Morgan Stanley organise la première journée mondiale de démonstration pour les jeunes pousses de son Inclusive Ventures Lab

NEW YORK, États-Unis--(BUSINESS WIRE)--Morgan Stanley (NYSE : MS) organise aujourd'hui sa première journée de démonstration mondiale physique, laquelle réunit 10 entreprises des États-Unis et d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (région EMEA). Toutes fondées par des femmes, les sociétés de cette cohorte internationale présenteront leurs projets devant plus de 200 investisseurs de même que des partenaires commerciaux et clients potentiels.

Ces cinq derniers mois, l'Inclusive Ventures Lab de Morgan Stanley a soutenu sa huitième cohorte de jeunes pousses technologiques durant la phase de financement - de l'amorçage à la série A - en proposant un programme d'accélération intensif fournissant des opportunités de mentorat et débloquant des ressources de croissance commerciale à travers l'ensemble du réseau de la firme.

« Nous nous sommes donné pour mission de faire évoluer le paysage de l'investissement pour les fondateurs sous-représentés. Par le biais de notre programme d'accélération, nous apportons à des jeunes pousses prometteuses les capitaux dont elles ont tant besoin, les vastes ressources de Morgan Stanley et un accès aux investisseurs » a affirmé Selma Bueno, directrice générale et responsable mondiale de l'Inclusive Ventures Group. « La journée de démonstration d'aujourd'hui met en avant des entreprises innovantes dirigées par des fondateurs sous-représentés. En procurant une tribune mondiale à ces entreprises pour qu'elles attirent des financements, nous œuvrons au profit d'un climat d'investissement plus équitable pour les jeunes pousses ».

Les sociétés qui présenteront leurs projets lors de la journée de démonstration sont :

Advocat , bureau de négociation virtuel qui génère des contrats par IA dans l'intérêt de rationaliser l'établissement des contrats, de la gestion de la relation client jusqu'à la signature en passant par la rédaction juridique, la négociation et les autorisations internes.

, bureau de négociation virtuel qui génère des contrats par IA dans l'intérêt de rationaliser l'établissement des contrats, de la gestion de la relation client jusqu'à la signature en passant par la rédaction juridique, la négociation et les autorisations internes. AMAKA Studio , une tribune médiatique numérique qui réunit et donne la parole à une communauté mondiale de femmes pour qu'elles partagent des histoires panafricaines.

, une tribune médiatique numérique qui réunit et donne la parole à une communauté mondiale de femmes pour qu'elles partagent des histoires panafricaines. AuditMate , prestataire de services de maintenance de transports verticaux et de gestion de contrats sous forme de SaaS, qui aide les gestionnaires immobiliers à examiner les contrats, à établir des comptes-rendus d'achèvement de maintenance, à vérifier leur légalité, etc.

, prestataire de services de maintenance de transports verticaux et de gestion de contrats sous forme de SaaS, qui aide les gestionnaires immobiliers à examiner les contrats, à établir des comptes-rendus d'achèvement de maintenance, à vérifier leur légalité, etc. Gentreo , solution logicielle de planification successorale de nouvelle génération qui aide les familles et les aidants à préparer, planifier et protéger ce qu'ils aiment, en toute simplicité et de manière abordable.

, solution logicielle de planification successorale de nouvelle génération qui aide les familles et les aidants à préparer, planifier et protéger ce qu'ils aiment, en toute simplicité et de manière abordable. Here Here Market , une place de marché en ligne qui met en relation les consommateurs avec des chefs cuisiniers et des artisans des métiers de bouche.

, une place de marché en ligne qui met en relation les consommateurs avec des chefs cuisiniers et des artisans des métiers de bouche. imagi , société de technologie éducative qui emploie des outils d'apprentissage à la programmation propriétaires et inclusifs pour doter les enfants entre 8 et 13 ans des compétences technologies élémentaires pour coder.

, société de technologie éducative qui emploie des outils d'apprentissage à la programmation propriétaires et inclusifs pour doter les enfants entre 8 et 13 ans des compétences technologies élémentaires pour coder. Kinhub , (anciennement Kami) plateforme fonctionnant par IA qui propose un guichet unique pour assurer le bien-être des employés et permettre à des talents divers et variés de s'épanouir sur le lieu de travail.

, (anciennement Kami) plateforme fonctionnant par IA qui propose un guichet unique pour assurer le bien-être des employés et permettre à des talents divers et variés de s'épanouir sur le lieu de travail. Perse , plateforme énergétique ouverte qui rend accessibles des données relatives à l'énergie et au carbone.

, plateforme énergétique ouverte qui rend accessibles des données relatives à l'énergie et au carbone. Physician 360 , une plateforme qui transforme les pharmacies de quartier en cliniques en leur donnant accès à une plateforme de soins virtuelle et à un réseau de cliniciens de garde dans les 50 États américains.

, une plateforme qui transforme les pharmacies de quartier en cliniques en leur donnant accès à une plateforme de soins virtuelle et à un réseau de cliniciens de garde dans les 50 États américains. WeArisma , une plateforme d'analyse des influenceurs fonctionnant sur le modèle SaaS qui aide les grandes entreprises à optimiser leurs dépenses de marketing et à atteindre leurs objectifs de communication.

« Ce fût un privilège pour moi d'observer en personne la croissance de ces entrepreneurs au cours des cinq derniers mois » a déclaré Sanghamitra Karra, directrice générale et responsable EMEA de l'Inclusive Ventures Group. « Ils ont tous la vision et la volonté de créer un monde plus équitable et à l'issue de ce programme ils seront bien placés pour leur prochaine étape de croissance ».

Aujourd'hui même, le Multicultural Client Strategy Group devient le Morgan Stanley Inclusive Ventures Group (qui inclut le Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab) afin de refléter l'évolution et l'expansion mondiale du groupe.

Institué en 2017, le Lab a accueilli 69 entreprises dont la valorisation combinée dépasse les 670 millions de dollars. Suite à l'expansion mondiale du Lab en 2022, la prochaine cohorte soutiendra jusqu'à 15 entreprises américaines et 10 entreprises EMEA. Les candidatures seront ouvertes du 14 février au 31 mars et la cohorte lancée en septembre.

À propos du Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab

Le Morgan Stanley Inclusive Ventures Lab (MSIVL) est un accélérateur intensif interne de cinq mois conçu pour amplifier la croissance évolutive des jeunes pousses et dont le point d'orgue est une exhibition et une journée de démonstration devant un parterre d'investisseurs. Morgan Stanley a lancé le MSIVL (auparavant dénommé Multicultural Innovation Lab) en 2017 afin de remédier aux inégalités de financement dont souffraient les jeunes pousses dirigées par des femmes et des personnes issues de la diversité - ce qui d'après nos recherches correspond à un manque à gagner en termes de rendement de quatre mille milliards de dollars.

Le Lab est dirigé par Selma Bueno, basée à New York, directrice générale et responsable mondiale de l'Inclusive Ventures Group, et Sanghamitra Karra, basée à Londres, directrice générale et responsable EMEA de l'Inclusive Ventures Group. Ensemble, elles cumulent plus de 35 ans d'expérience dans la banque d'investissement et la gestion des risques.

À propos de Morgan Stanley

Morgan Stanley (NYSE: MS) est une importante société internationale de services financiers qui propose une large gamme de services bancaires d'investissement, de valeurs mobilières, de gestion de patrimoine et de gestion d'investissements. La société dispose de bureaux dans 41 pays et ses employés servent des clients dans le monde entier, parmi lesquels des entreprises, des gouvernements, des institutions et des particuliers. Pour plus d'informations sur Morgan Stanley, rendez-vous sur www.morganstanley.com.

