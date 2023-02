»Forsta« bei »forsa«: Innovative Technologie trifft auf hochwertige Forschung.

LONDON & BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Die Bedeutung von Technologie ist in kaum einem Bereich seit jeher von so enormer Bedeutung wie bei der Sammlung, Auswertung und Analyse großer Datenmengen in der Markt- und Sozialforschung. Forsta (ehemals Confirmit), ein Technologieunternehmen, das Softwarelösungen für die Branchen Marktforschung (MR), Customer Experience (CX) und Employee Experience (EX) anbietet, startet ab sofort offiziell mit seiner umfassenden Human Experience (HX) Plattform in den deutschen Markt.

Die Software-Plattform von Forsta basiert auf 30 Jahren technologischem Know-how in Markt- und Sozialforschung, Customer und Employee Experience und vereint neben quantitativen und qualitativen Forschungstools auch Funktionen zum Storytelling und zur Visualisierung von Daten sowie taktisches und strategisches Aktionsmanagement. Zur Bündelung dieser Anwendungen hat Forsta im vergangenen Jahr bedeutende Innovationen vorangetrieben. Forscher können nun Daten über Einschätzungen, Meinungen, Befindlichkeiten und Verhaltensabsichten auf einer einheitlichen Plattform sammeln, analysieren und visualisieren, um relevanten Akteuren in Staat, Gesellschaft und Unternehmen auf Basis zuverlässiger Daten die richtigen Einblicke zu gewähren, damit diese die richtigen Entscheidungen treffen können.

forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analyse mbH wird diese innovative Technologie von Forsta nun in allen Forschungsaktivitäten implementieren. „Die Namensähnlichkeit zwischen Forsta und forsa spiegelt sich auch in dem gleichen Anspruch beider Unternehmen, in unserem jeweiligen Geschäftsfeld die beste Qualität zu liefern“, sagt Thorsten Thierhoff, Geschäftsführer bei forsa. „Die Kombination aus seriöser wissenschaftlicher Forschung und einem tiefgründigen Verständnis der Gesellschaft bei forsa mit der innovativen Weltklasse-Technologie von Forsta wird unsere Möglichkeiten erweitern und fit für die Zukunft halten.“

„Wir sind sehr stolz, die neue Marke Forsta nun offiziell auch in Deutschland zu launchen - und das direkt mit so einem bekannten Namen wie forsa als Neukunde.“, so Kyle Ferguson, CEO von Forsta. „Unsere preisgekrönten Technologielösungen werden das forsa-Team in die Lage versetzen, tiefergehende Insights für die gesamte Bandbreite der forsa-Kunden zu gewinnen - darunter führende Institutionen der Politik, Wissenschaft und Gesellschaft sowie Medien und Wirtschaftsunternehmen.“

Im Rahmen einer Technologiepartnerschaft werden Forsta und forsa auch zusätzliche Möglichkeiten prüfen, um die Software-as-a-Service (SaaS)-Technologie von Forsta durch technologische Anwendungsexpertise von forsa zu ergänzen. Weitere Informationen zur gesamten Palette an Technologielösungen, die auf der HX-Plattform von Forsta in Deutschland verfügbar sind, finden Sie unter: https://www.forsta.com/de/

Über Forsta

Forsta - A Technology Company, betreibt die HX (Human Experience) Plattform – eine umfassende Technologieplattform für Experience Management und Marktforschung, die technologische Grenzen zwischen CX (Customer Experience), Employee Experience (EX) und Markt- und Meinungsforschung auflöst – damit Unternehmen ein tieferes und vollständiges Verständnis der Erfahrungen ihrer Zielgruppen erhalten. Die Technologie von Forsta hilft bereits Tausenden von Organisationen in einer Vielzahl von Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe, Marktforschung, professionelle Dienstleistungen, Einzelhandel und Technologie. Forsta wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2021 als Leader im Bereich „Voice of the Customer“ ausgezeichnet. Forsta ist ein Unternehmen der PG Forsta.

Über forsa

forsa wurde 1984 in Köln gegründet und ist bis heute eines der wenigen nicht-konzerngebundenen, unabhängigen Institute in Deutschland. forsa-Umfragen geben den Menschen eine Stimme und liefern wertvolle Erkenntnisse zum Zustand von Märkten und der Gesellschaft. Wir ordnen diese Fakten in Sinnzusammenhänge ein, damit auf dieser Grundlage die richtigen Entscheidungen getroffen werden können. forsa ist an den Standorten Berlin, Frankfurt am Main und Dortmund in den Bereichen Marktforschung, Mediaforschung sowie Politik- und Sozialforschung tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.