proporre congiuntamente un programma di workshop prenormativo del Comitato Europeo di Normazione rappresenta una pietra miliare per allineare le parti interessate a un riferimento normativo comune che consentirà di accelerare gli scambi di dati tra organizzazioni, industrie e geografie”, ha affermato Fabrice Tocco, co-CEO di Dawex. “A mano a mano che nuove imprese si accodano all’iniziativa, i risultati del lavoro collettivo serviranno tutti i casi d’uso in cui gli stakeholder hanno bisogno di stabilire un principio di fiducia su cui basare lo scambio dei dati e l’interconnessione dei data space”.

“Siamo più che pronti a impegnarci attivamente per il programma di prenormazione Trusted Data Transaction avviato su proposta congiunta di Fraunhofer ISST, Dawex e TNO. Si tratta di un programma di strutturazione che offrirà alle imprese i principi guida per sviluppare dei data space ben saldi, in una data economy affidabile”, ha detto il Prof. Dr.-Ing. Boris Otto, Chairman del Gruppo Fraunhofer ICT Group e Direttore esecutivo del Fraunhofer Institute for Software and Systems Engineering ISST.

Berry Vetjens, Managing Director a.i. ICT, Strategy and Policy presso TNO, ha aggiunto: “Il programma di workshop per la prenormazione delle transazioni affidabili dei dati servirà a sostenere lo sviluppo di standard e a contribuire alle attività delle iniziative europee, ad esempio il Data Space Support Center, proponendo una base comune di riferimento”.

In un'economia in cui i dati sono divenuti un prodotto dal potenziale illimitato, dotati di un valore intrinseco e fonte di nuovi redditi, la tecnologia Dawex consente alle imprese di creare nuovi ecosistemi attorno alle piattaforme per lo scambio dei dati, in conformità ai requisiti di legge e alle sfide poste dalle esigenze di tracciabilità e sicurezza. Dawex è il leader tecnologico nel settore delle piattaforme per lo scambio dei dati, data marketplace e data hub per orchestrare l’approvvigionamento, la distribuzione e lo scambio dei dati. Riconosciuta “Technology Pioneer” dal World Economic Forum, Dawex è membro attivo di Gaia-X. Fondata nel 2015, Dawex è una società francese che ha ampliato le sue attività commerciali in Europa, Asia, Stati Uniti e Medio Oriente.

