Andersen Global加強在瑞士的現有業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Andersen Global與Exactio簽署合作協定，擴大在瑞士的業務範圍，並為該地區的現有業務進一步加強全球移動能力。

Exactio以巴塞爾為基地經營業務，由執行合夥人Per Melberg、Selim Bucher、Karin Verheijen和Alberto Perez領導，為企業和私人客戶提供全球移動性和專業服務。其團隊在瑞士商業領域擁有逾75年的經驗，擅長的業務包括國際稅務、薪資、社會安全法規遵從和雇主報告要求。

Karin表示：「本事務所提供可符合客戶業務需求、有影響力的創新解決方案，與客戶保持穩固的關係。在我們致力於為本地和全球客戶提供一流服務的過程中，與瑞士國內現有成員事務所和合作事務所密切協作能夠進一步擴大我們的能力並帶來成長機會。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Per、Karin及其團隊深刻瞭解全球移動性領域，有助於我們為全球客戶提供整體解決方案，並預示著與我們成員事務所和合作事務所共同發揮相乘效應的工作關係。全球移動性一直是我們業務的重點，將增加更多的個人跨境服務並擴大我們在該領域輔助企業的能力。我們將在不久的將來正式確定該服務系列的結構。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾13,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾390個地點發展業務。

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