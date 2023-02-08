Andersen Global加强在瑞士的现有业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Andersen Global与Exactio签署合作协议，扩大了在瑞士的业务范围，并为该地区的现有业务进一步增强了全球流动能力。

Exactio以巴塞尔为基地开展运营，由执行合伙人Per Melberg、Selim Bucher、Karin Verheijen和Alberto Perez领导，为公司和私人客户提供全球流动性和专业服务。其团队在瑞士商业领域拥有逾75年的经验，擅长的业务包括国际税务、薪资、社会保障合规和雇主报告要求。

Karin表示：“我们事务所提供可满足客户业务需求的、有影响力的创新解决方案，借此与客户保持稳固关系。在我们致力于为本地和全球客户提供一流服务的过程中，与瑞士国内现有成员事务所和合作事务所密切协作能够进一步扩展我们的能力并带来发展机会。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Per、Karin及其团队深刻了解全球流动性领域，有助于我们为全球客户提供整体解决方案，并预示着与我们成员事务所和合作事务所的协同工作关系。全球流动性是我们业务的持续重点，有助于增加更多的个人跨境服务并扩展我们在该领域协助公司的能力。我们将在不久的将来正式确定该服务系列的结构。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾13,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾390个地点开展业务。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。