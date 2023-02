Andersen Global versterkt positie in Zwitserland

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt haar Zwitserse dekking uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met Exactio, waardoor verdere wereldwijde mobiliteitsmogelijkheden worden toegevoegd aan de bestaande aanwezigheid van de organisatie in de regio.

Opererend vanuit Basel en geleid door Managing Partners Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen en Alberto Perez, biedt Exactio wereldwijde mobiliteit en professionele diensten aan zowel zakelijke als particuliere klanten. Het team van het bedrijf heeft samen meer dan 75 jaar ervaring in het Zwitserse bedrijfsleven en is gespecialiseerd in internationale belastingen, salarisadministratie, sociale zekerheid en rapportageverplichtingen voor werkgevers.

"Ons kantoor onderhoudt sterke relaties met onze cliënten door het leveren van impactvolle en innovatieve oplossingen die voldoen aan hun zakelijke behoeften", aldus Karin. "Door nauw samen te werken met de bestaande aangesloten firma en het samenwerkende kantoor in Zwitserland kunnen we onze mogelijkheden verder uitbreiden en bieden we de mogelijkheid om te groeien, aangezien we toegewijd zijn aan het leveren van de beste dienstverlening aan onze cliënten, zowel lokaal als wereldwijd."

"Per, Karin en de kennis van hun team op het gebied van wereldwijde mobiliteit ondersteunt ons streven om onze cliënten wereldwijd holistische oplossingen te bieden en voorspelt een synergetische werkrelatie met de aangesloten firma's en samenwerkende firma's van onze organisatie", aldus Mark Vorsatz, voorzitter en CEO van Andersen Global. "Dit is een voortdurende focus van ons bedrijf om meer individuele grensoverschrijdende diensten toe te voegen en onze mogelijkheden om bedrijven op dit gebied bij te staan uit te breiden. We zullen in de nabije toekomst een structuur voor deze dienstenlijn formaliseren."

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch gescheiden, onafhankelijk aangesloten firma's die bestaan uit fiscale en juridische professionals over de hele wereld. Andersen Global, in 2013 opgericht door het Amerikaanse lid Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 13.000 professionals en is via haar aangesloten firma's en samenwerkende firma's aanwezig op meer dan 390 locaties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.