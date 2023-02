L’ERMA aide Norge Mining à obtenir un financement pour un approvisionnement responsable en minéraux cruciaux en Norvège afin de garantir l’autonomie de l’UE dans le domaine des matières premières critiques

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--L'Alliance européenne des matières premières (ERMA) a le plaisir d’annoncer qu’elle aidera Norge Mineraler AS, société sœur de Norge Mining basée en Norvège, dans l’exploration et la production de vanadium, de phosphate et de son dérivé phosphoré subséquent, et de titane en Norvège. Toutes ces matières premières figurent dans la liste 2020 des matières premières critiques de l'Union européenne, mettant en exergue leur importance stratégique pour une économie européenne résiliente.

La production en Europe de ces matières premières est essentielle pour réduire les risques croissants associés à un approvisionnement d'importation, mais aussi pour aider l’Europe à atteindre son objectif de neutralité carbone en 2050. La Chine produit actuellement environ 59 % du vanadium et 41 % du titane mondiaux, tandis que 34 % des roches phosphatées commercialisées proviennent du Maroc, selon les derniers chiffres de l’UE. Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, cette dernière était le plus important fournisseur mondial de titane de qualité aérospatiale.

Norge Mineraler AS détient 61 permis d'exploration, totalisant plus de 520 kilomètres carrés, dans le bassin de Bjerkreim-Sokndal, situé dans le sud-ouest de la Norvège. Les importants dépôts de matières premières d'excellente qualité de la zone et l'attention unique que porte la société à une exploitation minière durable et responsable font que le projet est parfaitement en phase avec la vision de l’ERMA, car il contribuera à garantir un accès fiable, sécurisé et durable aux matières premières afin de permettre une Europe écologique, numérique et concurrentielle au niveau international.

Bernd Schäfer, PDG et directeur général d'EIT RawMaterials, qui dirige l’ERMA, a déclaré : « L’Europe est en excellente position : nous pouvons utiliser notre avantage en matière d’innovation et de développement des compétences dans les technologies propres pour transformer le secteur en un haut lieu de l'innovation et du changement et, ce faisant, atteindre les normes sociales et environnementales les plus élevées pour l’exploitation minière européenne, comme c’est le cas pour Norge Mineraler AS. »

« Les matières premières ont un impact considérable sur notre sécurité énergétique et économique et sont essentielles pour garantir notre autonomie stratégique. La crise géopolitique et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale actuelles nous rappellent que nous avons besoin de notre propre production, et cela revêt une grande urgence pour les dirigeants sur tout le continent.

Au cours des prochaines décennies, la transition vers l'énergie verte augmentera significativement la demande mondiale de vanadium, un matériau qui non seulement est très demandé par l’industrie sidérurgique mais aussi présente un fort potentiel pour soutenir les technologies propres. Les batteries au vanadium permettent un stockage efficace des énergies renouvelables comme l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire. D’ici 2050, il y aura une augmentation de 173 % de la production de vanadium utilisé dans des technologies essentielles à un avenir à faibles émissions de carbone, d’après un rapport du Groupe de la Banque mondiale intitulé ”The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition”.

Le titane, une matière première solide, légère et extrêmement résiliente, est largement déployé dans l’aérospatiale, l’aviation et la fabrication automobile. Le phosphate est non seulement un ingrédient clé des engrais, ce qui le rend essentiel pour la sécurité alimentaire de la planète, mais également de plus en plus utilisé dans les batteries LFP (phosphate de fer de lithium) destinées aux véhicules électriques et dans la production de phosphore blanc, une autre matière première critique pour l'UE.

John Vergopoulos, président de Norge Mineraler AS, a déclaré : « Les matières premières reçoivent enfin l'attention qu'elles méritent, et nous sommes déterminés à aider l’Europe à sécuriser un approvisionnement intérieur de matières premières critiques provenant de sources responsables afin de permettre sa transition réussie vers des sources d'énergies renouvelables. Les notions d’environnement et de communauté étant en tête de notre agenda corporatif, nous sommes fiers que Norge Mineraler AS s'efforce de satisfaire aux normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) les plus élevées pour l’extraction de vanadium, de phosphate et de titane en Europe. »

Michael Wurmser, fondateur de Norge Mining Ltd, a affirmé : « Nous célébrons aujourd'hui un jalon important pour l’accès de l’Europe à des matières premières essentielles sur le long terme pour la transition énergétique et la sécurité alimentaire. Le soutien de l’UE et de ses organisations ERMA et EIT RawMaterials permettra à Norge Mining de mettre en œuvre des projets pertinents, pouvant coûter au moins 2 milliards d’euros. Cela rend d'autant plus importante une coopération entre les institutions publiques et privées pour le développement d’infrastructures minières durables en Europe. »

Note à l’attention des rédacteurs

La Norvège possède d’importantes ressources minérales inexploitées, et le pays produit presque 100 % de son énergie à partir de sources durables, réduisant l’empreinte carbone de ses activités minières à un minimum. Les forages d'exploration et les analyses au gisement de Storeknuten de Norge Mineraler AS mettent les ressources minérales estimées à près d’un milliard de tonnes, ce qui représente seulement environ 1,4 % du volume total d’au moins 70 milliards de tonnes de roches phosphatées de Norge Mining. Alors que la société va se concentrer sur les 410 millions de tonnes de substances minérales à haute teneur, les vastes réserves soulignent le potentiel pour l’Europe d’avoir un approvisionnement en matières premières critiques régulier et provenant d’une extraction durable pour les décennies à venir. La mine devrait commencer ses opérations en 2027.

La société utilise l’innovation et la technologie pour minimiser l’impact environnemental. Elle est également en collaboration et communication constante avec la communauté locale via son agent de liaison communautaire, procurant une approche claire et cohérente pour maintenir son permis social d'exploitation.

À propos de l’Alliance européenne des matières premières (ERMA)

Les métaux, les minéraux et les matériaux avancés sont les éléments déterminants pour une Europe écologique, numérique et concurrentielle au niveau international. L’Alliance européenne des matières premières (ERMA) contribue à garantir un accès fiable, sécurisé et durable aux matières premières. La vision de l’ERMA consiste à garantir l'accès à des matières premières critiques et stratégiques, à des matériaux avancés et à un savoir-faire dans le traitement pour les écosystèmes industriels de l’UE. L’alliance réunit toutes les parties prenantes concernées, notamment des acteurs industriels dans l’ensemble de la chaîne de valeur, des États membres et des régions, des organisations syndicales, la société civile, des organismes de recherche et de technologie, des investisseurs et des ONG. L’ERMA est dirigée par EIT RawMaterials, une communauté de la connaissance et de l'innovation de l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), un organe de l'Union européenne.

erma.eu

À propos de Norge Mining Ltd.

Norge Mining Ltd est une société de ressources naturelles anglo-norvégienne axée sur l’exploration minérale en Norvège. Les estimations des ressources minérales de la Société provenant du projet d'exploration Bjerkreim-Sokndal ont confirmé des gisements d'importance mondiale de matières premières critiques pour l'UE – phosphate et vanadium – ainsi que de grandes quantités de titane.

Norge Mining détient, via sa filiale norvégienne en propriété exclusive Norge Mineraler AS, 61 licences d’exploration, totalisant plus de 520 kilomètres carrés, dans le sud-ouest de la Norvège. Le programme de travaux d'exploration de la Société, qui s’appuie sur des études antérieures effectuées par le Service géologique norvégien (NGU), est dorénavant en phase d'étude de préfaisabilité.

Fondée en novembre 2018, la Société a son siège social au Royaume-Uni et ambitionne de devenir une solide société d'exploration et d'exploitation minière, durable et d'importance stratégique, axée sur les matières premières critiques en Europe.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.norgemining.com

