Taulia assina memorando de entendimento com a Aramco para explorar soluções de financiamento de fornecedores

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--Taulia, fornecedora líder de soluções em gestão de capital de giro, anunciou hoje que assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a Aramco, uma das principais empresas integradas de energia e produtos químicos do mundo, para abordar o fornecimento de soluções de financiamento de fornecedores.

Como parte de seu programa “In-Kingdom Total Value Add” (iktva), que se esforça para acelerar a transformação digital no mercado da Arábia Saudita, a Aramco assinou recentemente mais de 100 acordos para ajudar a promover um ecossistema industrial diversificado, sustentável e internacionalmente competitivo (consulte aqui para mais detalhes).

A Taulia está realizando o programa em colaboração com J.P. Morgan e Manafa Capital.

Cedric Bru, CEO da Taulia, comentou: “Por meio deste programa, estamos abrindo caminho para que milhares de empresas no mundo todo tenham acesso a opções de financiamento acessíveis e gerenciem sua liquidez enquanto atravessam um período econômico repleto de incertezas”.

Ziad T. Murshed, vice-presidente executivo e diretor de Operações da Aramco, afirmou: “Este é um grande passo para permitir que fornecedores locais tenham acesso a opções de financiamento que visam apoiar o ecossistema industrial e fortalecer nossa cadeia de suprimentos local”.

FIM

Sobre a Aramco

A Aramco é uma empresa mundial integrada de energia e produtos químicos. Somos movidos por nossa crença central de que energia é oportunidade. Desde a produção de aproximadamente um em cada oito barris do suprimento mundial de petróleo até o desenvolvimento de novas tecnologias de energia, nossa equipe se dedica a criar impacto em tudo o que fazemos. Nosso foco está em tornar nossos recursos mais confiáveis, mais sustentáveis e mais úteis. Isso ajuda a promover a estabilidade e o crescimento de longo prazo no mundo inteiro. www.aramco.com.

Sobre a Taulia

A Taulia é uma fintech fornecedora de soluções em gestão de capital de giro com sede em San Francisco, Califórnia (EUA). A Taulia ajuda as empresas a acessar o valor vinculado a suas contas a pagar, contas a receber e inventário. Uma rede de mais de 2 milhões de empresas utiliza a plataforma da Taulia para determinar quando pagar e/ou receber um pagamento. A Taulia permite os clientes executar suas próprias estratégias de capital de giro, apoiar seus fornecedores com pagamentos antecipados e contribuir para a criação de cadeias de suprimentos sustentáveis. A Taulia processa mais de US$ 500 bilhões por ano e conta com a confiança das maiores empresas do mundo, incluindo Airbus, AstraZeneca e Nissan. Em março de 2022, a Taulia passou a fazer parte da SAP. A Taulia atua como uma empresa independente com marca própria no Grupo SAP.

Para mais informações, acesse www.taulia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.