Taulia與Aramco簽署合作備忘錄，探索供應商融資解決方案

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--營運資金管理解決方案的一流提供商Taulia今天宣佈，公司已與全球首屈一指的整合型能源和化學品公司之一Aramco簽署合作備忘錄，以討論Taulia提供供應商融資解決方案的事宜。

Aramco最近簽署了逾100項協定，以協助推進多元化、永續和具有全球競爭力的產業生態系統（點選此處瞭解更多詳細資訊）。這是其旨在加速國內數位轉型工作的沙烏地完全附加價值倡議(iktva)的一部分。

Taulia正在與摩根大通和Manafa Capital合作進行該計畫。

Taulia執行長Cedric Bru評論道：「透過該計畫，我們為全球成千上萬的企業鋪下坦途，以便他們在不確定的經濟時期繼續營運的過程中獲得實惠的融資選擇並妥善管理流動性。」

Aramco執行副總裁兼財務長Ziad T. Murshed評論道：「這是讓本地供應商獲得融資選擇來支援產業生態系統並加強我們本地供應鏈的重要一步。」

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關於Aramco

Aramco是全球性整合型能源和化學品公司。我們秉持「能源就是機會」的核心信念。從生產全世界大約八分之一的供油量到開發新能源技術，我們的全球團隊致力於在我們的一切業務中創造影響力。我們專注於使資源更可靠、更加永續和更有用。這有助於在全世界促進穩定和長期成長。www.aramco.com

關於Taulia

Taulia是金融科技營運資金管理解決方案提供商，總部位於加州舊金山。Taulia幫助企業獲得與其應付款項、應收款項和存貨相關的價值。由200多萬家企業組成的網路利用Taulia的平臺來確定他們何時需要付款和收款。Taulia協助客戶執行營運資金策略，協助客戶的供應商收到提前付款，並推動建設永續的供應鏈。Taulia每年處理的資金超過5,000億美元，受到包括空中巴士、阿斯特捷利康和日產在內的全球頂級規模企業的信任。2022年3月，Taulia被SAP收購。Taulia在SAP集團內以獨立公司的型態運作，並擁有自己的品牌。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.taulia.com。

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