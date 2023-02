Globe Union sichert sich Wettbewerbsvorteile durch Umstellung auf Rimini Street, Verbesserung des ROI der ERP-Wartung und Optimierung von Talentressourcen

Globe Union accelerates key innovation projects, reallocates labor and time, and saves hard costs by choosing Rimini Street's Smart Path. (Photo: Business Wire)

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweiter Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, führender Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Globe Union, ein Marktführer im Bereich Küchen- und Badprodukte, Rimini Street ausgewählt hat, um die Herausforderungen in Bezug auf Qualität, Kosten und Talentmangel, die durch den schwindenden Softwaresupport der Hersteller entstehen, effektiv zu lösen.

Globe Union setzt sich für das Konzept der End-to-End-Qualitätssicherung ein, angefangen bei der fachgerechten Verarbeitung von Rohstoffen bis hin zu einer für den Verbraucher erlebbaren Verpackung. Mit höchsten Standards als Leitprinzip überprüfte das Unternehmen die steigenden Kosten für die Wartung seiner Oracle EBS-Systeme und ergriff Maßnahmen, die es erforderten, interne Ressourcen und Berater hinzuzuziehen, um die kundenspezifische Produktion, das Lieferkettenmanagement, die Prognosen, die Budgetierung und andere wichtige Anwendungen am Laufen zu halten – während es gleichzeitig weiterhin die exorbitanten Anbietergebühren für dieselbe Dienstleistung bezahlte.

Globe Union entschied sich für Rimini Street aufgrund der Empfehlungen von Kollegen und des guten Rufs des Unternehmens, das einen unvergleichlichen, umfassenden Service bietet. Durch den Wechsel zu Rimini Street für den Support der Oracle EBS-Software hat das Unternehmen von folgenden Vorteilen profitiert:

„Mit Rimini Street muss ich mich nicht mehr um die Verwaltung unseres ausgereiften Oracle EBS-Systems kümmern. Mein Team und ich können uns jetzt auf Projekte konzentrieren, die uns einen Wettbewerbsvorteil verschaffen“, sagt Morgan Chang, IT-Direktor bei Globe Union. „Ich empfehle allen Unternehmen dringend, die langfristigen Betriebskosten ihrer Technologieinvestitionen so bald wie möglich zu bewerten und Wege zu finden, den ROI zu maximieren, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.“

Robin Weiss, Vice President Oracle EBS Support bei Rimini Street, ergänzte: „Unsere Unternehmensmission, „außergewöhnliche Technologielösungen mit außergewöhnlichen Talenten zu liefern“, ermöglicht unseren Kunden außergewöhnliche Erfolge. Wir freuen uns sehr über die Gelegenheit, Teil der Erfolgsgeschichte von Globe Union zu sein.“

Über Globe Union

Globe Union wurde 1979 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Sanitärprodukten für Küche und Bad. Das Unternehmen bietet innovative und umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen an, welche die Lebensqualität der Verbraucher verbessern.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein im Russell 2000® geführtes Unternehmen, ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein ultra-reaktives, integriertes Premium-Applikationsmanagement und Support-Dienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Nahezu 4.900 Fortune-500-, Fortune-Global-100-, mittelständische Unternehmen, Organisationen des öffentlichen Sektors und andere Organisationen aus einem breiten Spektrum von Branchen vertrauen auf Rimini Street als ihren vertrauenswürdigen Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.riministreet.com und wenn Sie Rimini Street auf Twitter, Facebook und LinkedIn folgen. (IR-RMNI)

