ERMA unterstützt Norge Mining bei der Bereitstellung von Finanzmitteln für die verantwortungsvolle Förderung von Bodenschätzen in Norwegen, um die Autonomie der EU hinsichtlich kritischer Rohstoffe zu sichern

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Die European Raw Materials Alliance (ERMA) freut sich bekannt geben zu können, das norwegische Schwesterunternehmen von Norge Mining, Norge Mineraler AS, bei der Exploration und Produktion von Vanadium, Phosphat und dessen Folgeprodukt Phosphor sowie Titan in Norwegen zu unterstützen. All diese Rohstoffe stehen auf der Liste der kritischen Rohstoffe 2020 der Europäischen Union, was ihre strategische Bedeutung für eine resiliente europäische Wirtschaft unterstreicht.

Die europäische Produktion dieser Materialien trägt wesentlich dazu bei, die zunehmenden Risiken im Zusammenhang mit importierten Rohstoffen zu verringern und Europa dabei zu unterstützen, sein Netto-Null-Emissionsziel für 2050 zu erreichen. Aktuell produziert China etwa 59 % des weltweit geförderten Vanadiums und 41 % des Titans. 34 % des gehandelten Phosphatgesteins stammen nach den neuesten Zahlen der EU aus Marokko. Vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine war Russland der weltweit größte Lieferant von Titan in Luft- und Raumfahrtqualität.

Norge Mineraler AS verfügt über 61 Explorationslizenzen auf einer Gesamtfläche von mehr als 520 Quadratkilometern im Bjerkreim-Sokndal-Becken im Südwesten Norwegens. Das Projekt entspricht mit seinen beträchtlichen Vorkommen an hochwertigen Rohstoffen und dem Schwerpunkt des Unternehmens auf nachhaltigem und verantwortungsvollem Bergbau voll und ganz der Vision der ERMA, da es einen Beitrag dazu leisten wird, einen zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Zugang zu Rohstoffen zu gewährleisten, die für ein global wettbewerbsfähiges, grünes und digitales Europa von zentraler Bedeutung sind.

Bernd Schäfer, CEO und Geschäftsführer von EIT RawMaterials, das die ERMA verwaltet, kommentierte: „Die Position Europas ist ausgezeichnet: Wir haben die Möglichkeit, unseren Vorsprung im Bereich der sauberen Technologien und der Entwicklung von Fähigkeiten dafür zu nutzen, die Branche in ein Zentrum der Innovation und des Wandels zu transformieren und dabei die höchsten Sozial- und Umweltstandards für den europäischen Bergbau zu erreichen, genau wie Norge Mineraler AS es vormacht.“

„Rohstoffe beeinflussen unsere Energie- und Wirtschaftssicherheit enorm und sind für die Sicherung unserer strategischen Autonomie von entscheidender Bedeutung. Durch die gegenwärtige geopolitische Krise und die Unterbrechung der globalen Versorgungskette wird deutlich, dass wir unsere eigene Produktion brauchen. Dies hat höchste Priorität für die Verantwortlichen auf dem gesamten Kontinent.“

Der Übergang zu grüner Energie wird die weltweite Nachfrage nach Vanadium in den kommenden Jahrzehnten erheblich steigern. Vanadium ist ein Material, das nicht nur in der Stahlindustrie sehr begehrt ist, es hat auch ein großes Potenzial für die Unterstützung sauberer Technologien. Vanadium-Batterien ermöglichen eine effiziente Stromspeicherung für Strom aus erneuerbaren Energien wie Wasser-, Wind- und Sonnenenergie. Laut dem Bericht der World Bank Group „The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition“ soll die Produktion von Vanadium, das in Technologien zum Einsatz kommt, die für eine kohlenstoffarme Zukunft unerlässlich sind, bis 2050 um 173 % steigen.

Titan ist ein starker, leichter und extrem robuster Rohstoff, der in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie häufig eingesetzt wird. Phosphat ist nicht nur ein wichtiger Bestandteil von Düngemitteln und daher von zentraler Bedeutung für die Ernährungssicherheit auf unserem Planeten, es wird auch zunehmend in LFP-Batterien (Lithiumeisenphosphat) für Elektrofahrzeuge und bei der Herstellung von weißem Phosphor, einem weiteren kritischen Rohstoff der EU, verwendet.

John Vergopoulos, Chairman von Norge Mineraler AS, erklärte: „Endlich erhalten Rohstoffe die Aufmerksamkeit, die sie verdienen, und wir sind fest entschlossen, die heimische Versorgung Europas mit verantwortungsvoll gewonnenen kritischen Rohstoffen zu sichern, um den erfolgreichen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu ermöglichen. Da der Umweltschutz und die Gemeinschaft auf unserer Unternehmensagenda ganz oben stehen, sind wir stolz darauf, dass Norge Mineraler AS die höchsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards (Environmental, Social, and Governance: ESG) für den Abbau von Vanadium, Phosphat und Titan in Europa erreichen möchte.“

Michael Wurmser, Gründer von Norge Mining Ltd, sagte: „Wir feiern heute einen wichtigen Meilenstein für den langfristigen Zugang Europas zu entscheidenden Rohstoffen für die Energiewende und die Ernährungssicherheit. Dank der Unterstützung durch die EU und ihre Organisationen ERMA und EIT RawMaterials wird Norge Mining die entsprechenden Projekte umsetzen können, deren Kosten sich auf mindestens 2 Milliarden Euro belaufen werden. Daher ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Institutionen bei der Entwicklung einer nachhaltigen Bergbauinfrastruktur in Europa von größter Bedeutung.“

Hinweis für die Redaktion

Norwegen ist ein Land mit bedeutenden, unerschlossenen Bodenschätzen und erzeugt nahezu 100% seiner Energie aus nachhaltigen Quellen, wodurch der Kohlenstoff-Fußabdruck des Bergbaus auf ein Minimum reduziert wird. Die Explorationsbohrungen und Analysen in der Mine Storeknuten von Norge Mineraler AS haben ergeben, dass die geschätzte Mineralressource nahezu 1 Milliarde Tonnen beträgt. Dies entspricht nur etwa 1,4 % des Gesamtvolumens von mindestens 70 Milliarden Tonnen des Phosphatgesteins von Norge Mining. Das Unternehmen wird sich auf die 410 Millionen Tonnen hochwertiger Mineralien konzentrieren, aber die riesigen Reserven unterstreichen das Potenzial für Europa, über Jahrzehnte hinweg eine stabile und nachhaltig geförderte CRM-Versorgung sicherzustellen. Die Mine soll im Jahr 2027 in Betrieb genommen werden.

Das Unternehmen setzt auf Innovation und Technologie, um die Umweltbelastung zu minimieren. Außerdem steht es über seinen Community Liaison Officer in ständigem Kontakt mit der lokalen Gemeinschaft und verfolgt einen transparenten und konsistenten Ansatz, um seine Social License to Operate zu erhalten.

Über die European Raw Materials Alliance (ERMA)

Metalle, Mineralien und fortschrittliche Materialien sind der Schlüssel zu einem international wettbewerbsfähigen, grünen und digitalen Europa. Die European Raw Materials Alliance (ERMA) trägt zur Gewährleistung eines zuverlässigen, sicheren und nachhaltigen Zugangs zu Rohstoffen bei. Die ERMA hat die Vision, den Zugang zu kritischen und strategischen Rohstoffen, fortschrittlichen Materialien und Wissen über die Verarbeitung für die industriellen Ökosysteme der EU zu sichern. Die Allianz bringt alle relevanten Interessengruppen zusammen, darunter Akteure aus der Industrie entlang der Wertschöpfungskette, Mitgliedstaaten und Regionen, Gewerkschaften, die Zivilgesellschaft, Forschungs- und Technologieeinrichtungen, Investoren und NGOs. Die ERMA wird von EIT RawMaterials verwaltet, einer Wissens- und Innovations-Community des Europäischen Instituts für Innovation und Technologie (EIT), einer Institution der Europäischen Union.

Über Norge Mining Ltd.

Norge Mining Ltd ist ein anglo-norwegisches Rohstoffunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Mineralexploration in Norwegen liegt. Die von dem Unternehmen durchgeführten Schätzungen der Mineralvorkommen aus dem Bjerkreim-Sokndal-Explorationsprojekt haben bestätigt, dass es sich um erstklassige Vorkommen der für die EU kritischen Rohstoffe Phosphat und Vanadium sowie große Mengen an Titan handelt.

Über seine zu 100 % unternehmenseigene norwegische Tochtergesellschaft Norge Mineraler AS verfügt Norge Mining über 61 Explorationslizenzen mit einer Gesamtfläche von mehr als 520 Quadratkilometern im Südwesten Norwegens. Das Programm der Explorationsarbeiten des Unternehmens baut auf vorangegangenen Studien des Geologischen Dienstes von Norwegen (NGU) auf und befindet sich nun in der Phase der Vormachbarkeitsstudie.

Das im November 2018 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien verfolgt das Ziel, zu einem bedeutenden, nachhaltigen und strategisch wichtigen Explorations- und Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen in Europa zu werden.

