传音携手 Blue Yonder 提升供应链计划能力

亚利桑那州斯科茨代尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2023年2月8日 – 得益于 Blue Yonder Luminate® 计划套件中供应计划解决方案的成功实施，传音控股（以下简称“传音”）现已能高效应对日益复杂的产品、业务模式、供应网络和频繁快速的需求变动。

以新兴市场的消费者为中心，传音一直着力为用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端和移动互联服务。经过多年发展，传音已成为全球新兴市场手机行业的中坚力量之一。2021年传音手机整体出货量约1.97亿部。在与 Blue Yonder 合作之前，传音各工厂均独立运行MRP，单独采购物料，这影响了传音的计划工作效率和物料使用效率。

采用 Blue Yonder 解决方案后，传音：

通过梳理业务流程、工厂分布及供需传输路径，建立了多工厂和仓库在不同场景下的供应网络模型。

物料消耗和物料采购优化，自动生成统一采购申请。

可通过物料在不同区域工厂的交货方式及供应网络，产生基于各工厂生产计划的交料计划，支持统一采购、分开配送。

提升了供应链计划的效率和准确度，以及对需求和供应变动的响应速度，优化了库存周转。

传音获得的具体量化效益包括：

物料计划人效提升约70%

产品转厂效率提升约80%

库存周转提升约10%

“传音是一家集研产销服于一体的大型跨国企业，对效率有着极致追求。同时传音的产品、供应网络、业务模式等均较为复杂，对灵活性要求高，供应链计划因此面对着较大的挑战，迫切需要优秀的计划工具。”传音供应链计划管理部总监刘江水表示，“经过全面慎重的评估，我们选择了Blue Yonder 企业供应计划（Enterprise Supply Planning）产品作为核心解决方案，成功上线了MRP、拉料计划两大核心功能，使得我们的物料计划工作的人效和质量得到了有效提升。在此基础上，未来我们将上线更多的计划核心功能，最终形成完善高效的数智化计划系统，实现极致的计划效率。”

Blue Yonder 供应计划解决方案为传音打造了全面互联的整体化供应链计划流程。当出现物料短缺时，传音可平衡全局目标，满足客户需求，并就多种计划情景方案展开协作，利用规范指导性推荐，在制造和配送网络中作出准确、快速的决策，从而最小化缺货，最大化库存周转，最终达成优化客户体验的目的。

“传音采用 Blue Yonder 供应计划解决方案获得的最大效益就是实现了在各工厂间共享物料的能力，这极大提升了物料使用的效率。此外，传音也已能自动完成此前需要手工控制的替代料分配，一举降低了操作失误，提升了操作效率和库存周转率。我们很荣幸能为传音的转型之旅提供专业支持，并期待未来进一步深化双方的合作。”Blue Yonder 亚太区及拉丁美洲地区总裁 Antonio Boccalandro 表示。

更多资源：

进一步了解 Blue Yonder Luminate 计划套件中的供应计划解决方案。

关于传音

传音致力于成为新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供商。自公司成立以来，传音一直着力为用户提供优质的以手机为核心的多品牌智能终端，并基于自主研发的智能终端操作系统和流量入口，为用户提供移动互联网服务。

关于 Blue Yonder

Blue Yonder是数字供应链转型和全渠道商务交付的全球领导者。我们的端到端认知业务平台使零售商、制造商和物流供应商能够从计划到交付的过程中充分满足客户需求。通过Blue Yonder，您将统一您的数据、供应链和零售商务运作，释放新的商业机会，并推动自动化、控制和协调，从而实现更有利可图的可持续商业决策。Blue Yonder - Fulfill your Potential™ blueyonder.com