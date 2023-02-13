摩根士丹利在包容性創投實驗室舉辦首次初創企業全球示範日活動

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--摩根士丹利(Morgan Stanley, NYSE: MS)今天將舉辦首次全球現場示範日活動，來自美國以及歐洲、中東和非洲(EMEA)的10家公司將參加這一活動。這些公司均由女性創立，將向200多名投資者及潛在的商業夥伴和客戶推介自己的公司。

在過去的五個月裡，摩根士丹利的包容性創投實驗室(Inclusive Ventures Lab)為第八梯次處於種子後到A輪融資階段的科技驅動型初創企業提供支援，為其提供加強型加速器計畫，旨在從整個公司網路中提供各種指導機會和業務成長資源。

董事總經理兼包容性創投集團全球負責人Selma Bueno表示：「我們的使命是改變代表性不足的創辦人的投資環境。透過我們的加速器計畫，我們為有前途的初創企業提供亟需的資本、摩根士丹利廣泛的資源以及接觸投資者的管道。今天的示範日活動展示了由代表性不足的創辦人所領導的創新企業。經由為這些公司提供一個全球性平臺以吸引資金，我們正在努力為初創企業營造更加公平的投資環境。」

參加示範日活動的初創公司包括：

Advocat ： 具有人工智慧合約生成功能的虛擬交易平臺，可簡化從客戶關係管理(CRM)到法律文件起草、談判和內部審核再到簽字的立約過程。

具有人工智慧合約生成功能的虛擬交易平臺，可簡化從客戶關係管理(CRM)到法律文件起草、談判和內部審核再到簽字的立約過程。 AMAKA Studio ： 連接全球女性社群、分享泛非(Pan-African)故事的數位媒體平臺。

連接全球女性社群、分享泛非(Pan-African)故事的數位媒體平臺。 AuditMate ： 由軟體即服務驅動的垂直運輸維護和合約管理服務提供者，可幫助物業管理人員完成合約分析、維護完成報告、法規遵從管理等工作。

由軟體即服務驅動的垂直運輸維護和合約管理服務提供者，可幫助物業管理人員完成合約分析、維護完成報告、法規遵從管理等工作。 Gentreo ： 下一代遺產規劃軟體解決方案，協助家庭和照護者以負擔得起的方式輕鬆地準備、規劃和保護他們深愛的一切。

下一代遺產規劃軟體解決方案，協助家庭和照護者以負擔得起的方式輕鬆地準備、規劃和保護他們深愛的一切。 Here Here Market ： 讓消費者與廚師和小量美食料理師建立聯繫的線上市場。

讓消費者與廚師和小量美食料理師建立聯繫的線上市場。 imagi ： 利用性別包容型專有編碼教育工具，為8-13歲以上的青少年提供基本科技技能和信心的教育科技公司。

利用性別包容型專有編碼教育工具，為8-13歲以上的青少年提供基本科技技能和信心的教育科技公司。 Kinhub （前身為Kami） ： 由人工智慧驅動的平臺，為員工健康提供一站式服務，讓多元化人才能夠茁壯成長。

由人工智慧驅動的平臺，為員工健康提供一站式服務，讓多元化人才能夠茁壯成長。 Perse ： 開放式能源平臺，開啟獲取能源和碳資料的管道。

開放式能源平臺，開啟獲取能源和碳資料的管道。 Physician 360 ： 該平臺讓社區藥房能夠存取虛擬護理平臺和由全美50個州的待命臨床醫生組成的網路，從而將社區藥房轉變為醫療保健診所。

該平臺讓社區藥房能夠存取虛擬護理平臺和由全美50個州的待命臨床醫生組成的網路，從而將社區藥房轉變為醫療保健診所。 WeArisma ： 全球企業軟體即服務影響力分析平臺，幫助大型企業促使行銷支出最佳化並達成傳播目標。

董事總經理兼包容性創投集團歐洲、中東和非洲區負責人Sanghamitra Karra表示：「我很榮幸能夠親自見證這些企業家在過去五個月裡的成長。他們每個人都有創造更公平世界的願景和動力，他們完成了這項計畫，為下一階段的成長做好了準備。」

多元文化客戶策略集團今天將更名為摩根士丹利包容性創投集團(Morgan Stanley Inclusive Ventures Group)，其中包括摩根士丹利包容性創投實驗室，以反映該集團的演變和全球擴張。

實驗室成立於2017年，共有69家參與公司，總估值超過6.7億美元。繼2022年進行全球擴張後，實驗室的下一梯次活動將為多達15家美國公司和10家歐洲、中東和非洲公司提供支援。申請作業將於2月14日至3月31日開放，該梯次活動將在9月份啟動。

關於摩根士丹利包容性創投實驗室

摩根士丹利包容性創投實驗室(MSIVL)是為期五個月的加強型內部加速器，旨在幫助初創企業進一步發展和擴大規模，最終向投資者群體進行展示並舉行示範日活動。摩根士丹利於2017年推出MSIVL，之前名為多元文化創新實驗室，以解決種族多元化和女性主導的初創企業在融資不平等方面面臨的問題。我們的研究顯示，這些公司未實現的回報超過4兆美元。

團隊由駐紐約的董事總經理兼包容性創投集團全球負責人Selma Bueno和駐倫敦的董事總經理兼包容性創投集團歐洲、中東和非洲區負責人Sanghamitra Karra領導。他們總計擁有超過35年的投資銀行和風險管理經驗。

關於摩根士丹利

摩根士丹利(NYSE: MS)是首屈一指的全球金融服務公司，致力於提供廣泛的投資銀行、證券、財富管理和投資管理服務。借助遍佈於41個國家的辦事處，公司的員工為全球客戶提供服務，包括企業、政府、機構和個人。如欲瞭解有關摩根士丹利的更多資訊，請造訪www.morganstanley.com。

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