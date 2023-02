Giga Carbon Neutrality Inc., le leader mondial de la fourniture de systèmes V2X ouverts et des solutions d’énergie propre pour le transport commercial, obtient un engagement en capital de 500 millions USD sous la forme d'une SSF auprès de GEM

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Giga Carbon Neutrality Inc. (« GCN ») a annoncé aujourd’hui un engagement en capital de 500 millions USD de GEM Global Yield LLC SCS (« GEM »), le groupe d’investissement alternatif privé basé au Luxembourg, sous la forme d’une Share Subscription Facility (« SSF »). En vertu de l’accord, GEM fournira à GCN une SSF pouvant atteindre 500 millions USD des actions ordinaires de GCN.

Martin Wade, président de GCN : « Le monde est en train de connaître une transformation industrielle rapide provoquée par de nouveaux systèmes énergétiques et leur intégration dans divers secteurs industriels. GCN dispose d’une expertise technique solide et complète en matière de véhicules et d’équipements utilitaires. Avec sa technologie intelligente V2X (véhicule-connecté à tout) et à ses systèmes IoT intelligents, GCN est un pionnier engagé à devenir un fournisseur de solutions exhaustives, y compris la fabrication d’équipements automobiles, des technologies complètes, des plateformes d’exploitation, des données énergétiques et des services de crédit carbone. La SSF fournie par GEM démontre la confiance des investisseurs dans les perspectives de GCN et la capacité de l’entreprise à développer son statut de leader en tant que fournisseur de solutions commerciales intelligentes en matière d’énergie nouvelle. La SSF nous permettra de financer des capacités technologiques de pointe et une expansion substantielle de la plateforme de services et de ventes. »

À propos de GCN

Au côté de ses filiales, GCN fournit des solutions d’équipement de véhicules utilitaires à énergie nouvelle et des services complets à ses clients dans le monde entier. GCN agit en tant qu’intégrateur de services et de produits sur le marché mondial du transport commercial intelligent et de l’équipement afin de réaliser efficacement les objectifs de neutralité carbone des clients. GCN et ses partenaires proposent la fabrication d’équipements automobiles, des technologies complètes, des plateformes d’exploitation, des données énergétiques et des services de crédit carbone. Pour plus d’informations, veuillez visiter le site https://gigacarbonneutrality.com/

À propos de GEM

Global Emerging Markets (« GEM ») est un groupe d’investissement alternatif privé basé au Luxembourg avec des bureaux à Paris, New York et aux Bahamas. Gem gère un ensemble diversifié de véhicules d’investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 525 transactions dans 72 pays. Chaque véhicule d’investissement a un degré différent de contrôles opérationnels, de rendements ajustés sur les risques et de profils de liquidité. La famille de fonds et les véhicules d’investissement offrent à GEM et à ses partenaires une exposition aux rachats de petites et moyennes capitalisations, aux investissements privés dans des actions publiques et à une sélection d'investissements en capital-risque.

Plus d'informations sur : http://www.gemny.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.