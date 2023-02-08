Taulia与沙特阿美签署谅解备忘录，探索供应商融资解决方案

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--运营资本管理解决方案的领先提供商Taulia今天宣布，公司已与世界领先的综合能源和化学品公司之一沙特阿美签署了谅解备忘录，以讨论Taulia提供供应商融资解决方案的事宜。

沙特阿美最近签署了逾100项协议，助力推进多元化、可持续和具有全球竞争力的产业生态系统（点击此处了解更多详细信息）。这是其旨在加速国内数字化转型工作的国内总增值(iktva)计划的部分举措。

Taulia正在与摩根大通和Manafa Capital合作开展该计划。

Taulia首席执行官Cedric Bru评论道：“通过该计划，我们为全球成千上万的企业铺平道路，以便他们在不确定的经济时期继续运营的过程中获得实惠的融资选择并妥善管理流动性。”

沙特阿美执行副总裁兼首席财务官Ziad T. Murshed评论道：“这是让本地供应商获得融资选择来支持产业生态系统并加强我们本地供应链的重要一步。”

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关于沙特阿美

沙特阿美是一家综合能源和化学品跨国公司。我们秉持“能源就是机遇”的核心信念。从生产全世界大约八分之一的供油量到开发新能源技术，我们的全球团队致力于在我们的一切业务中创造影响力。我们专注于使资源更可靠、更加可持续和更有用。这有助于在世界范围内促进稳定和长期增长。www.aramco.com

关于Taulia

Taulia是一家金融科技运营资本管理解决方案提供商，总部位于加州旧金山。Taulia帮助企业获得与其应付款项、应收款项和存货相关的价值。一个由200多万家企业组成的网络利用Taulia的平台来确定他们何时需要付款和收款。Taulia帮助客户执行运营资本策略，帮助客户供应商收到提前付款，并推动建设可持续的供应链。Taulia每年处理的资金超过5,000亿美元，受到包括空中客车、阿斯利康和日产在内的全球顶级规模企业的信任。2022年3月，Taulia被SAP收购。Taulia在SAP集团内作为一家独立的公司运营，并拥有自己的品牌。

如需了解更多信息，请访问www.taulia.com。

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