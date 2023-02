Danemark : TotalEnergies obtient deux permis pour le stockage de CO2 en mer du Nord

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE) a obtenu deux permis pour explorer le potentiel de stockage de CO 2 dans les eaux danoises de la mer du Nord. Ces permis portent sur une surface de 2 118 kilomètres carrés à environ 250 kilomètres de la côte occidentale du Danemark.

Ces deux permis couvrent une zone comportant les champs gaziers de Harald, actuellement opérés par TotalEnergies et pour lesquels la Compagnie évalue déjà le potentiel de stockage de CO 2 dans le cadre du projet Bifrost, ainsi qu’un aquifère salin susceptible d’augmenter les volumes stockés et d’apporter ainsi une solution compétitive sur le marché.

Aux côtés de l’entreprise publique Nordsøfonden (20 %), TotalEnergies (80%) sera le futur opérateur de ces permis de stockage offshore. La Compagnie procédera aux travaux d’évaluation et d’appréciation afin de développer un projet susceptible, à terme, d’assurer le transport et le stockage permanent de plus de 5 Mt CO 2 /an grâce à la réutilisation d’infrastructures existantes et la construction de nouvelles installations.

« TotalEnergies est ravie de se voir attribuer ces deux permis de stockage de CO 2 au Danemark. Fort d’un potentiel important pour le stockage géologique et de sa proximité avec les grands émetteurs industriels d’Europe centrale, le Danemark peut jouer un rôle de premier plan dans le captage et le stockage de carbone à l’échelle du continent », a déclaré Arnaud Le Foll, directeur New Business - Neutralité Carbone de TotalEnergies. « Avec le projet Northern Lights en construction en Norvège et plusieurs autres en développement aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, la région de la mer du Nord sera la principale contributrice à notre objectif de 10 Mt de CO 2 stockées par an à l’horizon 2030 et ainsi à la décarbonation de l’économie européenne. »

TotalEnergies au Danemark

TotalEnergies est la première entreprise pétrolière et gazière du Danemark. Elle compte environ 1 200 collaborateurs de profils et nationalités divers. TotalEnergies produit 85% du pétrole et 97% du gaz national et développe l'un des principaux projets de stockage de carbone qui devrait permettre de stocker des millions de tonnes de CO 2 dans d’anciens réservoirs de pétrole et de gaz de la mer du Nord danoise. Les activités de TotalEnergies remontent à plus d'un demi-siècle et représentent une contribution importante à l'économie, à l'approvisionnement en énergie et à l'emploi au Danemark. En plus de ses activités pétrolières et gazières, TotalEnergies travaille au développement de nouvelles activités commerciales dans le domaine de l'éolien offshore, de l'énergie solaire et d'autres sources d'énergie renouvelables.

TotalEnergies et le captage et stockage du carbone (CCS)

TotalEnergies vise en premier lieu à éviter, puis à réduire ses émissions, en élaborant et en déployant une approche systématique, actif par actif, pour mettre en œuvre les meilleures technologies disponibles. La Compagnie développe notamment des processus industriels de captage, transport et stockage du CO 2 . Forte de ses compétences clés en gestion de grands projets, traitement des gaz et géosciences, TotalEnergies est bien placée pour réaliser son ambition de développer une capacité de stockage de 10 millions de tonnes de CO 2 par an d’ici à 2030, notamment grâce à des projets industriels d’envergure comme Northern Lights en Norvège ou Aramis aux Pays-Bas. L’ensemble de ses projets de CCS permettra à la Compagnie de réduire ses propres émissions ainsi que celles de ses clients.

À propos du projet Bifrost, une alliance entre l'État, l'industrie et le monde universitaire

Le projet Bifrost sera essentiel pour permettre au Danemark d'atteindre ses objectifs de neutralité carbone et de proposer des opportunités d'emploi à une main-d'œuvre actuellement qualifiée dans le secteur de la production de pétrole et de gaz.

Le projet Bifrost s'appuie sur les enseignements tirés des études en cours depuis deux ans, réalisées avec le soutien du Danish Energy Technology Development and Demonstration Programme. Le projet est dirigé par TotalEnergies et réalisé en collaboration avec les partenaires du consortium DUC (Noreco et Nordsøfonden), Ørsted et l'Université technique du Danemark.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans plus de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

Avertissement

Les termes « TotalEnergies », « compagnie TotalEnergies » et « Compagnie » qui figurent dans ce document sont utilisés pour désigner TotalEnergies SE et les entités consolidées que TotalEnergies SE contrôle directement ou indirectement. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence à ces entités ou à leurs collaborateurs. Les entités dans lesquelles TotalEnergies SE détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. Ce document peut contenir des déclarations prospectives. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TotalEnergies SE ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document. Les informations concernant les facteurs de risques susceptibles d’avoir un effet défavorable significatif sur les résultats financiers ou les activités de TotalEnergies sont par ailleurs disponibles dans les versions les plus actualisées du Document d’Enregistrement Universel déposé par TotalEnergies SE auprès de l’Autorité des marchés financiers et du Form 20-F déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission (“SEC”).