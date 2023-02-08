開放式V2X系統和商業運輸潔淨能源解決方案的全球領導者集兆嘉碳中和集團從GEM獲得5億美元股份認購融通資金承諾

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--集兆嘉碳中和集團（Giga Carbon Neutrality Inc.，簡稱“GCN”）今天宣佈，獲得總部設在盧森堡的私募另類投資集團GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”)以股份認購融通(“SSF”)形式提供的5億美元資金承諾。根據協定，GEM將向GCN提供多達5億美元的GCN普通股股份認購融通。

GCN董事長Martin Wade評論道：「世界正在擁抱新能源系統帶來的快速工業轉型及其與各行各業的融合。GCN在商用車輛和設備方面擁有強大而全面的技術專長。作為業界先驅企業，憑藉旗下的智慧V2X（車輛與萬物互聯）技術和智慧IoT（物聯網）系統，GCN致力於成為包括車輛設備製造、綜合技術、營運平臺、能源資料和碳信用服務在內的整體解決方案提供商。GEM提供的股份認購融通證明投資者對GCN的前景充滿信心，相信公司作為智慧新能源商業解決方案提供商，有能力打造領先地位。有了此次股份認購融通，我們將能夠為尖端科技能力以及服務平臺和銷售的大幅擴張提供資金。」

關於GCN

GCN及其關係企業為全球客戶提供新能源商用車輛設備解決方案和綜合服務。GCN為全球智慧商業運輸和設備市場的服務和產品整合商，致力於有效實現客戶的碳中和目標。GCN及其合作夥伴提供車輛設備製造、綜合技術、營運平臺、能源資料和碳信用服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪我們的網站：https://gigacarbonneutrality.com/

關於GEM

Global Emerging Markets (“GEM ”)是總部位於盧森堡的私募另類投資集團，在巴黎、紐約和巴哈馬設有辦事處。GEM管理一系列多樣化的投資工具，主要專注於新興市場，已在72個國家完成超過525筆交易。每種投資工具擁有不同程度的營運控制、風險調整後回報和流動性管控。GEM的一系列基金和投資工具為公司及合作夥伴提供了以下方面的機會：中小型企業管理層收購、對公共股權的私募投資，以及精心甄選的創業投資。

如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.gemny.com

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