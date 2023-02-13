摩根士丹利在包容性创投实验室举办首次初创企业全球演示日活动

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--摩根士丹利(Morgan Stanley, NYSE: MS)今天将举办首次全球现场演示日活动，来自美国以及欧洲、中东和非洲(EMEA)的10家公司将参加这一活动。这些公司均由女性创立，将向200多名投资者及潜在的商业伙伴和客户推介自己的公司。

在过去的五个月里，摩根士丹利的包容性创投实验室(Inclusive Ventures Lab)为第八批处于种子后到A轮融资阶段的技术驱动型初创企业提供了支持，为其提供了一个加强型加速器计划，旨在从整个公司网络中提供各种指导机会和业务增长资源。

董事总经理兼包容性创投集团全球负责人Selma Bueno表示：“我们的使命是改变代表性不足的创始人的投资环境。通过我们的加速器计划，我们为有前途的初创企业提供亟需的资本、摩根士丹利广泛的资源以及接触投资者的渠道。今天的演示日活动展示了由代表性不足的创始人所领导的创新企业。通过为这些公司提供一个吸引资金的全球平台，我们正在努力为初创企业营造一个更加公平的投资环境。”

参加演示日活动的初创公司包括：

Advocat ： 一个具有人工智能合同生成功能的虚拟交易平台，可简化从客户关系管理(CRM)到法律起草、谈判和内部审批再到签字的立约过程。

一个具有人工智能合同生成功能的虚拟交易平台，可简化从客户关系管理(CRM)到法律起草、谈判和内部审批再到签字的立约过程。 AMAKA Studio ： 一个连接全球女性社区、分享泛非(Pan-African)故事的数字媒体平台。

一个连接全球女性社区、分享泛非(Pan-African)故事的数字媒体平台。 AuditMate ： 一个由软件即服务驱动的垂直运输维护和合同管理服务提供商，可帮助物业管理人员完成合同分析、维护完成报告、合规管理等工作。

一个由软件即服务驱动的垂直运输维护和合同管理服务提供商，可帮助物业管理人员完成合同分析、维护完成报告、合规管理等工作。 Gentreo ： 一个下一代遗产规划软件解决方案，帮助家庭和照料者以负担得起的方式轻松地准备、计划和保护他们深爱的一切。

一个下一代遗产规划软件解决方案，帮助家庭和照料者以负担得起的方式轻松地准备、计划和保护他们深爱的一切。 Here Here Market ： 一个将消费者与厨师和小量美食料理师联系起来的在线市场。

一个将消费者与厨师和小量美食料理师联系起来的在线市场。 imagi ： 一家教育科技公司，利用性别包容型专有编码教育工具为8-13岁以上的青少年提供基本的技术技能和信心。

一家教育科技公司，利用性别包容型专有编码教育工具为8-13岁以上的青少年提供基本的技术技能和信心。 Kinhub （前身为Kami） ： 一个由人工智能驱动的平台，为员工健康提供一站式服务，让多元化人才能够茁壮成长。

一个由人工智能驱动的平台，为员工健康提供一站式服务，让多元化人才能够茁壮成长。 Perse ： 一个开放式能源平台，旨在开启获取能源和碳数据的渠道。

一个开放式能源平台，旨在开启获取能源和碳数据的渠道。 Physician 360 ： 该平台让社区药房能够访问虚拟护理平台和由全美50个州的随叫随到临床医生组成的网络，从而将社区药房转变为医疗保健诊所。

该平台让社区药房能够访问虚拟护理平台和由全美50个州的随叫随到临床医生组成的网络，从而将社区药房转变为医疗保健诊所。 WeArisma ： 一个全球企业软件即服务影响力分析平台，帮助大型企业优化营销支出并实现传播目标。

董事总经理兼包容性创投集团欧洲、中东和非洲区负责人Sanghamitra Karra表示：“我很荣幸能够亲自见证这些企业家在过去五个月里的成长。他们每个人都有创造一个更公平世界的愿景和动力，他们完成了这项计划，为下一阶段的发展做好了准备。”

多元文化客户战略集团今天将更名为摩根士丹利包容性创投集团(Morgan Stanley Inclusive Ventures Group)，其中包括摩根士丹利包容性创投实验室，以反映该集团的发展和全球扩张。

实验室成立于2017年，共有69家参与公司，总估值超过6.7亿美元。继2022年进行全球扩展后，实验室的下一期活动将为多达15家美国公司和10家欧洲、中东和非洲公司提供支持。申请将于2月14日至3月31日开放，活动将在9月份启动。

关于摩根士丹利包容性创投实验室

摩根士丹利包容性风险投资实验室(MSIVL)是一个为期五个月的加强型内部加速器，旨在帮助初创企业进一步发展和扩大规模，最终向投资者群体进行展示并举行演示日活动。摩根士丹利于2017年推出了MSIVL，之前名为多元文化创新实验室，以解决种族多元化和女性主导的初创企业在融资不平等方面面临的问题。我们的研究显示，这些公司未实现的回报超过4万亿美元。

团队由驻纽约办公的董事总经理兼包容性创投集团全球负责人Selma Bueno和驻伦敦办公的董事总经理兼包容性创投集团欧洲、中东和非洲区负责人Sanghamitra Karra领导。他们总计拥有超过35年的投资银行和风险管理经验。

关于摩根士丹利

摩根士丹利(NYSE: MS)是领先的全球金融服务公司，致力于提供广泛的投行、证券、财富管理和投资管理服务。借助遍布于41个国家的办事处，公司的雇员为全球客户提供服务，包括企业、政府、机构和个人。如需了解有关摩根士丹利的更多信息，请访问www.morganstanley.com。

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