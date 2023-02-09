成霖改用Rimini Street的支援服務以提高ERP維護投資報酬率，最佳化人才資源，進而獲得強有力的成長態勢

拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--企業軟體產品和服務提供者、甲骨文(Oracle)和SAP軟體產品的領先協力廠商支援服務提供者和Salesforce合作夥伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今天宣布，廚房和衛浴產品的市場領導者成霖(Globe Union)已經選擇Rimini Street來有效率應對因軟體開發商軟體支援不足所帶來的品質、成本和人才短缺挑戰。

成霖宣導端對端品質保證理念，涵蓋從專業的原材料加工開始到體驗式消費者包裝的各個層面。該公司以高標準作為其指導原則，審查了其不斷成長的甲骨文EBS系統維護成本，並採取了應對措施。原來的系統維護需要該公司增加內部資源和顧問，才能保證其客製化的生產、供應鏈管理、預測、預算和其他重要應用程式的執行，同時還要為同樣的服務支付高昂的軟體開發商費用。

成霖尋找並最終選擇了Rimini Street，這是根據同行的推薦以及Rimini Street在提供無與倫比的綜合服務方面的良好聲譽。改用Rimini Street提供的甲骨文EBS軟體支援服務，該公司可以享有：

一位平均擁有20年經驗的專門指定的首席支援工程師(PSE)；

在當地時區可靠、及時地解決支援和票證問題，保證緊急事件在10分鐘內做出回應；

保證對現有甲骨文EBS軟體提供至少15年的支援；

減少該公司IT部門在軟體維護相關問題上投入的時間和人力；以及

將節省下來的資金重新分配給新專案 ， 包括大規模生產據點搬遷專案以及損益報告和廠區管理系統開發。

成霖IT總監Morgan Chang表示：「有了Rimini Street，我再也不擔心管理我們成熟的甲骨文EBS系統了。現在，我的團隊和我本人都可以自由地專注於各種能為我們帶來競爭優勢的專案。我強烈建議所有公司儘快評估技術投資的長期營運成本，並在不影響品質的情況下找到能實現投資報酬率最大化的方法。」

Rimini Street負責甲骨文EBS支援事務的副總裁Robin Weiss補充道：「我們公司的宗旨就是『以非凡的人才提供非凡的技術解決方案』，從而幫助客戶取得非凡的成就。我們非常榮幸能有機會幫助成霖一起書寫輝煌的能力提升故事。」

歡迎深入瞭解Rimini Street針對SAP、甲骨文和Salesforce應用程式的超快回應支援服務，以及安全、整合、專業服務和管理服務。

關於成霖

成霖成立於1979年，是廚房和衛浴管道產品的全球領導者，提供對環境負責的創新型產品和服務，助力提升消費者生活品質。

關於Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是一家羅素2000 (Russell 2000®)公司，也是全球領先的企業軟體產品和服務提供者、甲骨文和SAP軟體產品協力廠商支援服務的主要供應商以及Salesforce合作夥伴。公司致力於提供優質、超快回應和整合式應用程式管理和支援服務，能夠讓企業軟體授權使用者節省大量的成本，釋放資源用於創新，並實現更好的業績。如今，來自各行各業4,900多家的財星500大公司、財星全球百大公司、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的應用程式企業軟體產品和服務提供者。如需詳情，請造訪http://www.riministreet.com，歡迎在Twitter、Facebook和LinkedIn關注Rimini Street。(IR-RMNI)

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些聲明並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下字詞：「可能」、「應」、「會」、「計畫」、「打算」、「預期」、「認為」、「估計」、「預測」、「潛在」、「似乎」、「尋求」、「繼續」、「未來」、「將」、「預計」、「展望」或其他類似字詞、片語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於我們對未來事件、未來機會、全球擴張及其他成長動議和我們關於此等動議投資的預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理階層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，而且實際結果可能會發生重大變化。這些風險和不確定性因素包括但不限於，股票回購計畫（如有）下的回購數額和時間，以及透過該計畫提高股東價值的能力；信貸安排持續債務服務義務以及金融和營運契約對公司業務和相關利率風險的影響，包括LIBOR中斷和向任何其他利率基準轉換的不確定性；新冠疫情的持續時間和疫情對公司業務經濟、營運和財務的影響，以及政府當局、客戶或其他方面為應對新冠疫情所採取的措施；Rimini Street營運所在地商業環境的改變，包括任何衰退經濟趨勢的影響，例如通膨、上漲的利率和匯率變化，以及影響Rimini Street及其客戶營運所在地產業的一般性財務、經濟、法規和政治環境；面向客戶的企業軟體管理和支援格局的變化，以及吸引和留住客戶、進一步滲透客戶群的前景和能力；擾亂公司、公司現有或潛在客戶業務的災難性事件，包括恐怖主義和專門針對某個國際區域的地緣政治行動；公司作為被告的待決訴訟或任何新訴訟的不利進展和與之相關的成本；以有利條款募集額外股本或進行債務融資的需要和能力，以及我們能否從營運中產生現金流，以幫助為我們成長計畫中增加的投資提供資金；我們的現金和現金等價物是否足以滿足我們的流動性要求，包括公司信貸安排下現金和現金等價物的充足性；維持財務報告內部控制系統有效性的能力，以及公司補救內部控制中任何已發現重大漏洞的能力；政府法律和法規的變化，包括稅法的變化或我們所採取的稅收狀況的不利結果，或我們未能為稅務事件建立足夠的準備金；競爭產品和定價活動；管理獲利性成長的挑戰；客戶採用產品和服務的情況，包括Application Management Services (AMS)產品以及我們預計將于未來推出的其他產品和服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；我們吸引和留住合格員工和重要人員的能力；Rimini Street股本證券長期價值存在不確定性；季節性趨勢對我們經營結果的影響，包括供應商提供的軟體支援和管理服務的合約續簽週期；我們能否防止未經授權人員存取我們的資訊技術系統及其他網路安全威脅，保護員工和客戶的機密資訊，並遵守隱私和資料保護規定；以及Rimini Street於2022年11月2日呈報的Form 10-Q季報所列標題「風險因素」及「關於前瞻性陳述的警告性聲明」項下所討論的內容，以及Rimini Street未來的Form 10-K年報、Form 10-Q季報和Form 8-K現狀報告以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件不時對此等內容的更新。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發布之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預計後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律規定之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發布之日後任何日期的觀點。

© 2023 Rimini Street, Inc.版權所有。保留所有權利。Rimini Street是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合以及其他含有TM標記的標誌均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。