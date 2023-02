Andersen Global renforce sa présence en Suisse

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global améliore sa couverture de la Suisse grâce à une entente de collaboration avec Exactio, ajoutant de nouvelles capacités de mobilité internationale à la présence actuelle de l’organisation dans la région.

Opérant depuis Bâle et dirigée par les cogérants Per Melberg, Selim Bucher, Karin Verheijen et Alberto Perez, Exactio propose des services professionnels et de mobilité internationale aux clients tant professionnels que privés. L’équipe de l'entreprise possède plus de 75 années d’expérience combinée de la collaboration au sein de l’environnement commercial suisse et est spécialisée dans la fiscalité internationale, la paye, la conformité de sécurité sociale et les exigences liées aux déclarations des employeurs.

« Notre cabinet entretient de solides relations avec ses clients en leur proposant des solutions efficaces et innovantes qui répondent à leurs besoins opérationnels », a déclaré Mme Verheijen. « La collaboration étroite avec l’entreprise membre et la firme collaboratrice actuelles en Suisse nous permet d’élargir davantage nos capacités et donne une opportunité de croissance alors que nous nous engageons à offrir le meilleur service qui soit à nos clients aux niveaux local et global. »

« Per Melberg, Karin Verheijen et les connaissances de leur équipe sur le secteur de la mobilité internationale appuient notre engagement à fournir à nos clients des solutions complètes à l’échelle mondiale, et annoncent une relation de travail en synergie avec les sociétés membres et les entreprises collaboratrices de notre organisation », a affirmé Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen. « Notre entreprise s’efforce en permanence d’ajouter de nouveaux services transfrontaliers individuels et d’élargir ses capacités d’aide aux entreprises dans ce domaine. Nous formaliserons une structure pour cette gamme de services dans un avenir proche. »

Andersen Global est une association internationale d’entreprises membres indépendantes, juridiquement distinctes, composée de professionnels de la fiscalité et juridiques répartis dans le monde entier. Créée en 2013 par la société américaine membre Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 13 000 professionnels dans le monde et dispose d’une présence sur plus de 390 sites via ses entreprises membres et collaboratrices.

