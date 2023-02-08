开放式V2X系统和商业运输清洁能源解决方案的全球领导者集兆嘉碳中和集团从GEM获得5亿美元股份认购融通资本承诺

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--集兆嘉碳中和集团（Giga Carbon Neutrality Inc.，简称“GCN”）今天宣布，获得总部设在卢森堡的私人另类投资集团GEM Global Yield LLC SCS (“GEM”)以股份认购融通(“SSF”)形式提供的5亿美元资本承诺。根据协议，GEM将向GCN提供多达5亿美元的GCN普通股股份认购融通。

GCN董事长Martin Wade评论道：“世界正在拥抱新能源系统带来的快速工业转型及其与各个行业的融合。GCN在商用车辆和设备方面拥有强大而全面的技术专长。作为业界先驱企业，凭借旗下的智能V2X（车辆与万物互联）技术和智能IoT（物联网）系统，GCN致力于成为包括车辆设备制造、综合技术、运营平台、能源数据和碳信用服务在内的整体解决方案提供商。GEM提供的股份认购融通表明投资者对GCN的前景充满信心，相信公司作为智能新能源商业解决方案提供商，有能力打造领先地位。有了此次股份认购融通，我们将能够为尖端技术能力以及服务平台和销售的大幅扩展提供资金。”

关于GCN

GCN及其关联方为全球客户提供新能源商用车辆设备解决方案和综合服务。GCN作为全球智能商业运输和设备市场的服务和产品集成商，致力于有效实现客户的碳中和目标。GCN及其合作伙伴提供车辆设备制造、综合技术、运营平台、能源数据和碳信用服务。如需了解更多信息，请访问我们的网站：https://gigacarbonneutrality.com/

关于GEM

Global Emerging Markets (“GEM ”)是总部位于卢森堡的私人另类投资集团，在巴黎、纽约和巴哈马设有办事处。GEM管理着一系列多样化的投资工具，主要专注于新兴市场，已在72个国家完成超过525笔交易。每种投资工具拥有不同水平的运营控制、风险调整后回报和流动性管控。GEM的一系列基金和投资工具为公司及合作伙伴提供了以下方面的机会：中小型企业管理层收购、对公共股权的私人投资，以及精心甄选的风险投资。

如需了解更多信息，请访问：http://www.gemny.com

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